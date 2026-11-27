IPL 2027: ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్గా మళ్లీ రోహిత్ శర్మ
ఐపీఎల్ 2027 కోసం రోహిత్ శర్మ అధికారికంగా ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్గా తిరిగి వచ్చాడు. అర్ష్దీప్ సింగ్తో కూడిన ఒక ప్లేయర్ ట్రేడ్లో హార్దిక్ పంజాబ్ కింగ్స్కు వెళ్లడంతో, ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన ఈ జట్టు తమ అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్నే తిరిగి తీసుకువచ్చింది.
Rohit Sharma
ఈ నిర్ణయం ముంబై ఇండియన్స్ చరిత్రలో ఒక ఆసక్తికరమైన అధ్యాయాన్ని తెరిచింది. డిసెంబర్ 2023లో, ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లను గెలిచిన రికార్డు ఉన్నప్పటికీ, రోహిత్ను పక్కనపెట్టి హార్దిక్ను తమ కొత్త కెప్టెన్గా ఎంఐ ప్రకటించింది.
ఈ నిర్ణయం అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
ముఖ్యంగా రోహిత్ జట్టును గెలిచిన ప్రతీ ఛాంపియన్షిప్కు నడిపించినందున. ఇప్పుడు, మూడు సీజన్ల తర్వాత, ముంబై అతన్ని తిరిగి నాయకత్వ పాత్రలోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకుంది. 2022లో గుజరాత్ టైటాన్స్ను టైటిల్కు, 2023లో ఫైనల్కు నడిపించిన తర్వాత, ఐపీఎల్ 2024కు ముందు హార్దిక్ ముంబై ఇండియన్స్కు తిరిగి వచ్చాడు.
అయినప్పటికీ, ఎంఐ కెప్టెన్గా అతని మొదటి సీజన్ నిరాశపరిచింది. జట్టు 14 మ్యాచ్లలో కేవలం నాలుగు విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో నిలిచింది. కెప్టెన్సీ మార్పు ఫ్రాంచైజీ చుట్టూ ఒక క్లిష్టమైన వాతావరణాన్ని కూడా సృష్టించింది. వాంఖడే స్టేడియంలో అభిమానులు హార్దిక్ను హేళన చేయగా, రోహిత్ను తొలగించడం ముంబై ఇండియన్స్ అభిమానుల మధ్య ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మిగిలింది.
ఐపీఎల్ 2025లో ముంబై ప్లేఆఫ్స్కు చేరడంతో వారి ప్రదర్శనలో మెరుగుదల కనిపించింది. వారు ఎలిమినేటర్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఓడించినప్పటికీ, క్వాలిఫయర్-2లో పంజాబ్ కింగ్స్ చేతిలో ఓడిపోయి ఫైనల్లో స్థానం కోల్పోయారు.
అయితే, 2026లో ముంబై ఇండియన్స్ ఆ పురోగతిని కొనసాగించడంలో విఫలమై, 14 మ్యాచ్లలో కేవలం నాలుగు విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది.
హార్దిక్ తన మూడు సీజన్ల కెప్టెన్సీలో ముంబై ఇండియన్స్కు 39 మ్యాచ్లకు నాయకత్వం వహించి, 15 గెలిచి, 24 ఓడిపోయాడు. అతని కెప్టెన్సీలో ఐపీఎల్ టైటిల్ గానీ, ఫైనల్కు చేరడం గానీ జరగకపోవడంతో, ఫ్రాంచైజీ ఇప్పుడు రోహిత్ సారథ్యంలో మరో అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకుంది.
రోహిత్కు ఉన్న రికార్డు అతని పునరాగమనాన్ని మరింత ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది. అతను ముంబై ఇండియన్స్ తరపున 158 మ్యాచ్లకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించి, అందులో 87 విజయాలను అందించాడు. అంతేకాకుండా, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 సంవత్సరాల్లో జట్టును ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ ఛాంపియన్గా నిలబెట్టాడు. అతని పునరాగమనం, ముంబై జట్టు కోచింగ్ విభాగంలో జరుగుతున్న కీలక మార్పుల మధ్య చోటుచేసుకుంది.
కీరన్ పొలార్డ్ ప్రధాన కోచ్గా నియమితులవ్వగా, రాబిన్ ఉతప్ప బ్యాటింగ్ కోచ్గా, మిచెల్ మెక్లెనాగన్ బౌలింగ్ కోచ్గా, టి. దిలీప్ ఫీల్డింగ్ కోచ్గా, ధవల్ కులకర్ణి డెవలప్మెంట్ బౌలింగ్ కోచ్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
ఐపీఎల్ 2027కు ముందు ముంబై ఇండియన్స్ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూడేళ్ల క్రితం రోహిత్ను కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పించిన ఈ ఫ్రాంచైజీ, ఇప్పుడు మళ్లీ అతన్నే జట్టుకు నాయకత్వం వహించేందుకు తిరిగి తీసుకువచ్చింది.