మూడో వన్డే వర్షార్పణం - నాలుగో వన్డేలో చిత్తుగా ఓడిన భారత్
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత్ మరో మ్యాచ్లో చిత్తుగా ఓడిపోయింది. ఆతిథ్య కివీస్ జట్టుతో జరిగిన మూడో వన్డే వర్షార్పణం కాగా, నాలుగో వన్డే మ్యాచ్లో మాత్రం విజయం సాధించింది. నాలుగో వన్డే మ్యాచ్లో తొలుత భారీ స్కోరు చేసిన కివీస్.. ఆ తర్వాత బౌలింగ్లోనూ చెలరేగి భారత్ను చిత్తు చేసింది. న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ దెబ్బకు టీమిండియా బ్యాటింగ్ లైనప్ కకావికలమైంది. టాప్-3 బ్యాటర్లు డకౌట్ కావడంతో టీమిండియా పతనం తొలి ఓవర్లోనే మొదలైంది. అక్కడ నుంచి ఏమాత్రం కోలుకోలేదు.
భారత్తో మౌంట్ మౌంగనుయ్ వేదికగా జరిగిన నాలుగో వన్డేలో న్యూజిలాండ్ ఏకంగా 244 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. టాస్ ఓడిన కివీస్ 50 ఓవర్లలో 333 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఓపెనర్ విల్ యంగ్ (125)సెంచరీ సాధించగా.. మరో ఓపెనర్ టిమ్ సీఫర్ట్ (58) అర్ధశతకం సాధించాడు.
ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ 26.4 ఓవర్లలో కేవలం 89 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఇషాన్ కిషన్ (27) టాప్ స్కోరర్ కాగా.. అక్షర్ పటేల్ (21), నమన్ ధిర్ (21) మాత్రమే రెండంకెల స్కోరు చేశారు. మ్యాట్ హెన్రీ (6/27) ఫైఫర్తో భారత్ను దెబ్బ కొట్టాడు. అతడితోపాటు మాథ్యూ ఫిషర్ (3/31), జేమీసన్ (1/12) అదరగొట్టారు.
దీంతో ఐదు వన్డేల సిరీస్లో భారత్ ఆధిక్యం 2-1కి తగ్గింది. చివరి మ్యాచ్ ఆదివారం మౌంట్ మౌంగనుయ్ మైదానంలోనే జరగనుంది. మూడో వన్డే వర్షం కారణంగా రద్దైన సంగతి తెలిసిందే. ఐదో వన్డేలో భారత్ గెలిస్తే సిరీస్ సొంతమవుతుంది. ఒకవేళ రద్దు అయినా మనదే సిరీస్. అలా కాకుండా న్యూజిలాండ్ గెలిస్తే మాత్రం సిరీస్ సమమవుతుంది.