గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (19:52 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ : టాస్ గెలిచిన జింబాబ్వే - భారత్ బ్యాటింగ్

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ మెగా ఈవెంట్‌లో భాగంగా, గురువారం చెన్నైలోని చెపాక్ స్టేడియంలో భారత్, జింబాబ్వే జట్ల మధ్య కీలక మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో జింబాబ్వే జట్టు టాస్ గెలిచింది. దీంతో భారత్ బ్యాటింగ్ చేపట్టనుంది. 
 
ఈ మ్యాచ్ భారత జట్టుకు సూర్య కుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తుండగా, జింబాబ్వేకు సికిందర్ రజా నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. సూపర్ 8 దశలోని గ్రూప్ 1లో ఈ మ్యాచ్ జరుగుతుండటంతో, సెమీ ఫైనల్స్ రేసులో నిలవాలంటే ఇరు జట్లకు ఈ విజయం చాలా కీలకం. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. 
 
టాస్ గెలిచిన అనంతరం సికిందర్ రజా మాట్లాడుతూ పిచ్ స్వభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఛేదనకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలిపాడు. దీంతో, పటిష్టమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్న భారత జట్టు భారీ స్కోరు సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇరు జట్లు తమ తుది ఆటగాళ్ల వివరాలను ప్రకటించాయి.
 
భారత్ :
సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా.
 
జింబాబ్వే : 
బ్రయాన్ బెన్నెట్, తడివానశే మరుమాని (వికెట్ కీపర్), డియోన్ మయర్స్, సికందర్ రజా (కెప్టెన్), ర్యాన్ బర్ల్, టోనీ మున్యోంగా, తషింగా ముసేకివా, బ్రాడ్ ఎవాన్స్, టినోటెండ మపాసా, రిచర్డ్ ఎన్గరావా, బ్లెస్సింగ్ ముజరబానీ.
 
కాగా, ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ 8.2 ఓవర్లలో వికెట్ నష్టానికి 95 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ 19 బంతుల్లో 38 (నాటౌట్), మరో ఓపెనర్ సంజూ శాంసన్ 15 బంతుల్లో 24 పరుగులు చేసి ఔట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ డౌన్‌లో వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ 17 బంతుల్లో 25 పరుగులతో క్రీజ్‌లో ఉన్నారు. 

బుక్ చేసిన టిక్కెట్ 48 గంటల్లో రద్దు చేస్తే అదనపు చార్జీలు అక్కర్లేదు

బుక్ చేసిన టిక్కెట్ 48 గంటల్లో రద్దు చేస్తే అదనపు చార్జీలు అక్కర్లేదువిమాన టిక్కెట్ల రీఫండ్‌కు సంబంధించి ఎయిర్‌లైన్స్ నిబంధలను డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సవరించింది. టిక్కెట్ బుక్ చేసిన 48 గంటల్లో రద్దు చేసుకుంటే ప్రయాణికులు అదనపు చార్జీలు చెల్లించనక్కర్లేదని తెలిపింది. టిక్కెట్‌లో మార్పులను సైతం ఉచితంగా చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. అయితే, దీనికి కొన్ని షరతులు వర్తిస్తాయని పేర్కొంది.

వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. బాలుడి ఆత్మహత్య

వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. బాలుడి ఆత్మహత్యస్మార్ట్ ఫోన్లకు చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అతుక్కుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు స్మార్ట్ ఫోన్ల పుణ్యంతో వీడియో గేమ్‌లకు అతుక్కుపోతున్నారు. వీడియోలు, వీడియో గేమ్స్ చూసేందుకు గంటల పాటు వెచ్చిస్తున్నారు. వారిని నియంత్రించడం ప్రస్తుతం చాలామంది తల్లిదండ్రులకు కష్టమైపోతోంది. తాజాగా వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులకు ఓ బాలుడు విషాదాన్ని మిగిల్చాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. జూబ్లీహిల్స్‌లో 12 ఏళ్ల బాలుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

హైదరాబాద్‌లో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లా?

హైదరాబాద్‌లో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లా?హైదరాబాద్ నగరంలో మహాత్మా గాంధీ విగ్రహాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ విగ్రహ ఖర్చు రూ.5 వేల కోట్లు అంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) నేతలు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. దీనిపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులు వివరణ ఇచ్చారు.

డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నిబంధనలు కఠినతరం : అశ్విని వైష్ణవ్

డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నిబంధనలు కఠినతరం : అశ్విని వైష్ణవ్డిజిటల్ ఫ్లాట్‌ఫామ్‌లో జవాబుదారీతనంతో పాటు పారదర్శకత పెంచేందుకు నిబంధనలు మరింత కఠినతరం చేస్తామని కేంద్ర రైల్వే, సమాచార ప్రసార శాఖామంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఇదే విషయంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్‌లను తమ ఆదాయాన్ని కంటెంట్ సృష్టించేవారితో న్యాయబద్ధంగా పంచుకోవాలని సూచించారు.

Godman: ఏడేళ్ల బాలికను ఒడిలో పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు.. దొంగ బాబా అరెస్ట్

Godman: ఏడేళ్ల బాలికను ఒడిలో పెట్టుకుని ముద్దు పెట్టాడు.. దొంగ బాబా అరెస్ట్కర్ణాటకలోని యాద్గిర్ జిల్లాలో ఒక దొంగ బాబా ఏడేళ్ల బాలికతో అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లు చూపించే వీడియో వైరల్ కావడంతో అతనిపై లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ (పోక్సో) చట్టం కింద కేసు నమోదైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. షాపూర్‌లోని ఒక మందిరానికి చెందిన మల్లికార్జున ముత్తవగా గుర్తించబడిన నిందితుడు ఆ చిన్నారిని తన ఒడిలో పట్టుకుని తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో ముద్దు పెట్టుకుంటున్నట్లు వీడియోలో కనిపించింది.

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడి

Anil ravipudi: కళ్యాణ్ రామ్, వెంకటేష్ తో సంక్రాంతి కి వస్తున్నా: అనిల్ రావిపూడిపటాస్ చిత్రంతో దర్శకునిగా పరిచయం చేసిన అనిల్ రావిపూడిని కథానాయకుడు నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ మరోసారి నటించబోతున్నారు. ఈ సంక్రాంతికి చిరంజీవి, వెంకటేష్ కాంబినేషన్ లో మన శంకరవరప్రసాద్ గారు సినిమాతో సక్సెస్ కొట్టి నిర్మాతలకూ, అభిమానులకూ ఖుషీ చేసిన దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తదుపరి సినిమా వెంకటేష్ తో అని ప్రకటించాడు. అయితే నేడు అందులో నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ కూడా వున్నారు. ఈ విషయాన్ని తన సోషల్ మీడియాలో ప్రకటిస్తూ ఓ చిన్న వీడియో కూడా చేశాడు దర్శకుడు.

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)

Virosh Wedding : నేను ఆమెను మిస్ అయ్యానన్న విజయ్.. నీ భార్యగా నేను.. నా భర్తను పరిచయం చేస్తున్నాను.. (Photos)టాలీవుడ్ లవ్ బర్డ్స్ విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. గురువారం ఉదయం తెలుగు సంప్రదాయంలో వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఇక సాయంత్రం వీరిద్దరి వివాహం కొడవ పద్దతిలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇన్‌స్టాలో వీరి పెళ్లి ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంకా విజయ్ చేసిన ఇన్ ‌స్టా పోస్టు కూడా వైరల్ అవుతోంది. "ఒకరోజు, నేను ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా పక్కన ఉంటే నా రోజు బాగుండేదని నాకు అనిపించే విధంగా ఆమెను మిస్ అయ్యాను. ఆమె నా ఎదురుగా కూర్చుంటే నా భోజనం మరింత ఆరోగ్యంగా ఉండేది.

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణువిష్ణు విన్యాసం కథ డైరెక్టర్ మారుతి చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. అందరూ రిలేట్ అయ్యే కథ, చాలా మంచి క్యారెక్టర్. ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు. కథ విన్న వెంటనే మొదలుపెట్టా. -డైరెక్టర్ మారుతి సినిమాని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు. చాలా క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్. ఎడిటింగ్ మీద కూడా చాలా మంచి గ్రిప్ ఉంది. అలాగే సినిమాలో మంచి అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్స్ పనిచేయడం కూడా ప్లస్సు అయ్యింది.అని చిత్ర కథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

రాంచరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం .. రెండో సింగిల్ రిలీజ్ తేదీ ఖరారు

రాంచరణ్ 'పెద్ది' చిత్రం .. రెండో సింగిల్ రిలీజ్ తేదీ ఖరారుమెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ చిత్రం నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి పాట్ సోషల్ మీడియాను ఓ షేక్ చేసింది. ఈ పాటలో చరణ్ వేసిన హుక్ స్టెప్‌ను ఎంతమంది రీక్రియేట్ చేశారో లెక్కలేదు. ఇప్పుడు అలాంటి మ్యాజిక్‌ మరోసారి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఆయన కథానాయకుడిగా బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ 'పెద్ది'. జాన్వీ కపూర్‌ కథానాయిక. శరవేగంగా చిత్రీకరణ జరుపుకొంటున్న ఈ సినిమా నుంచి మరో పాట యువతను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమైంది.

AAFA: రాజకీయ పార్టీ తరహాలో రాయలసీమ లో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ !

AAFA: రాజకీయ పార్టీ తరహాలో రాయలసీమ లో అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ !అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రాయలసీమ ప్రాంతం అంతటా జిల్లా కమిటీల అధికారిక ఏర్పాటుతో సామాజిక బాధ్యత మరియు వ్యవస్థీకృత అభిమానుల పట్ల తన నిబద్ధతను బలోపేతం చేస్తూనే ఉంది. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ దార్శనికత -ప్రతి సంవత్సరం ఒక మంచి పని" - నుండి ప్రేరణ పొందిన ఈ సంఘం సినిమా వేడుకలకు మించి ప్రభావవంతమైన సమాజ నిర్ధారించడానికి దాని సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని విస్తరించింది.
