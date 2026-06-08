ఆప్ఘనిస్థాన్పై భారత్ అదుర్స్: ఇన్నింగ్స్, 300 పరుగుల భారీ అద్భుత విజయం.. 6 వికెట్లు.. (video)
ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై భారత్ అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది. సోమవారం ముల్లన్పూర్లో జరిగిన ఏకైక టెస్టులో భారత్ ఒక ఇన్నింగ్స్, 300 పరుగుల భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆతిథ్య జట్టుకు దక్కిన అతిపెద్ద లాభం ఏమిటంటే, భవిష్యత్తులో భారత స్పిన్ బౌలింగ్ విభాగానికి నాయకత్వం వహించగల సత్తా ఉన్న ఆటగాడిగా ఎడమచేతి వాటం బౌలర్ మానవ్ సుతార్ ఆవిర్భవించడం.
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తొలి ఇన్నింగ్స్లో సుతార్ 33 పరుగులకు 6 వికెట్లు పడగొట్టడంతో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ 152 పరుగులకే ఆలౌట్ కాగా, రెండో ఇన్నింగ్స్లో వారి ప్రదర్శన మరింత అధ్వానంగా సాగింది. మూడో రోజు ఆట మధ్యలోనే 35.5 ఓవర్లలో 112 పరుగులకే కుప్పకూలడంతో, భారత్ తన చరిత్రలోనే అతిపెద్ద 'ఇన్నింగ్స్ విజయాన్ని' నమోదు చేసింది. రెండవ ఇన్నింగ్స్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ (4/36) అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకోగా, కుల్దీప్ యాదవ్ (3/30) కూడా సులభంగానే వికెట్లు పడగొట్టాడు.
2018లో ఆఫ్ఘనిస్థాన్పై భారత్ ఇన్నింగ్స్, 260 పరుగుల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. అయితే, ఈసారి ఆ జట్టు కనీసం మూడవ రోజు వరకు ఆటను కొనసాగించగలగడం వారికి కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం. ఈ మ్యాచ్ రాజస్థాన్లోని శ్రీ గంగానగర్కు చెందిన లెఫ్ట్-ఆర్మ్ ఆర్థోడాక్స్ స్పిన్నర్ సుథార్దే అని చెప్పాలి.
అరంగేట్రం మ్యాచ్లోనే ఐదు వికెట్ల ఘనత సాధించిన 10వ భారతీయ బౌలర్గా నిలిచిన అతను, మొత్తం ఏడు వికెట్లు (6/33, 1/29) పడగొట్టాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో, అత్యున్నత స్థాయిలో రాణించడానికి అవసరమైన అన్ని లక్షణాలను సుథార్ ప్రదర్శించాడు.
వీటిలో అత్యంత ముఖ్యమైనది బంతిని ఒకే నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో స్థిరంగా వేయగల సామర్థ్యం. దీనికి తోడు, అతని బౌలింగ్ వేగం, బంతిని విసిరేటప్పుడు తన పూర్తి శారీరక శక్తిని ఉపయోగించి బంతికి ఇచ్చే రెవల్యూషన్స్ వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, సుథార్ ఒక పరిపూర్ణ బౌలర్గా కనిపిస్తాడు.
స్పిన్కు అనుకూలించే పిచ్లపై వికెట్లు తీయగల బౌలర్లు భారత్కు గతంలోనూ ఉన్నారు. కానీ ఈ 23 ఏళ్ల యువకుడు మాత్రం పిచ్పై పెద్దగా సహకారం లేని పరిస్థితుల్లోనూ బంతికి టర్న్, బౌన్స్ను రాబట్టడం ద్వారా మ్యాచ్ను గెలిపించగల సత్తా తనలో ఉందని నిరూపించుకున్నాడు.
రవిచంద్రన్ అశ్విన్ ఇప్పటికే రిటైర్ కావడం, జడేజా తన టెస్ట్ కెరీర్ చివరి దశలో ఉండటంతో, సుథార్ ఆవిర్భావం అత్యంత సరైన సమయంలో జరిగిందని చెప్పాలి. శ్రీలంక పర్యటనలో అతనికి మరింత కఠినమైన సవాలు ఎదురుకానుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్ స్థాయి చాలా మెరుగ్గా ఉంటుంది. అయితే, ఈ 'వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్' సైకిల్ ముగిసే సమయానికి జడేజా స్థానంలో క్రమంగా కొత్తవారిని తీసుకురావడం గురించి భారత జట్టు యాజమాన్యం ఆలోచించవచ్చు.
