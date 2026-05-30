ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ
స్వదేశంలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 సీజనులో 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ సృష్టించిన సంచలనాలు మామూలుగా లేవు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ కెరటంగా బరిలోకి దిగిన సూర్యవంశీ తన అసాధారణ బ్యాటింగ్తో సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు. శుక్రవారం గుజరాత్ టైటాన్స్ జరిగిన కీలకమైన క్వాలిఫైయర్-2 మ్యాచ్లో వైభవ్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 7 భారీ సిక్సర్లతో 96 పరుగులు చేసి, త్రుటిలో సెంచరీ చేజార్చుకున్నప్పటికీ.. ఐపీఎల్ రికార్డు పుస్తకాల్లో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకున్నాడు.
ఈ ఒక్క ఇన్నింగ్స్ వైభవ్ సూర్యవంశీ పలు అరుదైన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. తొలి అన్ క్యాప్డ్ ప్లేయర్. ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్లో 700 పరుగుల మైలురాయిని దాటిన తొలి అన్ క్యాప్డ్(అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడని) ఆటగాడిగా వైభవ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు 16 మ్యాచ్లలో 48.50 సగటుతో 776 పరుగులు సాధించాడు.
అలాగే, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా (ఎదుర్కొన్న బంతుల పరంగా) 1000 పరుగులు పూర్తి చేసిన బ్యాటర్ అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. కేవలం 440 బంతుల్లోనే ఈ ఘనత సాధించి, వెస్టిండీస్ విధ్వంసకారుడు ఆండ్రీ రస్సెల్ (545 బంతులు) రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు. ఐపీఎల్లో ఒక సీజన్లో 700 పరుగులు చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా (15 సంవత్సరాల 63 రోజులు) నిలిచాడు. గతంలో ఈ రికార్డు సాయి సుదర్శన్ పేరిట ఉండేది.
అన్నీ అమెరికాకు అనుకూలంగా వుండాలి. ఏ ఒక్క విషయంలోనూ అది ఇరాన్ దేశానికి అనుకూలంగా అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా వుండటానికి వీల్లేదు. ఇదే ట్రంప్ నిర్ణయంలా కనబడుతోంది. అందుకేనేమో... యూఎస్-ఇరాన్ యుద్ధం తాత్కాలిక విరమణ ఒప్పందంపై సంతకం పెట్టకుండా లేచెళ్లిపోయారు ట్రంప్. ఇరాన్(Iran) దేశంతో తాత్కాలిక ఒప్పందంపై నిర్ణయం తీసుకునేందుకు వైట్ హౌస్ సిచ్యువేషన్ రూంలో ట్రంప్ (Doanald Trump) సుమారు 2 గంటలకు పైగా చర్చించారు. ఈ చర్చల్లో ఆయన పలు విషయాలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. దాంతో ఆయన ఆ డీల్ పైన సంతకం చేయకుండానే అక్కడి నుంచి లేచి వెళ్లిపోయారు.
ఒక మహిళ తన ఇష్టపూర్వకంగా చేసే సెక్స్ వర్క్ నేరం కాదని, అందువల్ల అలాంటి వారిపై కేసులు పెట్టి వేధించవద్దని సుప్రీంకోర్టు తాజాగా సంచలన తీర్పునిచ్చింది. దేశంలో పెరిగిపోతున్న మానవ అక్రమ రవాణా (సెక్స్ ట్రాఫికింగ్)ను కట్టడి చేసేందుకు అపెక్స్ కోర్టు ఈ మేరకు చారిత్రాత్మక తీర్పును వెలువరించింది. స్వచ్ఛంధ సెక్స్ వర్క్, బలవంతపు వ్యభిచారాన్ని ఒకే కోణంలో చూడరాదని, ఈ రెండు కేసులో వేర్వేరని స్పష్టం చేసింది. పైగా, అలాంటి వారిపట్ల గౌరవంగా నడుచుకోవాలని పోలీసులకు ఖచ్చితమైన సూచన చేసింది. అక్రమ రవాణా బాధితుల కోసం ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించింది.
రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అజ్మీర్ జిల్లాలో కాలిపోయిన కారులో నాలుగు మృతదేహాలు లభించిన కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. తొలుత ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంగా భావించారు. కానీ, పోలీసుల దర్యాప్తులో ఇది పక్కా ప్రణాళికతో, అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసినట్టు తేలింది. రెండో వివాహం చేసుకున్న తండ్రిపై పగ పెంచుకున్న మొదటి భార్య కుమారుడే తన తల్లి, సోదరితో కలిసి ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్టు పోలీసులు తేల్చారు.
ఢిల్లీ-NCRతో సహా ఉత్తర భారతదేశం అంతటా తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు బీభత్సం సృష్టిస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక్కడి పలు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఇప్పటికే 45 డిగ్రీల మార్కును దాటిపోయాయి. ఈ పరిస్థితుల నడుమ, ఒక ఊరటనిచ్చే వార్త వెలువడింది. భారతదేశ వాతావరణ ఉపగ్రహం INSAT-3DS, సుమారు 2,500 కిలోమీటర్ల వ్యాసార్థంలో విస్తరించి ఉన్న ఒక భారీ మేఘాల సమూహ చిత్రాలను బంధించింది. ఈ మేఘాలు పాకిస్తాన్, వాయువ్య భారతదేశం నుండి పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్ దిశగా వేగంగా కదులుతున్నాయి.
ఢిల్లీలో జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో, రామ్ చరణ్ ప్రధాని మోదీతో తన ఇటీవలి సమావేశాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమావేశంలో ప్రధాని, 'పెహ్లి' కథాంశం గురించి అడిగి, సినిమాలోని గ్రామీణ సాధికారత ఇతివృత్తాలకు అనుసంధానంగా ఒక పశ్చిమ బెంగాల్ కథను పంచుకున్నారు. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామాలో, జాన్వీ కపూర్తో పాటు చరణ్ గిరిజన అథ్లెట్ పెహ్లివాన్ పాత్రలో నటించారు.
టాలీవుడ్ అగ్రహీరో నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కుమార్తె తేజస్విని తన అద్భుతమైన డ్యాన్స్ టాలెంట్తో ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆమె ఓ పాటకు డ్యాన్స్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఔరా అంటూ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా ప్రచారానికి, సినిమా వెలుగులకు దూరంగా ఉండే తేజస్విని.. ఇంత గొప్పగా డ్యాన్స్ చేయడంతో నెటిజన్లు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
సినిమాలను ప్రోత్సహించే విషయంలో తెలుగు ప్రేక్షకులు దేశంలోనే అత్యుత్తమమైన వారిలో ఒకరు అనడంలో సందేహం లేదు. ఈ విషయంలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడి సినీ ప్రేక్షకులు భాష లేదా నటీనటులతో సంబంధం లేకుండా సినిమాలకు మద్దతు ఇస్తారు. అయితే, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఒక్క ఐమాక్స్ స్క్రీన్ కూడా లేదు, ఇది కొంతకాలంగా సినీ అభిమానులను నిరాశపరుస్తోంది. గతంలో హైదరాబాద్లోని ప్రసాద్స్ థియేటర్లో ఒక ఐమాక్స్ స్క్రీన్ ఉండేది, కానీ కొన్ని సమస్యల కారణంగా దానిని మామూలు సినిమాలు ప్రదర్విస్తున్నారు.
నిహాల్, ప్రియా దేశ్పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. తెరచేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు విలన్. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మే 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ట్రైలర్ నుంచి మిస్టరీ, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా ఎలా మెప్పించిందో చూద్దాం.