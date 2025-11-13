Shardul Thakur: శార్దూల్ ఠాకూర్ను రూ.2కోట్ల రూపాయలకు ట్రేడ్ చేసిన లక్నో
2026 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్కు ముందు గురువారం లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఆల్ రౌండర్ శార్దూల్ ఠాకూర్ను ముంబై ఇండియన్స్ రెండు కోట్ల రూపాయలకు ట్రేడ్ చేసింది. ముంబైకి చెందిన ఈ ఆల్ రౌండర్ను 18వ ఎడిషన్ లీగ్లో గాయం కారణంగా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ 2 కోట్ల రూపాయలకు తీసుకుంది.
ఈ ఆల్ రౌండర్ను ప్రస్తుత ప్లేయర్ ఫీజు అయిన 2 కోట్ల రూపాయలకు ముంబై ఇండియన్స్కు ట్రేడ్ చేశారని ఐపీఎల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఠాకూర్ 105 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడి 325 పరుగులు చేసి 107 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
గత సంవత్సరం గాయపడిన మొహ్సిన్ ఖాన్ స్థానంలో ఎల్ఎస్జీ తన సేవలను ఉపయోగించుకుంది. అతను సీఎస్కే, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ సహా పలు ఐపీఎల్ జట్లకు ఆడాడు.