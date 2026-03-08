ఐసీసీ టీ20 క్రికెట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ : భారత్ బ్యాటింగ్...

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం అహ్మదాబాద్ నగరంలోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఫైనల్ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ శాంటర్న్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్కు దిగింది. భారత ఓపెనర్లుగా సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మలు దిగారు. ప్రస్తుతం, 2.2 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టపోకుండా 18 పరుగులు చేసింది. కాగా, ఈ టోర్నీలో ఒక్క జింబాబ్వేతో జరిగిన మ్యాచ్లో మినహా మిగిలిన అన్ని మ్యాచ్లలో పూర్తిగా విఫలమైన భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మకు జట్టు యాజమాన్యం మరో అవకాశం ఇవ్వడం గమనార్హం.
ఇదిలావుంటే, టాస్ గెలిచిన తర్వాత న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ మాట్లాడుతూ.. 'మేము ముందుగా బౌలింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. పిచ్ చూడటానికి చాలా బాగుంది, దానిపై కొద్దిగా పచ్చిక కూడా ఉంది. కాబట్టి, ఆరంభంలో బౌలర్లకు ఏమైనా సహకారం లభిస్తుందేమో చూస్తాం. భారత జట్టులో పవర్ హిట్టర్లు చాలా మంది ఉన్నారు. వారిని నియంత్రించి, ఛేదించగల స్కోరుకు పరిమితం చేయడమే మా లక్ష్యం. సెమీ ఫైనల్లో బలమైన జట్టుపై గెలవడం తమలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపిందని, ఫైనల్ పోరుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని అన్నాడు. జట్టులో ఒక మార్పు చేసినట్లు, మెకా కాంచీ స్థానంలో పేసర్ జాకబ్ డఫ్ఫీని తీసుకున్నట్లు తెలిపాడు.
మరోవైపు, భారత కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ టాస్ ఓడినా తాము సంతోషంగానే ఉన్నామని చెప్పాడు. 'మేము కూడా మొదట బ్యాటింగ్ చేయాలనే అనుకున్నాం. గత మ్యాచ్ కూడా ఇదే వ్యూహం మాకు కలిసొచ్చింది. ఇది ఎర్రమట్టి పిచ్ కాబట్టి, ముందుగా బ్యాటింగ్ చేయడం మాకు ఇష్టమే. ప్రపంచకప్ ఫైనల్ వంటి పెద్ద మ్యాచ్లలో బోర్డుపై పరుగులు ఉంచడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. ఆ తర్వాత మన బౌలర్లు అద్భుతంగా రాణిస్తూ దానిని కాపాడుకోగలరు' అని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు.
ఈ మ్యాచ్ కోసం ఎంపిక చేసిన తుది జట్ల వివరాలను పరిశీలిస్తే,
భారత్ : అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్షిదీప్ సింగ్, జస్రీత్ బుమ్రా.
న్యూజిలాండ్ : టిమ్ సీఫెర్ట్ (వికెట్ కీపర్), ఫిన్ అలెన్, రచిన్ రవీంద్ర, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మార్క్ చాప్టాన్, డారిల్ మిచెల్, జేమ్స్ నీషమ్, మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), మాట్ హెన్రీ, లాకీ ఫెర్గూసన్, జాకబ్ డఫీ.