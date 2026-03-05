గురువారం, 5 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 5 మార్చి 2026 (23:04 IST)

ఉత్కంఠభరిత సెమీస్ పోరులో ఇంగ్లండ్ చిత్తు.. భారత్ విజయం - ఫైనల్‌లో కివీస్‌తో ఢీ

india vs england
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా గురువారం రాత్రి రెండో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ ఉత్కంఠ పోరులో ఇంగ్లండ్ ఓడిపోగా, భారత్ ఏడు పరుగుల తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు జాకబ్ బెథెల్ (105) సెంచరీతో ఒంటిరి పోరాటం చేసినప్పటికీ మ్యాచ్ ఆఖరులో రనౌట్ రూపంలో వెనుదిరగడంతో ఇంగ్లండ్ ఓటమి ఖాయమైపోయింది. ఫలితంగా భారత్ నిర్ధేశించిన 254 పరుగుల విజయలక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఇంగ్లండ్ జట్టు 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 246 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఫలితంగా ఏడు రన్స్ తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. 
 
టాస్‌ నెగ్గిన ఇంగ్లాండ్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసిన టీమ్‌ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 253 పరుగులు చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో మరోసారి సంజు శాంసన్ (89: 42 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లు) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. అయితే, కొద్దిలో సెంచరీ చేసే అవకాశాన్ని చేజార్చుకున్నాడు. సంజుతోపాటు శివమ్‌ దూబె (43: 25 బంతుల్లో ఒక ఫోర్, 4 సిక్స్‌లు) దూకుడుగా ఆడాడు. ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్లలో విల్ జాక్స్ 2, అదిల్ రషీద్ 2, ఆర్చర్‌ ఒకటి చొప్పున వికెట్లు తీశారు.
 
ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (9) మరోసారి నిరాశ పరిచాడు. సంజుతోపాటు ఇషాన్ కిషన్ (39: 18 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు) రెండో వికెట్‌కు సెంచరీ భాగస్వామ్యం నిర్మించాడు. ఇషాన్‌ ఔటైన తర్వాత క్రీజ్‌లోకి వచ్చిన శివమ్‌ దూబెతో కలిసి సంజు ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. విండీస్‌పై సెంచరీ చేసేందుకు సంజుకు కుదరలేదు. ఈసారైనా ఆ మార్క్‌ను అందుకొంటాడని అభిమానులు భావించారు. అతడి దూకుడు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది. అయితే, భారీ షాట్‌కు యత్నించి విల్‌ జాక్స్‌ బౌలింగ్‌లో సంజు 89 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద పెవిలియన్‌కు చేరాడు. 
 
అనంతరం వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ (11) ఎక్కువ సమయం నిలవలేదు. అయితే, అనవసర పరుగుకు యత్నించిన దూబె కూడా హాఫ్‌ సెంచరీని చేజార్చుకున్నాడు. ఆఖర్లో హార్దిక్‌ పాండ్య (27: 12 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లు), తిలక్‌ వర్మ (21: 7 బంతుల్లో 3 సిక్స్‌లు) దూకుడుగా ఆడారు. దీంతో భారత్‌ స్కోరు బోర్డు 250 పరుగులను దాటేసింది. ఈ ప్రపంచ కప్‌లో ఇది మూడో అత్యధిక స్కోరు కావడం గమనార్హం
 
ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ జట్టులో ఫిల్ సాల్ట్ 5, జోస్ బట్లర్ 25, హ్యారీ బ్రూక్ 7, జాకబ్ బెథెల్ 105, టామ్ బెంటన్ 17, విల్ జాక్స్ 35, శ్యామ్ కుర్రన్ 18, ఓవర్టన్ 2 (నాటౌట్), జోప్రా అర్చర్ 19 (నాటౌట్) చొప్పున పరుగులు చేశారు. జాకబ్ బెథెల్ భారత బౌలర్లపై ఎదురు దాడి చేశాడు. ఫలితంగా 48 బంతుల్లో 7 సిక్స్‌లు, 8 ఫోర్ల సాయంతో 105 పరుగులు చేసినప్పటికీ జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. ఈ మ్యాచ్‌ విజయంతో భారత్ ఫైనల్‌లోకి అడుగుపెట్టింది. అంతిమ పోరులో న్యూజిలాండ్ జట్టుతో భారత్ ఆదివారం తలపడనుంది. 

