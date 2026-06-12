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వారిద్దరు ఉంటేనే వరల్డ్ కప్లో భారత్ విజయావకాశాలు : ఇర్ఫాన్ పఠాన్
దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా వన్డే ప్రపంచ కప్ టోర్నీ జరుగనుంది. ఈ టోర్నీ కోసం భారత్ ఇప్పటి నుంచి సమాయత్తమవుతోంది. అయితే, ఈ టోర్నీలో భారత క్రికెట్ జట్టు విజయావకాశాలపై మాజీ ఆల్రౌండర్ ఇర్ఫాన్ పఠాన్ స్పందించారు. ఐసీసీ వన్డే వరల్డ్ కప్లో భారత జట్టు గెలవాలంటే మాజీ కెప్టెన్లు విరాట్ కోహ్లీ, విరాట్ కోహ్లీలు ఉంటేనే మెరుగైన విజయావకాశాలు ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ ఇద్దరు సీనియర్ బ్యాటర్లు జట్టుకు అందించే స్థిరత్వం, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం విలువైనవని పేర్కొన్నాడు. ప్రపంచకప్ వంటి భారీ టోర్నీల్లో అనుభవజ్ఞుల పాత్ర ఎంత ముఖ్యమో భారత్ గతంలో పలుమార్లు చూసిందని గుర్తు చేశాడు.
రోహిత్ శర్మ గురించి మాట్లాడిన పఠాన్, అతని షార్ట్ పిచ్ బంతులను ఎదుర్కొనే నైపుణ్యాన్ని ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాడు. దక్షిణాఫ్రికా పిచ్లపై వేగం, బౌన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయని, అలాంటి పరిస్థితుల్లో రోహిత్ వంటి బ్యాటర్ ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఆధిపత్యం చెలాయించగలడని అన్నాడు. బాల్ లెంగ్త్ను ముందుగానే అంచనా వేసి ఆడే అతని సామర్థ్యం భారత జట్టుకు పెద్ద బలమని వివరించాడు.
విరాట్ కోహ్లీ విషయానికి వస్తే వన్డే క్రికెట్లో అతని స్థిరత్వానికి సాటే లేదని పఠాన్ పేర్కొన్నాడు. మూడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చే కోహ్లి తొలి వికెట్ త్వరగా పడినప్పుడు ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దగలడని చెప్పాడు. భారీ లక్ష్యాల ఛేదనలో కోహ్లీ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బ్యాటర్లలో ఒకడని వివరించాడు. ఒత్తిడిలోనూ ప్రశాంతంగా ఆడే అతని స్వభావం జట్టుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నాడు. ప్రపంచకప్ గెలవాలంటే రోహిత్ దూకుడు, నిలకడ రెండూ భారత్కు తప్పనిసరిగా అవసరమని స్పష్టం చేశాడు.
కరోనా సమయంలోనూ రైతు బంధు నిధులు ఇచ్చారం.. ఇపుడెందుకు ఇవ్వడం లేదు : హరీష్ రావు
కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతు బంధు నిధులు ఇచ్చారని, ఇపుడు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు. కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్లో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఆపి రైతుబంధు నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కరోనా సమయంలోనూ కేసీఆర్ రైతుబంధు ఇచ్చారని.. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు ఇవ్వలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు.
స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ: బాలుడికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రూ.75లక్షల సాయం
స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ టైప్ 2తో పోరాడుతున్న తెలంగాణకు చెందిన ఏడాది వయసున్న బాలుడు ఆర్యన్ష్ చికిత్స కోసం, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్) నుండి రూ.75 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం హామీ ఇచ్చారు. ఆర్యన్ష్కు అత్యుత్తమ చికిత్స అందేలా చూస్తామని.. సీఎంఓ అధికారులు ఆ బేబీ తల్లిదండ్రులను సంప్రదిస్తారని రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఎక్స్ ద్వారా తల్లిదండ్రులు కసుల కిరణ్, కసుల నవీన చేసిన అత్యవసర ఆర్థిక సహాయ అభ్యర్థనకు ఆయన స్పందిస్తూ ఈ హామీ ఇచ్చారు.
లిఫ్టులోనే రెండు గంటల పాటు చిక్కుకుపోయిన యువకుడు
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్కైవాక్లోని లిఫ్ట్లో చిక్కుకుపోయిన ఒక యువకుడు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యాడు. ఉప్పల్లోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బాయ్స్ హాస్టల్లో ఉంటూ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న రాహుల్ (20), పనులు ముగించుకుని హాస్టల్కు తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. స్కైవాక్ వద్ద ఉన్న 6బీ లిఫ్ట్లో కిందకు దిగుతుండగా, అది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో అతను లోపలే చిక్కుకుపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే హైడ్రా అధికారులు, ఉప్పల్ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర వర్శిటీ క్యాంపస్లో చిరుతపులి.. విద్యార్థుల్లో భయం భయం
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలోని ఐ, జీ బ్లాకుల మధ్య చిరుతపులి కనిపించడంతో విద్యార్థులు, సిబ్బంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే విద్యార్థులు సంబంధిత అధికారులు, అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అయితే, అటవీ శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకునేలోపే ఆ చిరుతపులి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి పారిపోయింది. విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణం శేషాచలం అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉండటంతో, ఇక్కడ అడవి జంతువులు కనిపించడం సాధారణమే.
