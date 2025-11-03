India beat South Africa: దక్షిణాఫ్రికాపై గెలుపు.. విశ్వవిజేతగా నిలిచిన టీమిండియా మహిళలు (Video)
ఐసీసీ వన్డే మహిళల ప్రపంచకప్ను గెలిచి భారత్ చరిత్ర సృష్టించింది. నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం వేదికగా దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన ఫైనల్ పోరులో టీమిండియా రికార్డు సృష్టించింది. భారత గడ్డపై ఐసీసీ ప్రపంచ కప్ను ముద్దాడింది. ఆద్యంతం అంతా తామేనని టీమిండియా మహిళలు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో రాణించారు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో సఫారీలకు చుక్కలు చూపించారు.
ముందుగా టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన టీమిండియా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 298 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ (78 బంతుల్లో 87) అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగగా, స్మృతి మంధన (45) మంచి ఆరంభాన్నిచ్చింది. ఆ తర్వాత దీప్తి శర్మ (58 బంతుల్లో 58), చివర్లో రిచా ఘోష్ (24 బంతుల్లో 34) మెరుపులు మెరిపించడంతో భారత్ భారీ స్కోరు సాధించింది. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లలో అయాబొంగా ఖాకా మూడు వికెట్లు తీసింది.
ఆపై భారత్ నిర్దేశించిన 299 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో దక్షిణాఫ్రికా తడబడింది. సఫారీ కెప్టెన్ లారా వోల్వార్ట్ ఒంటరి పోరాటం చేస్తూ జట్టుకు గౌరవ ప్రదమైన స్కోరును సాధించిపెట్టడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ క్రమంలో వోల్వార్ట్ శతకం సాధించింది. ఈ క్రమంలో 98 బంతుల్ని ఎదుర్కొన్న లారా 11 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్తో 101 పరుగులు సాధించింది. ఆపై శర్మ బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరింది.
ఆ తర్వాత తజ్మిన్ బ్రిట్స్ (23) మోస్తరుగా బ్యాటింగ్ చేసింది. సునే కూడా 25 పరుగులను నమోదు చేసుకుంది. అయితే అన్నెకే (0), మరిజన్నే కాప్ 4, ధీటుగా ఆడలేకపోయారు. కానీ అన్నెరీ డెర్క్సన్ (35), సినాలో (16) నిలకడగా ఆడటంతో జట్టు స్కోరు బోర్డును మెల్లగా పెరుగుతూ వచ్చింది.
ట్రైయాన్ (9)తో పాటు సినాలో, అన్నెరీ కూడా వెంట వెంటనే అవుట్ అయ్యారు. ఇదే తరహాలో నడ్నీ డి క్లెర్క్ (18), అయబొంగ గాక (1) అవుట్ కావడంతో భారత్కు గెలుపు ఖాయమైంది. 45.3 ఓవర్లలోనే దక్షిణాఫ్రికా 246 పరుగులకు ఆలౌటైంది.
We are the World Champions! ????????????
భారత బౌలర్లలో దీప్తి శర్మ అత్యధికంగా ఐదు వికెట్లు పడగొట్టగా, శ్రీ చరణి 1, షఫాలీ 2 వికెట్లు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఫలితంగా భారత్ 52 పరుగుల తేడాతో సొంత గడ్డపై ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో విజయం సాధించి విశ్వ విజేతగా నిలిచింది.