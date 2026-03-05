గురువారం, 5 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 5 మార్చి 2026 (20:36 IST)

ఇంగ్లండ్‌తో సెమీస్ పోరు : సంజూ శాంసన్ వీర విహారం.. భారత్ 216/5

sanju - shivam
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ రెండో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్ బౌలర్లకు భారత ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ చుక్కలు చూపించాడు. గురువారం రాత్రి ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియంలో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఓపెనర్‌గా బరిలోకి దిగిన సంజూ 42 బంతుల్లో ఎనిమిది ఫోర్లు, ఏడు సిక్సర్ల సాయంతో 89 పరుగులు రాబట్టాడు. ఇన్నింగ్స్ 13.1 ఓవర్‌లో జట్టు స్కోరు 160 పరుగుల వద్ద ఉండగా మూడో వికెట్ రూపంలో వెనుదిరిగాడు. అలాగే, మరో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరోమారు బ్యాటింగ్‌లో విఫలమయ్యాడు. 
 
కేవలం 7 బంతులు ఎదుర్కొన్న అభిషేక్... రెండు ఫోర్ల సాయంతో 9 పరగులు చేశాడు. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇషాన్ కిషన్ 18 బంతుల్లో నాలుగు ఫోర్లు, రెండు సిక్స్‌ల సాయంతో 39 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం క్రీజ్‌లో శివమ్ దూబే, సూర్య కుమార్ యాదవ్‌లు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం జట్టు స్కోరు 18 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 216 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లలో విల్ జాక్స్ రెండు వికెట్లు తీయగా, ఆదిల్ రషిద్ ఒక వికెట్ చొప్పున తీశాడు. 
 
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్ 
 
కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత టాస్ ఓడిన భారత్ బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. టాస్ అనంతరం భారత కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, తాము కూడా టాస్ గెలిస్తే బ్యాటింగ్ ఎంచుకునేవారమని, ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయడం తమకు సంతోషమేనని చెప్పాడు. ఇది సెమీ ఫైనల్ అని పెద్ద మ్యాచ్ అని గుర్తు చేశాడు. వాంఖడే  పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు అద్భుతంగా ఉందన్నారు. గ్రౌండ్ సిబ్బంది, క్యూరేటర్లు పిచ్‌ను బాగా తీర్చిదిద్దారని తెలిపారు.  పైగా, ఈ రోజు మంచు ప్రభావం పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని తెలిపారు. గత మ్యాచ్‌లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగుతున్నట్టు సూర్య స్పష్టం చేశారు. 
 
ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ మాట్లాడుతూ, వికెట్ బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలంగా కనిపిస్తోందని, ఆరంభంలోని వికెట్లు తీసి, ఆ తర్వాత లక్ష్యాన్ని ఛేదించడమే తమ ప్రణాళిక అని వెల్లడించారు. వాంఖడే మైదానంలో భారత్‌కు ఎక్కువ అనుభవం ఉన్నప్పటికీ పరిస్థితులను త్వరాగ అర్థం చేసుకుని మెరుగైన ప్రదర్శన చేస్తా ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. 
 
భారత జట్టు : అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్ దీప్  సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా
 
ఇంగ్లండ్ : ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్, హ్యారీ బ్రూక్, జాకప్ బెథల్, టామ్ బాంటన్, సామ్ కరన్, విల్ జాక్స్, జెమీ ఓవర్టన్, లియామ్ డాసన్, జోఫ్రా అర్చర్, ఆదిల్ రషీద్. 

