క్రైస్ట్చర్చ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ : భారత్పై న్యూజిలాండ్ ఆధిక్యం
క్రైస్ట్చర్చ్ వేదికగా పర్యాటక భారత్ క్రికెట్ జట్టుతో జరుగుతున్న రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్లో భారత్ తడబడింది. ఫలితంగా కివీస్ జట్టు సాధించింది. కివీస్ 243 పరుగుల ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఆట ముగిసేసమయానికి న్యూజిలాండ్ 46 ఓవర్లలో 3 వికెట్ల నష్టానికి 133 పరుగులు చేసింది.
క్రీజ్లో రచిన్ రవీంద్ర (46 నాటౌట్), డారిల్ మిచెల్ (5 నాటౌట్) ఉన్నారు. అంతకుముందు డేవన్ కాన్వే (51) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. టామ్ లేథమ్ (8), హెన్రీ నికోల్స్ (22) పరుగులు చేశారు. జస్ప్రీత్ బుమ్రా 2, సుందర్ ఒక వికెట్ తీశారు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో కివీస్ 356 పరుగులు చేయగా.. భారత్ 246 రన్స్కు ఆలౌటైంది.
భారత్కు భారీ లక్ష్యం నిర్దేశించే పనిలో న్యూజిలాండ్ ఉంది. ఇప్పటికే 224 పరుగుల లీడ్లోకి వెళ్లింది. డేవన్ కాన్వే ఔటైన తర్వాత రచిన్ రవీంద్ర (31 నాటౌట్) కాస్త వేగం పెంచాడు. మరోవైపు డారిల్ మిచెల్ (1 నాటౌట్) ఆచితూచి ఆడుతున్నాడు. ప్రస్తుతం కివీస్ స్కోరు 38 ఓవర్లకు 114/3.
భారత్కు కీలక వికెట్ దక్కింది. హాఫ్ సెంచరీ చేసిన డేవన్ కాన్వే (51) ఔటయ్యాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ (32.1వ ఓవర్) వేసిన ఆఫ్ సైడ్ బంతిని కాన్వే షాట్ కొట్టాడు. కానీ, దూరంగా వెళ్తున్న బంతిని యశస్వి జైస్వాల్ డైవ్ చేస్తూ ఒంటి చేత్తో క్యాచ్ను అందుకొన్నాడు. దీంతో 93 పరుగుల వద్ద కివీస్ మూడో వికెట్ను కోల్పోయింది. ప్రస్తుతం కివీస్ స్కోరు 33 ఓవర్లకు 93/3. క్రీజ్లో రచిన్ (11*), డారిల్ మిచెల్ ఉన్నారు. న్యూజిలాండ్ ఆధిక్యం 207 పరుగులకు చేరింది.