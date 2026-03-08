నేడు పొట్టి ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ పోరు - కివీస్ను భారత్ చిత్తు చేసేనా? మరికొన్ని గంటల్లో ఫైనల్ మ్యాచ్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ టోర్నీలోభాగంగా ఆదివారం రాత్రి గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ నగరంలో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు తలపడనున్నాయి. సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న టోర్నీలో కఠిన ప్రత్యర్థితో భారత్ తలపడనుంది. పైగా, టీ20 ప్రపంచ కప్లో ఇప్పటిదాకా కివీస్పై భారత్ ఒక్కసారి కూడా గెలవలేదు. దీంతో పాటు చాలా విషయాలను మార్చి, కొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టాలని భారత్ గట్టి పట్టుదలతో ఉంది. ఆదివారం జరిగే మ్యాచ్లో భారత జట్టు గెలిస్తే సొంత గడ్డపై పొట్టి కప్ను గెలిచిన తొలి జట్టుగా నిలుస్తుంది. అంతేకాకుండా వరుసగా రెండోసారి ఈ ట్రోఫీ సాధించిన మొదటి జట్టుగా నిలుస్తుంది.
అయితే, టీ20 ప్రపంచ కప్లో న్యూజిలాండ్తో తలపడిన మూడు మ్యాచ్లలో భారత్ ఓడిపోవడం ఇపుడు అభిమానులను కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. టీ20 ప్రపంచ కప్లో భారత్కిది నాలుగో ఫైనల్. 2007, 2024లో విజేతగా నిలిచిన టీమిండియా 2014లో ఓటమి పాలైంది. ఇపుడు మరోమారు ఫైనల్లో కివీస్తో తలపడనుంది. ఇప్పటివరకు భారత్, కివీస్ జట్లు తలపడిన 16 మ్యాచ్ల్లో ఇండియా గెలిస్తే 11 సార్లు కివీస్ నెగ్గింది. 3 మ్యాచ్లు ఫలితం తేలలేదు.
తుది జట్ల అంచనా...
భారత్ : అభిషేక్, సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, తిలక్ వర్మ, సూర్య కుమార్, హార్దిక్ పాండ్యా, దూబె, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్, బుమ్రా, వరుణ్ లేదా కుల్దీప్
న్యూజిలాండ్ : సీఫర్ట్, అలెన్, రచిన్, ఫిలిప్స్, చాప్మన్, మిచెల్, శాంట్నర్, మెకాంకీ, నీషమ్, హెన్రీ, ఫెర్గూసన్