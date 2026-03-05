ఉత్కంఠభరిత సెమీస్ పోరులో ఇంగ్లండ్ చిత్తు.. భారత్ విజయం - ఫైనల్లో కివీస్తో ఢీ
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా గురువారం రాత్రి రెండో సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ ఉత్కంఠ పోరులో ఇంగ్లండ్ ఓడిపోగా, భారత్ ఏడు పరుగుల తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు జాకబ్ బెథెల్ (105) సెంచరీతో ఒంటిరి పోరాటం చేసినప్పటికీ మ్యాచ్ ఆఖరులో రనౌట్ రూపంలో వెనుదిరగడంతో ఇంగ్లండ్ ఓటమి ఖాయమైపోయింది. ఫలితంగా భారత్ నిర్ధేశించిన 254 పరుగుల విజయలక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఇంగ్లండ్ జట్టు 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 246 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. ఫలితంగా ఏడు రన్స్ తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది.
టాస్ నెగ్గిన ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 253 పరుగులు చేసింది. ఈ మ్యాచ్లో మరోసారి సంజు శాంసన్ (89: 42 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్లు) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. అయితే, కొద్దిలో సెంచరీ చేసే అవకాశాన్ని చేజార్చుకున్నాడు. సంజుతోపాటు శివమ్ దూబె (43: 25 బంతుల్లో ఒక ఫోర్, 4 సిక్స్లు) దూకుడుగా ఆడాడు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో విల్ జాక్స్ 2, అదిల్ రషీద్ 2, ఆర్చర్ ఒకటి చొప్పున వికెట్లు తీశారు.
ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (9) మరోసారి నిరాశ పరిచాడు. సంజుతోపాటు ఇషాన్ కిషన్ (39: 18 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు) రెండో వికెట్కు సెంచరీ భాగస్వామ్యం నిర్మించాడు. ఇషాన్ ఔటైన తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన శివమ్ దూబెతో కలిసి సంజు ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. విండీస్పై సెంచరీ చేసేందుకు సంజుకు కుదరలేదు. ఈసారైనా ఆ మార్క్ను అందుకొంటాడని అభిమానులు భావించారు. అతడి దూకుడు కూడా అదే స్థాయిలో ఉంది. అయితే, భారీ షాట్కు యత్నించి విల్ జాక్స్ బౌలింగ్లో సంజు 89 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద పెవిలియన్కు చేరాడు.
అనంతరం వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ (11) ఎక్కువ సమయం నిలవలేదు. అయితే, అనవసర పరుగుకు యత్నించిన దూబె కూడా హాఫ్ సెంచరీని చేజార్చుకున్నాడు. ఆఖర్లో హార్దిక్ పాండ్య (27: 12 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు), తిలక్ వర్మ (21: 7 బంతుల్లో 3 సిక్స్లు) దూకుడుగా ఆడారు. దీంతో భారత్ స్కోరు బోర్డు 250 పరుగులను దాటేసింది. ఈ ప్రపంచ కప్లో ఇది మూడో అత్యధిక స్కోరు కావడం గమనార్హం
ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ జట్టులో ఫిల్ సాల్ట్ 5, జోస్ బట్లర్ 25, హ్యారీ బ్రూక్ 7, జాకబ్ బెథెల్ 105, టామ్ బెంటన్ 17, విల్ జాక్స్ 35, శ్యామ్ కుర్రన్ 18, ఓవర్టన్ 2 (నాటౌట్), జోప్రా అర్చర్ 19 (నాటౌట్) చొప్పున పరుగులు చేశారు. జాకబ్ బెథెల్ భారత బౌలర్లపై ఎదురు దాడి చేశాడు. ఫలితంగా 48 బంతుల్లో 7 సిక్స్లు, 8 ఫోర్ల సాయంతో 105 పరుగులు చేసినప్పటికీ జట్టును గెలిపించలేకపోయాడు. ఈ మ్యాచ్ విజయంతో భారత్ ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టింది. అంతిమ పోరులో న్యూజిలాండ్ జట్టుతో భారత్ ఆదివారం తలపడనుంది.