ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : టాస్ గెలిచిన జింబాబ్వే - భారత్ బ్యాటింగ్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ మెగా ఈవెంట్లో భాగంగా, గురువారం చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో భారత్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్లో జింబాబ్వే జట్టు టాస్ గెలిచింది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్ చేపట్టనుంది.
ఈ మ్యాచ్ భారత జట్టుకు సూర్య కుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తుండగా, జింబాబ్వేకు సికిందర్ రజా నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. సూపర్ 8 దశలోని గ్రూప్ 1లో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుండటంతో, సెమీ ఫైనల్స్ రేసులో నిలవాలంటే ఇరు జట్లకు ఈ విజయం చాలా కీలకం. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది.
టాస్ గెలిచిన అనంతరం సికిందర్ రజా మాట్లాడుతూ పిచ్ స్వభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఛేదనకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలిపాడు. దీంతో, పటిష్టమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్న భారత జట్టు భారీ స్కోరు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇరు జట్లు తమ తుది ఆటగాళ్ల వివరాలను ప్రకటించాయి.
భారత్ :
సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
జింబాబ్వే :
బ్రయాన్ బెన్నెట్, తడివానశే మరుమాని (వికెట్ కీపర్), డియోన్ మయర్స్, సికందర్ రజా (కెప్టెన్), ర్యాన్ బర్ల్, టోనీ మున్యోంగా, తషింగా ముసేకివా, బ్రాడ్ ఎవాన్స్, టినోటెండ మపాసా, రిచర్డ్ ఎన్గరావా, బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ.
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 8.2 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 95 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ 19 బంతుల్లో 38 (నాటౌట్), మరో ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ 15 బంతుల్లో 24 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ డౌన్లో వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ 17 బంతుల్లో 25 పరుగులతో క్రీజ్లో ఉన్నారు.