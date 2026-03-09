సోమవారం, 9 మార్చి 2026
Last Updated : సోమవారం, 9 మార్చి 2026 (13:16 IST)

కళ్లు చెమర్చే విషాదాన్ని గుండెల్లో దాచుకుని దేశం కోసం వీరోచిత పోరాటం చేసిన క్రికెటర్.... ఎవరు?

కళ్లు చెమర్చే విషాదాన్ని గుండెల్లో దాచుకుని దేశం కోసం వీరోచిత పోరాటం చేసిన యువ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్. ఇటీవల జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కజిన్ సిస్టర్ దంపతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఆయన తండ్రితో పాటు కుటుంబ సభ్యులంతా అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. కానీ, ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం ప్రకటించిన భారత క్రికెట్ జట్టులో సభ్యుడు కావడంతో ఇషాన్ కిషన్ మాత్రం ఈ అంత్యక్రియలకు దూరంగా ఉన్నాడు. తన కుటుంబం కంటే దేశమే తనకు గొప్ప అని నిరూపించడంతో పాటు ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత్ సాధించిన విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌కు సరిగ్గా రెండు రోజుల క్రితం అంటే శుక్రవారం ఇషాన్ కిషన్ కుటుంబంలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కజిన్ సిస్టర్, బావ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వార్త విన్నప్పుడు ఇషాన్ ప్రపంచమే ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. ఈ దారుణ ఘటన శుక్రవారం జరిగింది. ఈ దుర్వార్త తెలియగానే ఇషాన్ తండ్రి ప్రణవ్ పాండే తన ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకుని వెంటనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు. 
 
ఇషాన్ కూడా తన కుటుంబం వద్దకు వెళ్లిపోవాలనుకున్నాడు. కానీ, దేశానికి ప్రపంచ కప్ అందించాల్సిన చారిత్రాత్మక బాధ్యత అతడిని మైదానంలోనే ఉండేలా చేసింది. ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లో కూడా చాలా దిగులుగా కనిపించిన ఇషాన్ను సహచర ఆటగాళ్లు ఓదారుస్తూ అండగా నిలిచారు. మైదానంలోకి దిగాక మాత్రం తన వ్యక్తిగత బాధను పక్కన పెట్టి, కేవలం 25 బంతుల్లోనే 54 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. 
 
మ్యాచ్‌లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి కాగానే ఇషాన్ కిషన్ బ్యాట్ ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూస్తూ నివాళులర్పించాడు. ఆ దృశ్యం చూసిన ప్రతి అభిమాని కళ్లు చెమర్చాయి. తన సోదరి ఆఖరి చూపునకు కూడా నోచుకోలేకపోయినా, ఆమె ఆశించినట్టే భారత్‌కు ప్రపంచకప్ అందించి నిజమైన నివాళి అర్పించాడు. అటు బ్యాటింగులో మెరుపులు మెరిపిస్తూనే, ఇటు ఫీల్డింగ్‌లోనూ మూడు అద్భుతమైన క్యాచ్‌లతో కివీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. ఇషాన్ చూపిన ఈ గుండె నిబ్బరానికి, దేశం పట్ల అతడికున్న అంకితభావానికి ఇప్పుడు క్రీడాలోకం సలామ్ చేస్తోంది. 

మిస్టర్ జగన్.... సీఎంగా ఉన్నపుడే ఏం పీకలేకపోయావ్... నా జోలికి రావొద్దు : శివాజీ హెచ్చరిక

మిస్టర్ జగన్.... సీఎంగా ఉన్నపుడే ఏం పీకలేకపోయావ్... నా జోలికి రావొద్దు : శివాజీ హెచ్చరికవైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డితో పాటు వైకాపా నేతలకు సినీ నటుడు శివాజీ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. మిస్టర్ జగన్.. నా జోలికి రావొద్దు అంటూ గర్జించారు. తనపై జరుగుతున్న నెగిటివ్ ప్రచారంపై శివాజీ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతూ రాజకీయ, సినీ అంశాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన సినిమాలు విడుదల కాకముందే కొందరు పనిగట్టుకుని నెగెటివ్ రివ్యూలు ఇస్తున్నారని 'పేటీఎం బ్యాచ్‌' అంటూ సోషల్ మీడియా ట్రోలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. వంది మంది సబ్‌స్క్రైబర్లు కూడా లేనివారు తన గురించి మాట్లాడుతున్నారని, వారిపై చర్యలు తీసుకోవడం పెద్ద విషయం కాదన్నారు. "అరేయ్ పేటీఎం బ్యాచ్... నన్ను తగులుకుంటే అది మీకే ప్రమాదకరం" అని హెచ్చరించారు.