కవితమ్మ నోట జై ఆంధ్ర మాట.. తిరుమల కొండపై రాజకీయ పార్టీపై ప్రకటన

కవితమ్మ నోట జై ఆంధ్ర మాట.. తిరుమల కొండపై రాజకీయ పార్టీపై ప్రకటనతిరుమలలో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కీలక ప్రకటన చేశారు. త్వరలోనే కొత్త పార్టీ ప్రారంభిస్తానని కవిత ప్రకటించారు. తాము ఏర్పాటు చేసే పార్టీకి శ్రీవారి ఆశీస్సులు వుంటాయని బలంగా నమ్ముతున్నట్లు కవిత తెలిపారు. గతంలో ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఆరోపణల నుంచి బయటపడితే తిరుమలకు కాలినడకన వస్తానని కవిత మొక్కుకున్నారు. ఆ విధంగానే కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో కవిత తిరుపతికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో కవితకు అక్కడి అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్

జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. కరీంనగర్ జిల్లాలోని జమ్మికుంట వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున రైలు పట్టాలపై ఒక చక్రం విరిగిపోవడంతో అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్ పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించాడు. అయితే, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. వరంగల్ - బల్హర్షా మార్గాన్ని కలిపే జమ్మికుంట రైల్వే స్టేషన్‌కు హిసార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేరుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.

రెండో బిడ్డ పుడితే రూ.25వేలు జనన ప్రోత్సాహకం... చంద్రబాబు

రెండో బిడ్డ పుడితే రూ.25వేలు జనన ప్రోత్సాహకం... చంద్రబాబుతొలి బిడ్డతో సరిపెట్టుకునే దంపతులకు ఇది గుడ్ న్యూసేనని చెప్పాలి. తగ్గుతున్న జనన రేటును పెంచేందుకు రెండవ బిడ్డకు జన్మనిచ్చే జంటలకు రూ.25,000 జనన ప్రోత్సాహకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం తెలిపారు. ఈ మేరకు ఏపీ సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్ఆర్)ను ప్రస్తుత 1.5 నుండి 2.1కి పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, ఇది భర్తీ స్థాయి కంటే తక్కువ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

వైకాపా సభ్యులు సభ నుంచి పారిపోతూ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు... జగన్ మాత్రం... : స్పీకర్ అయన్న

వైకాపా సభ్యులు సభ నుంచి పారిపోతూ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు... జగన్ మాత్రం... : స్పీకర్ అయన్నఏపీ శాసనసభ సమావేశాలకు వైకాపా సభ్యులు హాజరుకాకుండా పారిపోతూ జీతాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారని, కానీ, వాళ్ల పార్టీకి చెందిన అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం జీతం తీసుకోవడం లేదని స్పీకర్ సీహెచ్.అయ్యన్న పాత్రుడు వెల్లడించారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా వైకాపా సభ్యులు గైర్హాజరుపై స్పీకర్ అయ్యన్న మాట్లాడుతూ, ప్రజలు తమ సమస్యల గురించి గళం విప్పుతారని ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తే సభకు రాకుండా పారిపోవడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిహసించడమేనని మండిపడ్డారు. సభకు హాజరుకాకుండా కేవలం బయట ఉంటూ వేతనాలు తీసుకోవడం అనైతికంగా సరికాదన్నారు. వైకాపా సభ్యులంతా జీతాలు తీసుకుంటున్నారని, కాన, వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్ మాత్రం జీతం తీసుకోవడం లేదని చెప్పారు.

తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త : హెల్త్ మిషన్-100 పేరుతో ఆరోగ్య పరీక్షలు

తెలంగాణ మహిళలకు శుభవార్త : హెల్త్ మిషన్-100 పేరుతో ఆరోగ్య పరీక్షలుమహిళలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ప్రపంచ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని హెల్త్ మిషన్ 100 పేరుతో మహిళలకు వివిధ రకాలైన ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖామంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా వెల్లడించారు. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు పెద్దపీట వేస్తూ అత్యాధునిక డయాగ్నస్టిక్ సేవలను నేరుగా పేదల ముంగిటకే చేర్చడం ఈ మిషన్ ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ హెల్త్ స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియను రాబోయే ఆరు నెలల పాటు నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

