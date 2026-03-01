ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : వెస్టిండీస్ స్కోరు 195/4 .. భారత్ టార్గెట్ 196 రన్స్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం కోల్కతా వేదికగా భారత్, వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ జరుగుతోంది. ఇరు జట్లకు అత్యంత కీలకమైన ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన కరేబియన్లు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. వెస్టిండీస్ ఇన్నింగ్స్లో ఓపెనర్లు హోప్ 32, రోస్టన్ చేజ్ 40, షిమ్రాన్ హిట్మెర్ 27, రూథర్ఫర్డ్ 14, పావెల్ 34, హోల్డర్ 37 చొప్పున పరుగులు చేయగా, అదనంగా మరో 11 పరుగులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా, హిట్మెయిర్ 12 బంతుల్లో రెండు సిక్స్లు, ఓ ఫోర్ సాయంతో 27 పరుగులు శాడు.
అలాగే, పావెల్ 19 బంతుల్లో రెండు సిక్స్లు, నాలుగు ఫోర్లు, హోల్డర్ 22 బంతుల్లో మూడు సిక్స్లు, రెండు ఫోర్లతో 37 పరుగులు చేశారు. మ్యాచ్ చివరల్లో హోల్డర్, పావెల్లు బ్యాట్ ఝుళిపించడంతో వెస్టిండీస్ జట్టు స్కోరు 195 మార్క్కు చేరుకుంది. భారత బౌలర్లలో జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు 2, వరుణ్ చక్రవర్తి, హార్దిక్ పాండ్యాకు ఒక్కో వికెట్ చొప్పున తీశారు. దీంతో భారత్ ముంగిట 196 పరుగుల విజయలక్ష్యాన్ని ప్రత్యర్థి జట్టు ఉంచుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిచే జట్టు నేరుగా సెమీస్కు చేరుకుంటుంది.