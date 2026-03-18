ఐపీఎల్ 2026 : సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్గా ఇషాన్ కిషన్
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభంకానుంది. ఈ సీజన్ కోసం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు కొత్త కెప్టెన్ను ఎంపిక చేసింది. భారత యువ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్కు సారథ్య బాధ్యతలు అప్పగించింది. అలాగే, ఉప సారథిగా అభిషేక్ శర్మను నియమించింది.
ఆ జట్టు రెగ్యులర్ సారథి పాట్ కమిన్స్ గాయం కారణంగా ఈ సీజన్లో కొన్ని మ్యాచులకు దూరం కానున్నట్లు ఎస్ఆర్హెచ్ తెలిపింది. అతడి గైర్హాజరీలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టును ఇషాన్ నడిపిస్తాడని వెల్లడించింది. టీ20 ప్రపంచ కప్లో అదరగొట్టిన ఇషాన్.. అంతకుముందు దేశవాళీలోనూ జార్ఖండ్కు నాయకుడిగా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీని అందించాడు. దీంతో అతడికి కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు దక్కాయి.
కాగా, ఇటీవల స్వదేశంలో ముగిసిన ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్లో భారత విజయంలో ఇషాన్ కిషన్ కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెల్సిందే. అయితే, అనుభవంలో 27 యేళ్ల ఇషాన్ సీనియర్ కావడంతో అతనికి కెప్టెన్సీ ఇచ్చింది.
ఇషాన్ కిషన్ ఇప్పటివరకు 119 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడగా, 25 యేళ్ల అభిషేక్ 77 మ్యాచ్లు ఆడాడు. కమిన్స్ సారథ్యంలో ఎస్ఆర్హెచ్ 30 మ్యాచ్లు ఆడి, 15 విజయాలు సాధించింది. 2024లో జట్టు ఫైనల్కు తీసుకెళ్లగా గత సీజన్లో ఆరో స్థానంలో నిలిచాడు.