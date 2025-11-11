IPL 2026 auction: అబుదాబిలో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ వేలం
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 కోసం ఆటగాళ్ల వేలం అబుదాబిలో జరిగే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 16 ఈ ప్రక్రియ జరగడానికి అత్యంత అవకాశం ఉన్న తేదీగా మారిందని తెలుస్తోంది. డిసెంబర్ 15 లేదా 16 తేదీల్లో వేలం వుండే అవకాశం వుంటుంది.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) ఐపీఎల్ 2025ను గెలుచుకుంది. గత రెండు ఐపీఎల్ వేలాలను సౌదీ అరేబియాలోని జెడ్డాలో, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ)లోని దుబాయ్లో విదేశాలలో నిర్వహించారు.
ఈసారి, యూఏఈ రాజధాని అబుదాబి 10 ఫ్రాంచైజీలకు ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ఎందుకంటే వారు తదుపరి సీజన్కు ముందు తమ తమ జట్లలో ఖాళీలను పూడ్చుకోవాలని చూస్తున్నారు. ముంబై, బెంగళూరులను మొదట ఆతిథ్య నగరాలుగా పరిగణించడంతో భారతదేశంలో వేలం నిర్వహించడం గురించి చర్చలు జరిగాయి.