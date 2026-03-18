బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (18:15 IST)

ఐపీఎల్ 2026 : సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్‌గా ఇషాన్ కిషన్

ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మరికొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభంకానుంది. ఈ సీజన్ కోసం సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు కొత్త కెప్టెన్‌ను ఎంపిక చేసింది. భారత యువ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్‌కు సారథ్య బాధ్యతలు అప్పగించింది. అలాగే, ఉప సారథిగా అభిషేక్ శర్మను నియమించింది. 
 
ఆ జట్టు రెగ్యులర్ సారథి పాట్ కమిన్స్ గాయం కారణంగా ఈ సీజన్‌లో కొన్ని మ్యాచులకు దూరం కానున్నట్లు ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ తెలిపింది. అతడి గైర్హాజరీలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ జట్టును ఇషాన్‌ నడిపిస్తాడని వెల్లడించింది. టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో అదరగొట్టిన ఇషాన్‌.. అంతకుముందు దేశవాళీలోనూ జార్ఖండ్‌కు నాయకుడిగా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీని అందించాడు. దీంతో అతడికి కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు దక్కాయి. 
 
కాగా, ఇటీవల స్వదేశంలో ముగిసిన ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో భారత విజయంలో ఇషాన్ కిషన్ కీలక పాత్ర పోషించిన విషయం తెల్సిందే. అయితే, అనుభవంలో 27 యేళ్ల ఇషాన్ సీనియర్ కావడంతో అతనికి కెప్టెన్సీ ఇచ్చింది. 
 
ఇషాన్ కిషన్ ఇప్పటివరకు 119 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ఆడగా, 25 యేళ్ల అభిషేక్ 77 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. కమిన్స్ సారథ్యంలో ఎస్ఆర్‌హెచ్ 30 మ్యాచ్‌లు ఆడి, 15 విజయాలు సాధించింది. 2024లో జట్టు ఫైనల్‌కు తీసుకెళ్లగా గత సీజన్‌లో ఆరో స్థానంలో నిలిచాడు. 

భర్త మృతితో దారితప్పిన అక్క ... హెచ్చరించినా మారని తీరు.. చంపేసిన తమ్ముడు

భర్త మృతితో దారితప్పిన అక్క ... హెచ్చరించినా మారని తీరు.. చంపేసిన తమ్ముడుభర్త చనిపోవడంతో సొంత అక్క దారి తప్పింది. ఈ విషయం తెలిసిన తమ్ముడు జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. తీరు మార్చుకోవాలని అక్కను పలుమార్లు హెచ్చరించాడు. అయితే ఆమె ఏమాత్రం తీరు మార్చుకోలేదు. దీంతో ఆగ్రహించిన తమ్ముడు.. అక్కను చంపేసి మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి చెరువులో పడేశాడు. ఈ దారుణం ఏపీలోని అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో జరిగింది.

ఏపీలో అకాలవర్షాలు, అమరావతిలో పిడుగుపడి వ్యక్తి మృతి

ఏపీలో అకాలవర్షాలు, అమరావతిలో పిడుగుపడి వ్యక్తి మృతిఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అకాలవర్షాలు పడుతున్నాయి. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వున్నట్లుండి వర్షాలు పడుతున్నాయి. అమరావతిలో ఉరుములు, మెరుపులతో వడగండ్ల వాన కురిసింది. పిడుగుపడి ఓ వ్యక్తి మృత్యువాత పడ్డాడు. విజయవాడ నగరంలో బుధవారం సాయంత్రం గం. 3.45 నిమిషాలకు ఉరుములు, మెరుపులతో ప్రారంభమైన వర్షం 5 గంటల వరకూ ఏకధాటిగా కురిసింది. నగరంలో వాహనదారులు ఇబ్బందులుపడ్డారు. పశ్చిమగోదావరి, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ప్రకాశం జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలనీ, చెట్ల కిందకు వెళ్లవద్దని, రక్షణ షెల్టర్లలో మాత్రమే వుండాలని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలియజేసింది.

కడప ఎంపీ టిక్కెటి విషయంలోనే గొడవ - చిన్నాన్న హత్య : వైఎస్ షర్మిల

కడప ఎంపీ టిక్కెటి విషయంలోనే గొడవ - చిన్నాన్న హత్య : వైఎస్ షర్మిలకడప ఎంపీ టిక్కెట్ విషయంలోనే తమ కుటుంబంలో గొడవ జరిగి, చిన్నాన్న హత్యకు గురయ్యారని ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ వైఎస్ షర్మిల ఆరోపించారు. ఆమె బుధవారం విశాఖ విమానాశ్రయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, కడప ఎంపీ పదవికి అవినాష్‌ సరికాదని వివేకా స్వయంగా నాతో చెప్పారు. వివేకా ఎంత చెప్పినా జగన్‌.. కడప ఎంపీ టికెట్‌ అవినాష్‌ రెడ్డికే ఇచ్చారు. వివేకా బతికుంటే తనకు ఎప్పటికైనా అడ్డేనని అవినాష్‌ భావించారు.

గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. కట్నం కోసం వేధించాడు..

గర్భిణీ భార్యను హత్య చేసిన వ్యక్తి అరెస్ట్.. కట్నం కోసం వేధించాడు..తన గర్భిణీ భార్యను హత్య చేశాడనే ఆరోపణపై పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేశారు. బుధవారం నాడు కోరుట్ల మండలం మాదాపూర్ గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హరిబాబుగా గుర్తించబడిన ఈ నిందితుడు, గత కొద్ది రోజులుగా తన భార్య వైష్ణవిని కట్నం కోసం వేధిస్తున్నట్లు సమాచారం.

Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..

Fake Paneer: హైదరాబాదులో 3వేల కిలోల కల్తీ పనీర్ స్వాధీనం..కుళ్లిన మాంసంతో బిర్యానీలు చేసేస్తున్నారని నిన్నటికి నిన్న భారీగా మాంసాన్ని సీజ్ చేసిన సంఘటనను మరవక ముందే.. ఖైరతాబాద్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు నకిలీ పనీర్ తయారీ, పంపిణీ నెట్‌వర్క్‌పై దాడులు నిర్వహించారు. సుమారు 3,000 కిలోల కల్తీ పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్‌తో సహా మొత్తం ఆరు దుకాణాల్లో ఈ దాడులు జరిగాయి. అధికారులు శ్రీ బాలాజీ డైరీ ప్రొడక్ట్స్ నుండి 1,600 కిలోల పనీర్‌ను, విజయ్ మిల్క్ అండ్ కర్డ్ షాప్ నుండి సుమారు 1,000 కిలోల పనీర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మ

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మభారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్‌ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటి

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటిదేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా పోటీదారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో దీప్తి విజేతగా నిలవడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. పోటీకి జ్యూరీ సభ్యులుగా ప్రముఖ హీరోయిన్లు మౌనిక కలాపాల, నక్ష శరన్, డా. అక్షయ, ప్రణూప్ జవహర్ పాల్గొని అభ్యర్థుల ప్రతిభను విశ్లేషించారు.

కన్నడ అర్థం కాదు... ట్రాన్స్‌లేట్ చేసినపుడు అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు : నోరా ఫతేహీ

కన్నడ అర్థం కాదు... ట్రాన్స్‌లేట్ చేసినపుడు అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు : నోరా ఫతేహీతాను నటించిన సర్కే చునార్ తేరీ సర్కే పాట వివాదంపై బాలీవుడ్ నటి నోరా ఫతేహి స్పందించారు. ఈ పాట చిత్రీకరించే సమయంలో తనకు కన్నడ భాష అర్థం కాదు కాబట్టి వారు చెప్పినట్టుగా నటించానని, పైగా ఆ సమయంలో అనువాదం చేసే సమయంలో అసభ్యంగా ఉన్నట్టు అనిపించలేదని ఆమె చెప్పుకొచ్చారు.

Ranveer Singh: ధురంధర్ 2 ఎందుకు వాయిదా పడిందో తెలుసా?

Ranveer Singh: ధురంధర్ 2 ఎందుకు వాయిదా పడిందో తెలుసా?దురంధర్ సినిమా బాలీవుడ్ తోపాటు టాలీవుడ్ లో ఎంతటి క్రేజ్ సంపాదించుకుందో తెలిసిందే. తాజాగా రేపు ఉగాది నాడు సీక్వెల్ రాబోతుందని ప్రకటించారు. అదే రోజు తెలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదలవుతుంది. ఈ సమయంలో పవన్ కు పోటీగా సినిమా కేవలం బాలీవుడ్ సినిమా మాత్రమే వుంది. ఇప్పటికే ప్రచారం కూడా జరిగింది. ఈ సినిమా మీద ఉన్న నమ్మంతో ఎప్పుడో ఇండియా వైడ్ గా ప్రీమియర్స్ వేస్తూ బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసేసారు. ఇందులో తెలుగు వెర్షన్ కూడా ఉన్నాయ్. ఇలా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ ఎత్తున షోస్ ప్లాన్ చేయగా అవన్నీ దాదాపు అమ్ముడుపోయాయి.

Mohan Babu: స్వర్గం నరకం నుంచి ప్యారడైజ్ స్థాయికి చేరుకున్న డా.మోహన్ బాబు

Mohan Babu: స్వర్గం నరకం నుంచి ప్యారడైజ్ స్థాయికి చేరుకున్న డా.మోహన్ బాబుటాలీవుడ్ సీనియ‌ర్, లెజెండరీ న‌టుడు కలెక్షన్ కింగ్ డా. మోహన్ బాబు పుట్టిన రోజు మార్చి 19. . సినీ పరిశ్రమలో ఆయన అడుగు పెట్టి ఇటీవలే యాభై ఏళ్లు అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక విద్యావేత్తగా, రాజకీయ నాయకుడిగా, నిర్మాతగా, నటుడిగా మంచు మోహన్ బాబు అందుకున్న శిఖరాగ్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు.
