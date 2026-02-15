ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : భారత్ దూకుడుకు బ్రేక్.. ఇషాన్ కిషన్ ఔట్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలోభాగంగా ఆదివారం రాత్రి కొలంబోలో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో భారత్ పాకిస్తాన్ జట్లు తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్లో భారత దూకుడుకు పాకిస్థాన్ బ్రేక్ వేసింది. బ్యాట్తో చిచ్చర పిడుగులా రెచ్చిపోయిన ఇషాన్ కిషన్ జోరుకు కళ్లెం వేశారు. ఫలితంగా ఇషాన్ కిషన్ 77 పరుగుల వద్ద ఔట్ అయ్యాడు.
మ్యాచ్ 8.4 ఓవర్ వద్ద పాక్ బౌలర్ సయామ్ వేసిన బౌలింగ్లో క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. అప్పటికీ భారత్ స్కోరు రెండు వికెట్ల నష్టానికి 88 పరుగులు. ఇషాన్ మొత్తం 40 బంతులు ఎదుర్కొని, మూడు సిక్స్లు, 10 ఫోర్లతో 77 పరుగులు చేశాడు. ప్రస్తుతం క్రీజ్లో తిలక్ వర్మ, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్లు ఉన్నారు.