ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : టీమిండియాకు చావో రేవో... కోల్‌కతాలో రసవత్తర పోరు

ఐసీసీ టీ 20 ప్రపంచ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, భారత్ క్రికెట్ జట్టుకు చావోరేవో తేల్చే మ్యాచ్ ఆదివారం కోల్‌కతా వేదికగా జరుగుతోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా వెస్టిండీస్ జట్టుతో పోటీపడనుంది. సూపర్-8 గ్రూప్-1లో జరుగుతున్న ఈ 52వ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు.
 
ఈ మ్యాచ్ ఇటు భారత్‌కు, అటు వెస్టిండీస్‌కు 'డూ ఆర్ డై' (చావో రేవో) లాంటింది. ఇందులో ఎవరు గెలిస్తే ఆ జట్టే నేరుగా సెమీ ఫైనల్‌కు చేరుకుంటుంది. ఓడిన జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తుంది. దీంతో ఇరు జట్లు విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించనున్నాయి. ముఖ్యంగా సొంతగడ్డపై ఆడుతుండటం, ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో ఛేజింగ్ రికార్డు బాగుండటంతో భారత్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
 
కాగా, టాస్ వేసిన తర్వాత టీమిండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ మాట్లాడుతూ, పిచ్ ఛేజింగ్‌కు అనుకూలంగా ఉంటుందని, మంచు ప్రభావం కూడా ఉండొచ్చని తెలిపాడు. గత మ్యాచ్‌లో ఆడిన జట్టుతోనే బరిలోకి దిగుతున్నట్లు స్పష్టం చేశాడు.
 
మరోవైపు విండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ మాట్లాడుతూ.. తాము కూడా టాస్ గెలిస్తే బౌలింగ్ ఎంచుకునేవాళ్ళమన్నాడు. తమ జట్టులో చాలామందికి ఐపీఎల్ ఆడిన అనుభవం ఉండటం కలిసొస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశాడు. వెస్టిండీస్ జట్టులో ఒక మార్పు జరిగింది. బ్రాండన్ కింగ్ స్థానంలో స్పిన్నర్ అకీల్ హొస్సేన్ జట్టులోకి వచ్చాడు. 
 
ఈ మ్యాచ్ కోసం ప్రకటించిన ఇరు జట్ల వివరాలు... 
భారత్ : సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, తిలక్ వర్మ, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్రీత్ బుమ్రా.
 
వెస్టిండీస్ : షాయ్ హోప్ (కెప్టెన్/వికెట్ కీపర్), రోస్టన్ చేజ్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, రోమన్ పావెల్, షెర్ఫాన్ రూథర్ ఫోర్డ్, రొమారియో షెపర్డ్, జాసన్ హోల్డర్, మాథ్యూ ఫోర్డ్, అకీల్ హొస్సేన్, గుడాకేశ్ మోతీ, షామార్ 

