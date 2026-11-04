అక్లాండ్ వన్డే మ్యాచ్ : టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న భారత్
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత క్రికెట్ జట్టు ఆతిథ్య కివీస్ జట్టుతో వన్డే సిరీస్ ఆడనుంది. ఇందులోభాగంగా, అక్లాండ్ వేదికగా బుధవారం తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఆడుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో భారత కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు వర్షం కురిసింది. దీంతో మ్యాచ్ ఆలస్యమైంది. పైగా, పరిస్థితులను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు తొలుత బౌలింగ్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మరోవైపు, ఈ వన్డే సిరీస్కు పలువురు సీనియర్ ఆటగాళ్లు అందుబాటులో లేకుండా పోయారు. దీంతో యువ జట్టుకు ఈ సిరీస్ అగ్నిపరీక్షలా మారింది.
ఈ మ్యాచ్ కోసం ప్రకటించిన తుది జట్టులో కీలక మార్పులు కనిపించాయి. సీనియర్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్కు విశ్రాంతినిచ్చారు. అన్షుల్ కంబోజ్, అకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్షదీప్ సింగ్లతో కూడిన యువ పేస్ దళంతో భారత్ ఆడుతోంది. ఇది జట్టు అనుసరిస్తున్న కొత్త వ్యూహాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది. అదేవిధంగా సీమ్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ నితీశ్ కుమార్ రెడ్డికి బదులుగా, స్పిన్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్ నమన్ ధీర్కు జట్టు యాజమాన్యం తుది జట్టులో అవకాశం కల్పించింది.
తుది జట్లు:
భారత్ : శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నమన్ ధీర్, అన్షుల్ కంబోజ్, అకిబ్ నబీ, గుర్నూర్ బ్రార్, అర్షదీప్ సింగ్.
న్యూజిలాండ్ : టిమ్ సైఫర్ట్, విల్ యంగ్, హెన్రీ నికోల్స్, డారిల్ మిచెల్, టామ్ లాథమ్ (వికెట్ కీపర్), గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మిచెల్ శాంట్నర్ (కెప్టెన్), నాథన్ స్మిత్, కైల్ జేమీసన్, జాకబ్ డఫ్ఫీ, బ్లెయిర్ టిక్నర్.