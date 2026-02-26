చెపాక్కం స్టేడియంలో దంచి కొట్టిన భారత బ్యాటర్లు.. టీమిండియా ఘన విజయం
ఐసీసీ టీ20 టోర్నీలో భాగంగా గురువారం రాత్రి చెన్నైలోని చెప్పాక్కం స్టేడియంలో జరిగిన సూపర్-8 మ్యాచ్లో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు దంచికొట్టారు. ఫలితంగా భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 256 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత 257 పరుగుల భారీ విజయలక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన జింబాబ్వే జట్టు 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్లను కోల్పోయి 184 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. దీంతో భారత్ 72 పరుగుల తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్... నాలుగు వికెట్ల నష్టానికి 256 పరుగులు చేసింది. గత మ్యాచుల్లో ఇబ్బందిపడిన ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (55) హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. మ్యాచ్ ఆఖరులో ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య 23 బంతుల్లోనే అర్ధశతకం పూర్తి చేయడం గమనార్హం. అతని స్కోరులో నాలుగు సిక్స్లు, రెండు ఫోర్లు ఉన్నాయి. అలాగే, తిలక్ వర్మ 16 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 4 సిక్స్ల సాయంతో 44 పరుగులు చేసి సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లలో సంజు శాంసన్ (24), ఇషాన్ కిషన్ (38), సూర్యకుమార్ యాదవ్ (33) దూకుడుగా ఆడేశారు. రిచర్డ్ ఎంగరవ, ముజరబాని, మపోస, సికందర్ రజా తలో వికెట్ తీశారు.
ఆ తర్వాత 257 పరుగుల భారీ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన జింబాబ్వే ఇన్నింగ్స్ 184 పరుగుల వద్ద ముగిసింది. ఓపెనర్ బెన్నెట్ ఒంటరి పోరాటం చేసి 97 పరుగులు చేసినా జట్టును ఓటమి నుంచి రక్షించలేకపోయాడు. మరో ఓపెనర్ మరుమని 20, మేర్స్ 6, సికిందర్ రాజా 31, రేన్ బురి 0, మున్యోంగా 11, ముసెకివా 7, బ్రాడ్ ఎవన్స్ 1 చొప్పున పరుగులు చేయగా, అదనపు రన్స్ రూపంలో 11 పరుగులు వచ్చాయి. దీంతో 72 పరుగుల తేడాతో జింబాబ్వే జట్టు ఓటమి పాలైంది.
ఇదిలావుంటే, ఇప్పటివరకు జరిగిన పొట్టి కప్ల్లో భారత క్రికెట్ జట్టుకు ఇదే అత్యధిక స్కోరు. ఇప్పుడు జింబాబ్వేపై 256/4 స్కోరు చేసింది. ఇక ఓవరాల్గా టీ20 ప్రపంచ కప్ల్లోనే ఇది రెండో అత్యధిక స్కోరు కావడం గమనార్హం. అంతకుముందు 2007లో కెన్యాపై శ్రీలంక 260/6 స్కోరు చేసిన విషయం తెల్సిందే.