ఇరాన్ యుద్ధ నౌకను అలా కాపాడిన భారత్ శ్రీలంక నావీ.. ఏం జరిగింది?

ఇరాన్ యుద్ధ నౌకను అలా కాపాడిన భారత్ శ్రీలంక నావీ.. ఏం జరిగింది?ఇరాన్ నావికాదళానికి చెందిన ఫ్రిగేట్ ఐరిస్ డెనా శ్రీలంక తీరానికి సమీపంలో అమెరికా దాడికి గురై మునిగిపోవడం తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది. ఈ ఘటనపై భారత నౌకాదళం గురువారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆపదలో ఉన్న నావికులను రక్షించేందుకు శ్రీలంక నావికాదళంతో కలిసి సంయుక్తంగా సెర్చ్ అండ్ రెస్క్యూ ఆపరేషన్లను నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ ఇరాన్ నౌక ఇటీవల విశాఖపట్నంలో భారత నౌకాదళం భారీ స్థాయిలో నిర్వహించిన మిలాన్-2026 విన్యాసాల్లో పాల్గొని తిరిగి వెళుతుండగా ఈ దాడి చోటుచేసుకుంది.

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మూడు చిరుతల సంచారం.. పంట పొలాల్లో కనిపించడంతో రైతులు పరార్

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మూడు చిరుతల సంచారం.. పంట పొలాల్లో కనిపించడంతో రైతులు పరార్శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, వ్యవసాయ పొలాల్లో మూడు చిరుతలు కనిపించడంతో రైతులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గురువారం మధ్యాహ్నం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గుడిబండ మండలంలో పులుల సంచారం ఆ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న స్థానిక రైతులలో భయాన్ని సృష్టించింది. చాంద్ బాషా అనే రైతు మొదట చిరుతలు పొలాల గుండా కదులుతున్నట్లు గమనించి సమీపంలోని ఇతరులకు సమాచారం అందించాడు. వెంటనే, కొంతమంది స్థానిక యువకులు, ప్రజలు వాటిని తరిమికొట్టారు. ఇంకా తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిరుత పులుల సంచారానికి సంబంధించిన వీడియోలను చిత్రీకరించారు.

కవితమ్మ నోట జై ఆంధ్ర మాట.. తిరుమల కొండపై రాజకీయ పార్టీపై ప్రకటన

కవితమ్మ నోట జై ఆంధ్ర మాట.. తిరుమల కొండపై రాజకీయ పార్టీపై ప్రకటనతిరుమలలో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కీలక ప్రకటన చేశారు. త్వరలోనే కొత్త పార్టీ ప్రారంభిస్తానని కవిత ప్రకటించారు. తాము ఏర్పాటు చేసే పార్టీకి శ్రీవారి ఆశీస్సులు వుంటాయని బలంగా నమ్ముతున్నట్లు కవిత తెలిపారు. గతంలో ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఆరోపణల నుంచి బయటపడితే తిరుమలకు కాలినడకన వస్తానని కవిత మొక్కుకున్నారు. ఆ విధంగానే కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో కవిత తిరుపతికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో కవితకు అక్కడి అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్

జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. కరీంనగర్ జిల్లాలోని జమ్మికుంట వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున రైలు పట్టాలపై ఒక చక్రం విరిగిపోవడంతో అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్ పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించాడు. అయితే, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. వరంగల్ - బల్హర్షా మార్గాన్ని కలిపే జమ్మికుంట రైల్వే స్టేషన్‌కు హిసార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేరుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.

రెండో బిడ్డ పుడితే రూ.25వేలు జనన ప్రోత్సాహకం... చంద్రబాబు

రెండో బిడ్డ పుడితే రూ.25వేలు జనన ప్రోత్సాహకం... చంద్రబాబుతొలి బిడ్డతో సరిపెట్టుకునే దంపతులకు ఇది గుడ్ న్యూసేనని చెప్పాలి. తగ్గుతున్న జనన రేటును పెంచేందుకు రెండవ బిడ్డకు జన్మనిచ్చే జంటలకు రూ.25,000 జనన ప్రోత్సాహకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం తెలిపారు. ఈ మేరకు ఏపీ సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్ఆర్)ను ప్రస్తుత 1.5 నుండి 2.1కి పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, ఇది భర్తీ స్థాయి కంటే తక్కువ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

