ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ జగజ్జేతగా టీమిండియా .. కివీస్ను చిత్తు చేసిన భారత్
ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ పోటీలో భారత క్రికెట్ జట్టు విజయం సాధించింది. ఏకపక్షంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా సమిష్టింగా రాణించి 96 పరుగుల తేడాతో విజయభేరీ మోగించింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ నిర్ధేశించిన 256 పరుగుల విజయలక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో కివీస్ జట్టు 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఫలితంగా భారత్ 96 రన్స్ తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.
అంతకుముందు భారత్ జట్టు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ ఓడి బ్యాటింగుకు దిగిన ఓపెనర్లు సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మలతో పాటు ఇషాన్ కిషన్ రెచ్చిపోయారు. ఓపెనర్లిద్దరూ తొలి వికెట్కు ఏకంగా 98 పరుగులు జోడించారు. ఈ క్రమంలో సంజూ శాంసన్ 89 పరుగులు చేయగా, అభిషేక్ శర్మ 52 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో అభిషేక్ శర్మ కేవలం 18 బంతుల్లో అర్థ సెంచరీ చేశాడు. చివరకు మొత్తం 21 బంతుల్లో మూడు సిక్స్లు, ఆరు ఫోర్ల సాయంతో 52 పరుగులు చేసి, రవీంద్ర బౌలింగ్లో సైఫర్ట్కు క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్కు చేరాడు.
ఆ తర్వాత క్రీజ్లోకి వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్లోకి వచ్చీరాగానే బ్యాట్కు పని చెప్పాడు. ఈ క్రమలో ఇషాన్ కిషన్ క్రీజ్లో ఉన్నంత సేవు బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగాడు. ఫలితంగా ఇషాన్ కిషన్ మొత్తం 25 బంతులు ఎదుర్కొని నాలుగు ఫోర్లు, నాలుగు సిక్స్ల సాయంతో 54 పరుగులు చేశాడు. అలాగే, సంజూ శాంసన్ 46 బంతుల్లో ఆరు సిక్స్లు ఐదు, ఫోర్ల సాయంతో 89రన్స్ చేశాడు. హార్దిక్ పాండ్యా 13 బంతుల్లో ఓ సిక్స్, ఓ ఫోర్ సాయంతో 18 రన్స్ చేశాడు.
ఆ తర్వాత తిలక్ వర్మ (8), శివమ్ దూబే (26)లు ఇన్నింగ్స్ను పూర్తి చేశాడు. ఈ క్రమంలో భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్లు నష్టానికి 254 పరుగులు చేసింది. భారత వికెట్లు 98 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట పడగా, రెండో వికెట్ 203 వద్ద, మూడు, నాలుగు వికెట్లు 204 రన్స్ వద్ద, ఐదో వికెట్ 226 పరుగుల వద్ద పడింది. కివీస్ బౌలర్లలో జేమ్స్ నీషమ్ మూడు వికెట్లు తీయగా, హెన్రీ, రవీంద్రలు ఒక్కో వికెట్ చొప్పున తీశారు.
కివీస్ ఇన్నింగ్స్లో సైఫెర్ట్ 52, అలెన్ 9, రవీంద్ర 1, ఫిలిప్స్ 5, మార్క్ చెప్మన్ 3, మిచెల్ 17, శాట్నర్ 43, నీషమ్ 6, ఫెర్గ్యూసన్ 6 (నాటౌట్), జాకబ్ డుఫీ 3 చొప్పున పరుగులు చేశారు. ఓపెనర్ సైఫెర్ట్, శాట్నర్, మిచెల్ మినహా మిగిలిన కివీస్ బ్యాటర్లలో ఏ ఒక్కరూ రెండు అంకెల స్కోరు చేయలేకపోయారు. భారత బౌలర్లలో బుమ్రా 4 వికెట్లు పడగొట్టగా, అక్షర్ పటేల్ 3, హార్దిక్ పాండ్యా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అభిషేక్ శర్మలు ఒక్కో వికెట్ చొప్పున తీశారు.