ఇరాన్ పౌరులూ... గృహాలను వీడి బయటకు రావొద్దు : అమెరికా హెచ్చరిక

ఇరాన్ పౌరులూ... గృహాలను వీడి బయటకు రావొద్దు : అమెరికా హెచ్చరికఅమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధం మరింత తీవ్ర రూపందాల్చుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ పౌరులకు అమెరికా సైన్యం కీలక హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ఇరాన్ సైన్యం జనావాసాల మధ్య నుంచి డ్రోన్లు, బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ప్రయోగిస్తున్నందున ప్రజలు తమ గృహాల నుంచి బయటకురావొద్దని సూచించింది. ఈ వ్యూహం వల్ల లక్షలాది మంది సామాన్యుల ప్రాణాలు ప్రమాదంలో పడుతున్నాయని, దాడులు తీవ్రమవుతున్న వేళ ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని అమెరికా ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

అనుమానంతో భార్యను హత్య చేసిన భర్త.. ఆపై లొంగిపోయాడు..

అనుమానంతో భార్యను హత్య చేసిన భర్త.. ఆపై లొంగిపోయాడు..అనంతపురం జిల్లా, తాడిపత్రిలో అనుమానంతో భార్యను హత్య చేశాడు భర్త. వివరాల్లోకి వెళితే.. కర్నూల్ జిల్లా ప్యాపిలి మండలం, నల్లమేకలపల్లికి చెందిన సుధాకర్... తాడిపత్రి పట్టణానికి చెందిన శ్రీలేఖ (26)ను కొన్నేళ్ల క్రితం వివాహం చేసుకున్నాడు. అయితే ఇటీవల తరచూ భార్యపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తుండేవాడు. ఆమె మరొకరితో మాట్లాడుతుందన్న అనుమానం రోజురోజుకూ బలపడటంతో భార్యకు దూరంగా వుంటున్నారు.

Telangana: తెలంగాణలో పడిపోనున్న పగటి ఉష్ణోగ్రతలు.. భారీ వర్షాలకు ఛాన్స్

Telangana: తెలంగాణలో పడిపోనున్న పగటి ఉష్ణోగ్రతలు.. భారీ వర్షాలకు ఛాన్స్తెలంగాణలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. దీంతో ప్రజలు హమ్మయ్య అంటూ ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు. మార్చి నెలలోనే వేడిగాలులతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. వేడిగాలుల తీవ్రత నుంచి ఉపశమనం కలిగించేలా, సోమవారం నుండి వచ్చే మూడు రోజులు పగటి ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

తిరుమలకు తీసుకెళ్తున్న నెయ్యి ట్యాంకర్ బోల్తా.. బక్లెట్లు తెచ్చుకున్న స్థానికులు

తిరుమలకు తీసుకెళ్తున్న నెయ్యి ట్యాంకర్ బోల్తా.. బక్లెట్లు తెచ్చుకున్న స్థానికులుతిరుమల ఆలయానికి తీసుకువెళ్తున్న నెయ్యి ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది. దీంతో అందులోని నెయ్యి మొత్తం నేలపాలైంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆదివారం రాత్రి వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా కొండాపురం మండలం చిత్రావతి వంతెన సమీపంలో తిరుమల ఆలయానికి నెయ్యి తీసుకెళ్తున్న ట్యాంకర్ బోల్తా పడటంతో సరుకు మొత్తం నేలపాలైంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పూణే నుండి తిరుమలకు ట్యాంకర్ వెళ్తుండగా చిత్రావతి నది వంతెన దాటిన వెంటనే డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో వాహనం బోల్తా పడింది.

కుందవై ఇంట్లోనే ఉండాలి.. పార్తీబన్ కామెంట్లపై త్రిష ఫైర్.. మైక్ దొరికిందని?

