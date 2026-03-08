నేడు భారత్ - కివీస్ అంతిమ పోరు : పిచ్ - వెదర్ రిపోర్టు ఎలా ఉందంటే...
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి అహ్మదాబాద్ నగరంలోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ జరుగనుంది. ఈ మ్యాచ్పై ప్రతి ఒక్కరి దృష్టి నెలకొనివుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచి వరుసగా రెండోసారి టీ20 వరల్డ్ కప్ గెలవాలని భారత్ ఉవ్విళ్లూరుతోంది. అయితే, ఈ మెగా టోర్నీలో కివీస్పై భారత్ ఇప్పటివరకు ఒక్క మ్యాచ్ కూడా గెలవలేదు. అదేసమయంలో వాతావరణం, పిచ్పై నివేదికలు వస్తున్నాయి. పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉంటుందని, రాత్రివేళ మంచు కురిసే అవకాశం ఉంటుందని, వాతావరణం పొడిగాను, అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతాయని పేర్కొంది.
ముఖ్యంగా, ఆదివారం వాతావరణం చాలా వేడిగా, పొడిగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అక్యూవెదర్ నివేదికల ప్రకారం వర్షం పడే అవకాశం అస్సలు లేదు. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 34 నుండి 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. సాయంత్రం కూడా వాతావరణం 30 డిగ్రీల వరకు ఉంటూ కాస్త ఉక్కపోతగా అనిపించవచ్చు. వర్షం ముప్పు లేనందున అభిమానులు పూర్తి మ్యాచ్ను ఆస్వాదించవచ్చు.
నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం పిచ్ ఎర్ర, నల్ల మట్టి మిశ్రమంతో రూపొందించారు. ఇది బ్యాటింగ్కు స్వర్గధామంలా కనిపిస్తోంది, కాబట్టి పరుగుల వరద పారే అవకాశం మెండుగా ఉంది. అయితే, పిచ్ కంటే మైదానంలోని పరిస్థితులే మ్యాచ్ ఫలితాన్ని శాసించేలా ఉన్నాయి. రాత్రి వేళ మంచు కురిసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ప్రపంచ కప్ ఇప్పటికే చాలా మ్యాచ్ల ఫలితాలను మంచు ప్రభావితం చేసింది. టాస్ గెలిచిన కెప్టెన్ బౌలింగ్ ఎంచుకోవడం దాదాపు ఖాయం. ఒక మెగా ఫైనల్ ఫలితం కేవలం టాస్పైనే ఆధారపడితే అది క్రికెట్ అభిమానులకు నిరాశ కలిగించే అంశమే.
గత తొమ్మిది టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్స్లో ఆరుసార్లు ఛేజింగ్ చేసిన జట్లే విజయం సాధించాయి. మిగిలిన మూడు సార్లు ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్టు గెలిచింది. అందులో రెండుసార్లు (2007, 2024) భారత్ గెలవడం విశేషం.
గత ఆరేళ్లలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు ఐసీసీ ఫైనల్స్లో తలపడటం ఇది మూడోసారి. 2021 డబ్ల్యూటీసీ ఫైనల్లో, అంతకుముందు 2000 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్ గెలిచింది. అయితే 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ను కివీస్ ఓడించింది. ప్రస్తుతం ఫైనల్స్ రికార్డులో న్యూజిలాండ్ 2-1తో ఆధిక్యంలో ఉంది. కాగా, ఈ మ్యాచ్ ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభంకానుంది.