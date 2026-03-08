ఆదివారం, 8 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 8 మార్చి 2026 (20:45 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ : భారత స్కోరు 255/5... కివీస్ విజయలక్ష్యం 256

india vs new zealand
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ పోటీలో భాగంగా, న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో భారత బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగుకు దిగిన ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మలతో పాటు ఇషాన్ కిషన్ రెచ్చిపోయారు. ఓపెనర్లిద్దరూ తొలి వికెట్‌కు ఏకంగా 98 పరుగులు జోడించారు. ఈ క్రమంలో సంజూ శాంసన్ 89 పరుగులు చేయగా, అభిషేక్ శర్మ 52 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో అభిషేక్ శర్మ కేవలం 18 బంతుల్లో అర్థ సెంచరీ చేశాడు. చివరకు మొత్తం 21 బంతుల్లో మూడు సిక్స్‌లు, ఆరు ఫోర్ల సాయంతో 52 పరుగులు చేసి, రవీంద్ర బౌలింగ్‌లో సైఫర్ట్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్‌కు చేరాడు. 
 
ఆ తర్వాత క్రీజ్‌లోకి వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్‌లోకి వచ్చీరాగానే బ్యాట్‌కు పని చెప్పాడు. ఈ క్రమలో ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్‍‌లో ఉన్నంత సేవు బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగాడు. ఫలితంగా ఇషాన్ కిషన్ మొత్తం 25 బంతులు ఎదుర్కొని నాలుగు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్స్‌ల సాయంతో 54 పరుగులు చేశాడు. అలాగే, సంజూ శాంసన్ 46 బంతుల్లో ఆరు సిక్స్‌లు ఐదు, ఫోర్ల సాయంతో 89రన్స్ చేశాడు. హార్దిక్ పాండ్యా 13 బంతుల్లో ఓ సిక్స్, ఓ ఫోర్ సాయంతో 18 రన్స్ చేశాడు.
 
ఆ తర్వాత తిలక్ వర్మ (8), శివమ్ దూబే (26)లు ఇన్నింగ్స్‌ను పూర్తి చేశాడు. ఈ క్రమంలో భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు నష్టానికి 254 పరుగులు చేసింది. భారత వికెట్లు 98 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట పడగా, రెండో వికెట్ 203 వద్ద, మూడు, నాలుగు వికెట్లు 204 రన్స్ వద్ద, ఐదో వికెట్ 226 పరుగుల వద్ద పడింది. కివీస్ బౌలర్లలో జేమ్స్ నీషమ్ మూడు వికెట్లు తీయగా, హెన్రీ, రవీంద్రలు ఒక్కో వికెట్ చొప్పున తీశారు. 

ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన నేపాల్ ఏకైక కుబేరుడు

ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన నేపాల్ ఏకైక కుబేరుడునేపాల్ పార్లమెంట్‌కు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన నేపాల్ దేశ ఏకైక బిలియనీర్, పారిశ్రామికవేత్త బినోద్ చౌదరి చిత్తుగా ఓడిపోయారు. నేపాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున నవల్ పరాసి వెస్ట్-1 నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన.. రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్ఎస్పీ) అభ్యర్థి బిక్రమ్ ఖనాల్ చేతిలో ఓడిపోయారు.

రెండో వారంలో అడుగుపెట్టిన ప్రాంతీయ యుద్ధం.. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ బాంబుల వర్షం

రెండో వారంలో అడుగుపెట్టిన ప్రాంతీయ యుద్ధం.. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ బాంబుల వర్షంపశ్చిమాసియాలో సాగుతున్న ఆదివారంతో రెండో వారంలోకి అడుగుపెట్టింది. అదేసమయంలో ఇరాన్ అమెరికా మిత్రదేశాలుగా ఉన్న గల్ఫ్ దేశాలపై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కువైట్, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యూఏఈ వంటి దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మరోమారు క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తోంది. దీంతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో యుద్ధ మేఘాలు మరింత దట్టంగా కమ్ముకున్నాయి.

ఇరాన్‌‍తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం : బ్రిటన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్‌‍తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం : బ్రిటన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్ఇరాన్‌తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం అంటూ బ్రిటన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాకు విమాన వాహక నౌకలను పంపించే విషయంపై బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఇంకా ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రాలేదు. దీనిపై ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ బ్రిటన్‌కు గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత తమతో కలిసే వ్యక్తులు అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. యుద్ధంలో గెలిచాక మీ విమాన వాహక నౌకలను మోహరించాల్సిన అవసరం లేదని యూకే ప్రధాని కీర్ స్మార్టర్‌పై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్మార్టర్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు.

రాజమండ్రి కల్తీపాలనో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ - తాగితే కిడ్నీలో పాడైపోవాల్సిందే..

రాజమండ్రి కల్తీపాలనో ఇథలీన్ గ్లైకాల్ - తాగితే కిడ్నీలో పాడైపోవాల్సిందే..ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసిన రాజమండ్రి కల్తీ పాల మరణాల కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలో పది మంది చనిపోయారు. వీరు సేవిన పాలలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రసాయనాలు కలిసివున్నట్టు ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో వెల్లడైంది.

రాష్ట్రపతి ముర్ముకు అవమానం... సీఎం చంద్రబాబు అసహనం

రాష్ట్రపతి ముర్ముకు అవమానం... సీఎం చంద్రబాబు అసహనంభారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ముకు పశ్చిమ బెంగాల్‌ ప్రభుత్వం ప్రొటోకాల్ కల్పించకపోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. తన పర్యటనలో ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవహరించిన తీరుపై రాష్ట్రపతి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. ఈ అంశంపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు.

కర్నాటకకు రావడం అమ్మమ్మ వాళ్ల ఇంటికి వచ్చినట్టుగా ఉంది : జూనియర్ ఎన్టీఆర్

కర్నాటకకు రావడం అమ్మమ్మ వాళ్ల ఇంటికి వచ్చినట్టుగా ఉంది : జూనియర్ ఎన్టీఆర్తాను కర్నాటకు రావడం అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినట్టుగా ఉందని టాలీవుడ్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అన్నారు. బెంగుళూరు నగరంలో కొత్తగా నిర్మించిన కిమ్స్ హాస్పిటల్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్‌ను ఆయన ఆదివారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనను చూసేందుకు అభిమానులు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చారు.

విశాల్ హీరోగా , సుందర్. సి దర్శకత్వంలో ‘మొగుడు’

విశాల్ హీరోగా , సుందర్. సి దర్శకత్వంలో ‘మొగుడు’విశాల్, సుందర్. సి కాంబోలో ఇది వరకు వచ్చిన ‘ఆంబళ’, ‘మద గద రాజా’ చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచాయి. ఇక ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టే క్రమంలో ఈ ఇద్దరూ కలిసి ‘మొగుడు’ అనే మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. డా.ఎ.సి.షణ్ముఖం ఆశీస్సులతో అవని సినిమాస్ ప్రై.లి., బెంజ్ మీడియా ప్రై.లి. బ్యానర్లపై ఈ మూవీని అరుణ్ కుమార్, ఖుష్బూ సుందర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నవదీప్, సంపత్, అజయ్ ఘోష్, గరుడ రామ్, వీటీవీ గణేష్, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు.

పూనకాలు తెప్పిస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' - దమ్మున్నోడు దాటొచ్చంటున్న పవన్ (వీడియో)

పూనకాలు తెప్పిస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' - దమ్మున్నోడు దాటొచ్చంటున్న పవన్ (వీడియో)పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, మాస్ డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. ఈ చిత్రం కోసం కోట్లాది మంది అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. సినిమా విడుదల తేదీ సమీపిస్తుండటంతో మేకర్స్ ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసింది. తాజాగా ట్రైలర్ టీజర్ పేరుతో 40 సెకన్ల వీడియోను విడుదల చేసింది. ఈ వీడియో పూనకాలు తెప్పిస్తూ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.

విజయ్-త్రిష: ఔను... వాళ్లిద్దరూ కలిసే వచ్చారు, వీడియో వైరల్

విజయ్-త్రిష: ఔను... వాళ్లిద్దరూ కలిసే వచ్చారు, వీడియో వైరల్తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు తీవ్రంగా ఎవరిపైననా చర్చ జరుగుతుంది అంటే వారెవరో కాదు నటుడు విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత, నటి త్రిష. తాజాగా విజయ్-త్రిష ఇద్దరూ ఓ పెండ్లి వేడుకకి వచ్చి వెళ్లారు. అక్కడ జంటను దీవించి పూలబొకె ఇచ్చి మళ్లీ కలిసే వెళ్లారు. దీనిపై తమిళ తంబీలు రకరకాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఒకవైపు విజయ్ కుమార్తె కాన్వకేషన్ జరిగితే అక్కడికి వెళ్లేందుకు తీరిక లేని విజయ్‌కు త్రిషతో కలిసి పెళ్లికి వెళ్లేందుకు మాత్రం టైం దొరికిందంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.మరోవైపు విజయ్ భార్య సంగీత వ్యవహారాన్ని కొలిక్కి తెచ్చేందుకు విజయ్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారంటూ కోలీవుడ్ సినీజనం చెప్పుకుంటున్నారు.

Bobby and Krish :: హృతిక్ రోషన్ తో దర్శకుడు బాబీ - కొత్తవారితో క్రిష్ చిత్రం ?

Bobby and Krish :: హృతిక్ రోషన్ తో దర్శకుడు బాబీ - కొత్తవారితో క్రిష్ చిత్రం ?తెలుగు దర్శకడుు బాబీ బాలీవుడ్ హీరో హృతిక్ రోషన్ తో సినిమా చేయనున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియా వార్తలను బట్టి బాబీ చెప్పిన కథకు హృతిక్ కథతో బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యాడని, వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని చెప్పబడింది. దర్శకుడిని "నీకు అలాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి? నువ్వు నిజంగా ఏమి తింటావు?" అని హుత్రిక్ అడిగాడు - కథ అతనికి ఎంత నచ్చిందో చూపిస్తుంది. త్వరలో సినిమా సెట్ పైకి వెళ్ళనుందని సమాచారం. అయితే చిరంజీవితో బాబీ సినిమా కూడా వుంది. మరి అతి అయ్యాక చేస్తాడో, ముందుగా చేస్తాడో తెలియాల్సి వుంది.