కుందవై ఇంట్లోనే ఉండాలి.. పార్తీబన్ కామెంట్లపై త్రిష ఫైర్.. మైక్ దొరికిందని?కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష తనపై వస్తున్న ఆరోపణలపై మండిపడ్డారు. దర్శకుడు, నటుడు పార్తీబన్ ఒక ఈవెంట్లో త్రిషను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. త్రిషను ఉద్దేశించి.. ఈ కుందవైని కొన్ని రోజులు ఇంట్లోనే వుండాలి.. బయటకు రానివ్వకూడదు.. అని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. పార్తీబన్ చేసిన ఈ కామెంట్లకు త్రిష తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా చురకలు అంటించారు. మైక్ చేతిలో వుంది కదా అని ఏదో ఒకటి మాట్లాడితే అది విజ్ఞత అనిపించుకోదని తెలిపింది. అది మూర్ఖత్వాన్ని మాత్రమే చాటుతుందని.. అవగాహన లేకుండా మాట్లాడే మాటలు ఎదుటివారి కంటే మాట్లాడే వ్యక్తి దిగజారుస్తాయని త్రిష రిప్లై ఇచ్చారు.

విడుదలకు ముందే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డులు ఎక్కడ?

విడుదలకు ముందే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సరికొత్త రికార్డులు ఎక్కడ?పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'. హరీష్ శంకర్ దర్శకుడు. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లు. ఎస్. థమన్ సంగీతం. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కింది. ఈ నెల 19వ తేదీన తెలుగు ఉగాది పండుగ సందర్బంగా విడుదలకానుంది. అయితే, ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది. దీనికి కారణం ఈ చిత్రంపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొనివున్నాయి. ఈ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే విదేశీ మార్కెట్‌లో సత్తా చాటుతోంది ముఖ్యంగా, నార్త్ అమెరికాలో ఈ సినిమాకు అద్భుతమైన స్పందన లభిస్తుంది. అక్కడ ప్రీమియర్ షోల బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన కొన్ని గంటల్లోనే 50 వేల డాలర్లకు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.41 లక్షలు)పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరిచింది.

నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మించిన రాకాస’నుంచి రపప్పా.. రపప్పా.. పాట విడుదల

నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మించిన రాకాస’నుంచి రపప్పా.. రపప్పా.. పాట విడుదలకమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో ప్రముఖ నటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల ఎన్నో అవార్డుల్ని, రివార్డుల్ని అందుకున్నారు. అలాంటి ఓ అద్భుతమైన సినిమా తరువాత జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో నిహారిక త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మాత‌గా ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మించారు. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

Guruva Reddy: కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా ఏదైనా చేయగలరు : గురవ రెడ్డి

Guruva Reddy: కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా ఏదైనా చేయగలరు : గురవ రెడ్డిదేశంలోని సినీపరిశ్రమంలో కేవలం ముగ్గురు నటులు మాత్రమే ఏదైనా చేయగలరని తన అభిప్రాయమని ప్రముఖ వైద్యుడు, ప్రజా ప్రతినిధి గురవ రెడ్డి కితాబిచ్చారు. ఇటీవలే జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. తను మాట్లాడేటప్పుడు కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్,స్లయిడ్ లను చూపిస్తూ, నేను ఎందుకు వీరి ఫొటోలను పెట్టానంటే భారత సినిపరిశ్రమలో ఏదైనా చేయగల సమర్థులని అన్నారు. అక్కడే వున్న ఎన్.టి.ఆర్. నమస్కరిస్తూ సంస్కారాన్ని చూపారు.

Vishal: విశాల్ హీరోగా సుందర్. సి దర్శకత్వంలో మొగుడు విడుదలకు సిద్ధం

Vishal: విశాల్ హీరోగా సుందర్. సి దర్శకత్వంలో మొగుడు విడుదలకు సిద్ధంవిశాల్, సుందర్. సి కాంబోలో ఇది వరకు వచ్చిన ‘ఆంబళ’, ‘మద గద రాజా’ చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచాయి. ఇక ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టే క్రమంలో ఈ ఇద్దరూ కలిసి ‘మొగుడు’ అనే మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. డా. ఎ.సి. షణ్ముఖం ఆశీస్సులతో అవని సినిమాస్ ప్రై.లి., బెంజ్ మీడియా ప్రై.లి. బ్యానర్లపై ఈ మూవీని అరుణ్ కుమార్, ఖుష్బూ సుందర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నవదీప్, సంపత్, అజయ్ ఘోష్, గరుడ రామ్, వీటీవీ గణేష్, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు.
