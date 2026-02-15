ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ : టాస్ గెలిచిన పాకిస్థాన్ - బ్యాటింగ్లో భారత్ దూకుడు
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్ - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. శ్రీలంక రాజధాని కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ కీలక మ్యాచ్ లో పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సల్మాన్ ఆఘా టాస్ గెలిచి ముందుగా ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. దీంతో సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా మొదట బ్యాటింగ్ చేపట్టింది. ఈ మ్యాచ్లోకి విధ్వంసక ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ కోలుకుని జట్టులోకి రావడం భారత్ కు శుభపరిణామం.
ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు గ్రూప్-ఏలో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు అద్భుత ఫామ్లో ఉన్నాయి. ఇరు జట్లూ చెరో రెండు మ్యాచ్లు ఆడి, రెండింటిలోనూ విజయం సాధించి అపజయం ఎరుగకుండా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు గ్రూప్ టాపర్గా నిలుస్తుంది. ప్రస్తుతం మెరుగైన రన్ రేట్ కారణంగా పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ అగ్రస్థానంలో ఉండగా, పాకిస్థాన్ రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.
ఇప్పటికే రెండు విజయాలతో మంచి ఊపు మీదున్న ఇరు జట్ల మధ్య పోరు హోరాహోరీగా సాగే అవకాశం ఉందని క్రీడా విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఫలితంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ ఒక్క పరుగుకే తొలి వికెట్ను కోల్పోయింది. స్పిన్నర్ సల్మాన్ బౌలింగ్లో చివరి బంతికి షాట్కు యత్నించిన అభిషేక్ శర్మ డకౌట్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం క్రీజ్లో తిలక్, ఇషాన్ శర్మలు ఉన్నారు. అయితే, భారత్ తొలి వికెట్ను కోల్పోయినప్పటికీ దూకుడుగానే ఆడుతోంది. తొలి నాలుగు ఓవర్లలో మూడు స్పిన్నర్లే వేయడం గమనార్హం.
భారత జట్టు
అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, రింకూ సింగ్, అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
పాకిస్థాన్ జట్టు
సయీమ్ అయూబ్, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, సల్మాన్ ఆఘా (కెప్టెన్), బాబర్ ఆజం, మహమ్మద్ నవాజ్, ఉస్మాన్ ఖాన్ (వికెట్ కీపర్), షాదాబ్ ఖాన్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, షాహీన్ అఫ్రిది, అబ్రార్ అహ్మద్, ఉస్మాన్ తారిఖ్.