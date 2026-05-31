ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ పోరు : గుజరాత్ ముంగిట 156 రన్స్ టార్గెట్
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం రాత్రి గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని అహ్మదాబాద్ నగర్లో ఉన్న నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఫైనల్ పోరు సాగుతోంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగుళూరు, గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్ల మధ్య ఈ కీలక పోరు రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన గుజరాత్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 155 పరుగులు చేసింది. ఆ జట్టులోని వాషింగ్టన్ సుందర్ 37 బంతుల్లో అర్థ సెంచరీతో జట్టును ఆదుకున్నాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లలో ఓపెనర్లు సాయి సుదర్శన్ 12, గిల్ 10లు విఫలమయ్యారు. వన్డౌన్లో వచ్చిన నిశాంతి సింధు 20 పరుగులు చేసి పెవిలియన్కు చేరుకున్నాడు. జోస్ బట్లర్ 19, అర్షద్ ఖాన్ 15 చొప్పున పరుగులు చేశారు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో రసిఖ్ సలామ్ 3, జోష్ హేజిల్వుడ్ 2, భువనేశ్వర్ కుమార్ 2, కృనాల్ పాండ్యా ఒక వికెట్ చొప్పున తీశారు.
గుజరాత్ ఇన్నింగ్స్లో తొలి రెండు ఓవర్లు సాఫీగానే సాగాయి. ఈ క్రమంలో బంతిని అందుకున్న హేజిల్వుడ్ తన తొలి ఓవర్లోనే శుభ్మన్ను వెనక్కి పంపాడు. తర్వాత భువీ బౌలింగ్లో సాయి సుదర్శన్ భారీ షాట్కు యత్నించి వికెట్కీపర్ జితేశ్కు చిక్కాడు. బట్లర్, నిశాంత్ సింధు ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేయడంతో గుజరాత్ కోలుకున్నట్లే కనిపించింది.
కానీ, ఎనిమిదో ఓవర్లో రసిఖ్ సలామ్ నిశాంత్ను ఔట్ చేయడంతో స్కోరు వేగం నెమ్మదించింది. 9-12 ఓవర్ల మధ్య 18 పరుగులు మాత్రమే వచ్చాయి. దూకుడుగా ఆడలేకపోయిన బట్లర్.. కృనాల్ వేసిన 13 ఓవర్లో స్టంపౌట్గా వెనుదిరిగాడు. అర్షద్ ఖాన్ను హేజిల్వుడ్ వెనక్కి పంపడంతో గుజరాత్ 14.1 ఓవర్లకు 99/5తో మరింత కష్టాల్లో పడింది. తర్వాత వచ్చిన రాహుల్ తెవాతియా (7) కూడా విఫలమయ్యాడు. చివరి మూడు ఓవర్లలో గుజరాత్ 34 పరుగులు చేసి రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది.
ఇరాన్తో అణు ఒప్పందం.. తుది నిర్ణయం తీసుకోని డోనాల్డ్ ట్రంప్
ఇరాన్తో కుదుర్చుకునే అణు ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఎలాంటి తుది నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇదే అంశంపై వైట్ హౌస్ వేదికగా దాదాపు రెండు గంటల పాటు సుధీర్ఘ చర్చలు జరిగాయి. అయితే, అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం తుది నిర్ణయం తీసుకోకుండానే సమావేశం నుంచి వెళ్లిపోయినట్టు అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ పేర్కొంది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిందని భావించిన తాత్కాలిక ఒప్పందం భవిష్యత్తుపై నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.
వైఎస్సార్ విగ్రహం పైన దాడి చేసిన వ్యక్తి ఓ సైకో, సంయమనం పాటించండి
నంద్యాల జిల్లా శ్రీనివాస సెంటరులో దివంగత సీఎం వైఎస్సార్ విగ్రహంపైన ఓ వ్యక్తి దాడి చేసాడు. ఓ రాయిని తీసుకుని విగ్రహం ముఖంపైన, మెడపైన కొడుతూ ధ్వంసం చేసే ప్రయత్నం చేసాడు. ఇదంతా అక్కడే వున్న పలువురు స్థానికులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసారు. ఈ వీడియోను చూసిన ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఆమె x లో స్పందిస్తూ... మహానేత, దివంగత కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్సార్ విగ్రహాలపై దాడులు అత్యంత దారుణం. కూటమి పార్టీలైన తెదేపా, జనసేన, భాజపా ప్రభుత్వం చోద్యం చూడటం సిగ్గుచేటు.