Watch More Videos

Nani Review: మృత్యుంజయ్ నాకు చాలా నచ్చింది : నేచురల్ స్టార్ నాని రివ్యూ

Nani Review: మృత్యుంజయ్ నాకు చాలా నచ్చింది : నేచురల్ స్టార్ నాని రివ్యూశ్రీ విష్ణు హీరోగా హుస్సేన్ షా కిరణ్ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘మృత్యుంజయ్’. ఈ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్‌ని లైట్ బాక్స్ మీడియా, పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై సందీప్ గుణ్ణం, వినయ్ చిలకపాటి నిర్మించారు. ‘సామజవరగమన’తో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ పెయిర్‌గా నిలిచిన శ్రీ విష్ణు, రెబా మోనికా జాన్ ఈ చిత్రంతో మరోసారి అలరించేందుకు సిద్దంగా ఉన్నారు.

Nabha, Aishwarya : అనంత పద్మనాభ స్వామి సెట్లో నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్‌ల పాట

Nabha, Aishwarya : అనంత పద్మనాభ స్వామి సెట్లో నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్‌ల పాటభారీ స్థాయిలో రూపొందుతున్న నాగబంధంలో “నమో రే” సాంగ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవబోతోంది. ఈ పాటలో ఏకంగా 1,000 మంది డ్యాన్సర్లు పాల్గొంటూ, భారతీయ నృత్య కళల వైవిధ్యం, ఐక్యతను ప్రతిబింబించే అద్భుతమైన విజువల్ స్పెక్టాకిల్‌గా రూపొందించారు. ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు గణేష్ ఆచార్య, శ్రష్టి వర్మ అద్భుతమైన కోరియోగ్రఫీ చేశారు.

Rajiv: డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు లాంటి సిరీస్‌లో భాగమవ్వడం అదృష్టం : రాజీవ్ కనకాల

Rajiv: డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు లాంటి సిరీస్‌లో భాగమవ్వడం అదృష్టం : రాజీవ్ కనకాలరాజీవ్ కనకాల, ఉదయభాను, వాసంతిక, శ్రీరామ్ వెంకట్ ప్రధాన పాత్రల్లో ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’ వెబ్ సిరీస్‌ను జీ5 తెలుగు నిర్మించింది. ‘రెక్కీ’, ‘విరాటపాలెం’ తరువాత సౌత్ ఇండియా స్క్రీన్స్ బ్యానర్ మీద కె.వి. శ్రీరామ్ నిర్మించిన ఈ సిరీస్‌కి కృష్ణ పోలూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ వెబ్ సిరీస్‌ ఫిబ్రవరి 27 నుంచి జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. వారం రోజుల్లోనే వంద మిలియన్ల స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ సాధించిన బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు ‘డాటర్ ఆఫ్ ప్రసాద్ రావు’ టీం బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించింది.

Sharva: హీరో శర్వా... బైకర్ డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX ఫార్మాట్‌లలో రిలీజ్

Sharva: హీరో శర్వా... బైకర్ డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX ఫార్మాట్‌లలో రిలీజ్కథానాయకుడు శర్వా అడ్రెనలిన్‌ ఫిల్డ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ బైకర్, భారతదేశంలోనే మొదటి మోటోక్రాస్ స్పెక్టాకిల్‌గా రూపొందుతోంది. అభిలాష్ రెడ్డి కంకర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్నిUV క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తోంది. కుటుంబ భావోద్వేగాలతో కూడిన యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా విడుదల కానుంది.

Karthik Dandu: నాగ చైతన్య కి నేనే బెస్ట్ ఫిలిం ఇస్తున్నా : కార్తీక్ దండు

Karthik Dandu: నాగ చైతన్య కి నేనే బెస్ట్ ఫిలిం ఇస్తున్నా : కార్తీక్ దండునాగ చైతన్య, 'విరూపాక్ష' ఫేం కార్తీక్ దండుతో కలిసి మిథికల్ థ్రిల్లర్ 'వృషకర్మ'తో డిఫరెంట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని SVCC, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. బాపినీడు సమర్పిస్తున్నారు. బిహైండ్ ది సీన్ వీడియోలు, ఫస్ట్ లుక్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ రోజు, మేకర్స్ సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను లాంచ్ చేశారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com