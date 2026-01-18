థర్డ్ వన్డే మ్యాచ్ : భారత్ ముంగిట కొండంత విజయలక్ష్యం
మూడు వన్డే మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య మూడో మ్యాచ్ ఆదివారం జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కివీస్ జట్టు భారత్ ముంగిట కొండత విజయలక్ష్యాన్ని ఉంచింది. నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 337 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. ఇందులో కివీస్ ఆటగాడు డారిల్ మిచెల్ 131 బంతుల్లో 15 ఫోర్లు, మూడు సిక్స్ల సాయంతో 137 పరుగులు చేయగా, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 88 బంతుల్లో 9 ఫోర్లు, 3 సిక్స్ల సాయంతో 106 పరుగులు చేశారు. ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లు సెంచరీలతో విరుచుకుపడటంతో కివీస్ జట్టు స్కోరు 300 దాటిపోయింది.
ఆ తర్వాత వచ్చిన విల్ యంగ్ 30, బ్రాస్వెల్ 28 (నాటౌట్) చొప్పున స్కోరు చేయడంతో కివీస్ జట్టు 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 337 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. కివీస్ ఓపెనర్లు కాన్వే (5), నికోల్స్ (0)లు తక్కువ స్కోరుకే నిష్క్రమించినప్పటికీ మిచెల్, ఫిలిప్స్లు జట్టు భారాన్ని భుజాలపైకి ఎత్తుకుని చూడచక్కని ఇన్నింగ్స్ ఆడి జట్టుకు భారీ స్కోరు అందించారు. భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా చెరో మూడు వికెట్లు పడగొట్టగా.. కుల్దీప్, సిరాజ్కు ఒక్కో వికెట్ దక్కింది.