తెలంగాణ ప్రజలకు చల్లని కబురు : మరో పది రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాల ప్రవేశం
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు భారత వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు చెప్పింది. మరో 10 రోజుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయని వెల్లడించింది. జూన్ 10వ తేదీ నుంచి 12వ తేదీల మధ్య తెలంగాణాలోకి రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో ఎండల తీవ్రత తగ్గి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
పంజాబ్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత కమ్ములాటలు
పంజాబ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే యేడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాల్సిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఇపుడు అంతర్గత కుమ్ములాటలతో సతమతమవుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలైంది. ఇటీవల జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అధికార ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఏకంగా 958 వార్డులను గెలుచుకుని ప్రభంజనం సృష్టించింది. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ కేవలం 397 వార్డులతో సరిపెట్టుకుని చతికిలపడింది. ఈ ఓటమికి గల కారణాలపై విశ్లేషించాల్సిన నేతల మధ్య ఇపుడు వర్గపోరు తీవ్రస్థాయికి చేరింది.
అధికార బంగ్లాను ఖాళీ చేసే ప్రసక్తే లేదు.. ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి... రబ్రీదేవి
ఆర్జేడీ నేత, బీహార్ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి రబ్రీదేవి మొండికేశారు. తాము నివసిస్తున్న అధికారిక బంగ్లాను ఖాళీచేసే ప్రసక్తే లేదని తేల్చి చెప్పారు. ఈ అధికారిక బంగ్లాను ఖాళీ చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కానీ, అమె అందుకు ససేమిరా అంటున్నారు. దమ్ముంటే తనను బలవంతంగా ఖాళీ చేయించాలని ప్రభుత్వానికి ఆమె సవాల్ విసిరారు. ఈ పరిణామంతో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి, ఆర్జేడీకి మధ్య మాటల యుద్ధం ముదిరింది.
దాసరి ఇండస్ట్రీలోని ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం చూపారు : మంచు మనోజ్
సమంతను హీరో నాగ చైతన్య మోసం చేశారా?
తన మాజీ భార్య, సినీ హీరోయిన్ సమంతను ప్రముఖ నటుడు అక్కినేని నాగచైతన్య మోసం చేసినట్టు సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఇవి రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. దీంతో నాగచైతన్య కోర్టుకెక్కారు. తన వ్యక్తిగత హక్కుల పరిరక్షణ కోసం ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. నటి సమంత రుత్ ప్రభుతో తన గత బంధాన్ని ఉద్దేశించి కొన్ని వెబ్సైట్లు, యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు చేస్తున్న అసత్య ప్రచారానికి అడ్డుకట్ట వేయాలని కోరుతూ ఆయన పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ను విచారణకు స్వీకరించిన జస్టిస్ జ్యోతి సింగ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం నాగచైతన్య ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించేలా ఆయన పేరు, ఫోటోలు, వీడియోలను వినియోగించవద్దంటూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీచేస్తూ పలు వెబ్సైట్లకు నోటీసులు జారీచేసింది.
పవన్ ఎలాంటివారో ప్రపంచానికి చెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నా: బండ్ల గణేశ్
టాలీవుడ్ నిర్మాత, నటుడు బండ్ల గణేశ్ మరోమారు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను దేవుడుగా భావించే పవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ క్యారెక్టర్, నైజాన్ని, నిజాయితీని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పేందుకు వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నట్టు పేర్కొన్నారు. పవన్ గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడే అవకాశం కోసం తాను ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నానని ఆయన అన్నారు. ఆ రోజు వచ్చినపుడు పవన్ గొప్ప మనసు, వ్యక్తిత్వం గురించి తనకు తెలిసిన నిజాలను ప్రపంచం ముందు గర్వంగా చెబుతానని పేర్కొన్నారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఇంద్ర వీణ పాటకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ స్టెప్పులు, వీడియో
ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సినీ నటుడు విజయ్ పార్టీ టీవీకె ఘన విజయం సాధించడం, ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం తెలిసిన విషయమే. ఈ నేపధ్యంలో విజయ్కి సంబంధించిన పాత వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇంద్ర చిత్రంలోని వీణ పాటకు తమిళ నటుడు జోసెఫ్ విజయ్ స్టెప్పులు వేయడం కనబడుతోంది. విజయ్ అలా డ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఆ నృత్యాన్ని చిరంజీవితో పాటు పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వీక్షిస్తున్నట్లు వీడియో వున్నది.
Ghantadi Krishna: నా ఆశ నా శ్వాస సంగీతం, దర్శకత్వంతో రిస్క్ చేశా : ఘంటాడి కృష్ణ
సంపంగి,16 వంటి చిత్రాలకు చార్ట్ బస్టర్ మ్యూజిక్ అందించిన ఘంటాడి కృష్ణ స్వీయ సంగీత దర్శక నిర్మాణంలో రూపొందిన చిత్రం 'రిస్క్'. సందీప్ అశ్వ, సన్యా ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూన్ రెండో వారంలో ఈ సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి సన్నాహలు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి ఈ వేడుకలో ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్నారు.