ప్యాంటు పాకెట్లో పిల్ల నాగుపాము... వామ్మో, వీడియో
ఓ యువకుడు ఉదయాన్నే స్నానం చేసి ప్యాంటు వేసుకున్నాడు. అలా ప్యాంటు వేసుకున్న కాసేపటికే ప్యాంటులో ఏదో అటుఇటూ కదులుతున్నట్లు అనిపించింది. ప్యాంట్ పాకెట్ బటన్ తీసి చూడగానే బుస్ బుస్ మంటూ పడగ విప్పి కనిపించింది నాగుపాము పిల్ల. దీనితో సదరు యువకుడు ఎంతమాత్రం భయపడకుండా కూర్చున్నచోట నుంచి పాములు పట్టే వ్యక్తికి ఫోన్ చేసాడు. అతడు వచ్చి ఆ పాముపిల్లను ఓ చిన్న కర్రపుల్ల సాయంతో జాగ్రత్తగా బైటకు తీసాడు. కనుక ఆరుబయట దుస్తులు వేసేవారు ధరించే ముందు ఒక్కసారి గట్టిగా విదిలించి వేసుకోవాల్సిన అవసరం వుంది.
T. Gopichand : టి. గోపీచంద్ కొత్త చిత్రం సింగ టైటిల్ ప్రోమో రిలీజ్
టి. గోపీచంద్, మలయాళ నటి అనార్కలి నజర్ హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్న సినిమాకు సింగ టైటిల్ ఖరారు చేస్తూ గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు ప్రకటించారు. యాక్షన్ కొరియోగ్రాఫర్ వి వెంకట్ దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్న ఈ చిత్రాన్ని 70ఎంఎం ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై విజయ్ చిల్లా, శశి దేవిరెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. గోపీచంద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మేకర్స్ సినిమా టైటిల్తో పాటు ఆయన లుక్ను కూడా రివీల్ చేశారు.
సుత్తి వీరభద్రం, బ్రహ్మి హాస్యభరితమైన బీచ్ ప్రోమోతో అనిల్ రావిపూడి ప్రయోగం
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి రూపొందిస్తున్న చిత్రం విక్లరీ వెంకటేష్ తో చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా కొనసాగుతోంది. అయితే ప్రతీ క్రాఫ్ట్ లో పరిజ్నానం వున్న అనిల్ సినిమాలకు జంథ్యాల, ఇవివి సత్యనారాయణ చిత్రాలను, వారి శైలిని ఎంచుకుంటుంటారు. తాజాగా ఆ సినిమాలో పాటలకు ట్యూన్ చేయడానికి సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ ను కిడ్నాప్ చేసి సముద్ర తీరం ఇసుకలో పూడ్చిపెట్టి అప్పటి సంథ్యాల సినిమాలోని సుత్తి వీరభ్రదరావు, బ్రహ్మానందాన్ని టార్చెర్ చేసిన సీన్ ను జోడించి.. అనిల్ రావిపూడి పాటలు రాబట్టుకునే కాన్సెప్ట్ తో వీడియో విడుదల చేశారు.
Kiran Abbavaram: దర్శకుడిగా తొలి చిత్రం రియాలిటీ ని ప్రారంభించిన కిరణ్ అబ్బవరం
తెలుగు నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం, తాత్కాలికంగా 'రియాలిటీ' లేదా #KA13 అనే పేరుతో పిలుస్తున్న తన తొలి దర్శకత్వ చిత్రం షూటింగ్ను ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఒక ఘనమైన పూజ అనంతరం ప్రారంభించారు. పల్లెటూరి జీవితాన్ని, హృద్యమైన భావోద్వేగాలను మేళవించే ఈ భారీ బడ్జెట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్కు ఆయనే దర్శకత్వం వహిస్తూ, కథ, స్క్రీన్ప్లే రాస్తూ, నటిస్తున్నారు.
Vishal: విశాల్ దర్శకత్వంలో మకుటం యాక్షన్ టీజర్ విడుదల
హీరోగా, దర్శకుడిగా విశాల్ చేసిన తొలి ప్రాజెక్ట్ మకుటం. సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లో 99వ సినిమాగా ‘మకుటం’ రూపుదిద్దుకుంటోంది. స్వర్గీయ నిర్మాత ఆర్.బి. చౌదరి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం రాబోతోంది. రవి అరసు అందించిన కథ ఈ సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణ. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, గ్లింప్స్ అన్నింటికీ ఆడియెన్స్ నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ దక్కింది. మేకర్స్ టీజర్ను విడుదల చేశారు.
Television producers: టాప్కోస్ ను ఏర్పాటు చేసిన టెలివిజన్ ప్రొడ్యూసర్స్
గత రెండేళ్లుగా తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మళయాల టెలివిజన్ నిర్మాతలతో ఎన్నోసార్లు చర్చించి, చివరగా జనవరి 2026లో చెన్నైలో అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి మీటింగ్ నిర్వహించుకుని ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’(టాప్కోస్)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇందుకోసం కావలసిన అన్ని ప్రక్రియలు రిజిస్ట్రేషన్, బైలాస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులతో కలిసి ‘టెలివిజన్ అండ్ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సౌత్’సంస్థ అధికారికంగా ఏర్పరిచారు. ఈ టాప్కోస్ కు సంబంధించిన వివరాలను అన్నిటినీ తెలియజేశారు.