ఇక ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బ్యాటింగ్ విషయానికొస్తే, వారిలో నైపుణ్యం, అనుభవం రెండూ లోపించాయి. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. రెండో ఇన్నింగ్స్ అంతటా పర్యటన బ్యాటర్లు చేసిన కొన్ని దారుణమైన షాట్ ఎంపికల వల్ల భారత స్పిన్నర్లు లాభపడ్డారు. 152 పరుగులకే ఆలౌట్ అయిన తర్వాత, వారు ఆడిన అనవసరమైన షాట్లు రెండో ఇన్నింగ్స్లో వారి పతనానికి కారణమయ్యాయి.
ఈ ఏడాది ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ సెదిఖుల్లా అటల్ (42), టీ విరామానికి ముందు చివరి బంతికి అవుటయ్యాడు. అతను వాషింగ్టన్ బంతిని టర్న్కు వ్యతిరేకంగా కొట్టేందుకు ప్రయత్నించి, బ్యాక్వర్డ్ పాయింట్లో ఉన్న మహమ్మద్ సిరాజ్కు సులభమైన క్యాచ్ ఇచ్చాడు.
రహ్మనుల్లా గుర్బాజ్ (24) ఈ కష్టాల నుండి బయటపడటానికి బంతిని బలంగా కొట్టాలని ప్రయత్నించగా, శుభ్మన్ గిల్, సిరాజ్ను లాంగ్-ఆన్ బౌండరీ వద్ద నిలబెట్టి, గాల్లోకి షాట్ ఆడించమని కుల్దీప్ను కోరాడు. ఈ ఎత్తుగడ వెంటనే ఫలించింది. గుర్బాజ్ లాంగ్-ఆన్లో క్యాచ్ ఇచ్చి అవుటయ్యాడు.
తొలి ఇన్నింగ్స్లో అర్ధ సెంచరీ చేసిన రహ్మత్ షా (13) విషయంలో కూడా ఇలాంటి అనుభవమే ఎదురైంది. అతను వాషింగ్టన్ బంతిని మిడ్-ఆఫ్ మీదుగా గాల్లోకి లేపాలని ప్రయత్నించి, ఆ మ్యాచ్లో కీలక ఆటగాడైన సుతార్ను దాటించలేకపోయాడు.
దేశపు సరికొత్త స్పిన్ బౌలింగ్ స్టార్ అరంగేట్రంలోనే ఐదు వికెట్ల హాల్ సాధించిన 10వ భారతీయుడిగా ఒక అరుదైన మైలురాయిని పూర్తి చేసిన సోమవారం ఉదయం, స్టాండ్స్లో కేవలం 500 మంది ప్రేక్షకులు మాత్రమే ఉండటం విచారకరం. తన తొలి టెస్టులోనే ఈ ఘనత సాధించిన ఏడవ స్పిన్నర్ కూడా అతనే.
అతని తొలి ఇన్నింగ్స్ చివరి గణాంకాలు 22-10-33-6గా ఉన్నాయి. ఇది అనుభవం లేని ఆఫ్ఘన్ బ్యాటర్లపై అతను ఎంతటి నిరంతర ఒత్తిడిని సృష్టించాడో కూడా తెలియజేస్తుంది. అతని బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు వారిలో ఎవరూ సౌకర్యవంతంగా కనిపించలేదు.
గణాంకాలు
భారత్ సాధించిన అతిపెద్ద ఇన్నింగ్స్ విజయాలు
ఇన్నింగ్స్ , 300 పరుగులు వర్సెస్ ఆఫ్ఘనిస్థాన్, ముల్లాన్పూర్, 2026
ఇన్నింగ్స్ , 272 పరుగులు వర్సెస్ వెస్టిండీస్, రాజ్కోట్, 2018
ఇన్నింగ్స్ , 262 పరుగులు వర్సెస్ ఆఫ్ఘనిస్థాన్, బెంగళూరు, 2018
ఇన్నింగ్స్ , 239 పరుగులు వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్, మీర్పూర్, 2007
ఇన్నింగ్స్ , 239 పరుగులు వర్సెస్ శ్రీలంక, నాగ్పూర్, 2017.
The fifth one always hits different ????— BCCI (@BCCI) June 8, 2026
A moment Manav Suthar will replay for the rest of his life ????️
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