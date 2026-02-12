నమీబియా గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెత్తిన ఇషాన్ కిషన్, 93 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం
టీ20 ప్రపంచ కప్ పోటీల్లో భాగంగా గురువారం నాడు భారత్-నమీబియా జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ ఆటగాడు ఇషాన్ కిషన్ విధ్వంసకర బ్యాటింగుతో భారత్ 93 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని కైవసం చేసుకున్నది. తొలుత బ్యాటింగుకి దిగిన భారత జట్టు ఆది నుంచి దూకుడుగా ఆడింది. ఇషాన్ కిషన్ 24 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్ల సహాయంతో 61 పరుగులు చేసాడు. ఆ తర్వాత వచ్చినవారు కూడా ధాటిగా ఆడారు. సంజూ శాంసన్ 22 పరుగులు, తిలక్ వర్మ 25 పరుగులు, సూర్యకుమార్ యాదవ్ 12, హార్దిక్ పాండ్యా 52 పరుగులు, దూబే 23, రింకూ సింగ్ 1, అక్సర్ పటేల్ 0, వరణ్ 1, అర్షదీప్ 2 పరుగులు చేసారు. 20 ఓవర్లకు 209 పరుగులు చేసారు.
210 పరుగుల విజయలక్ష్యంతో బ్యాటింగుకి దిగిన నమీబియా జట్టు తొలుత కాస్త కుదురుగానే ఆడింది కానీ భారీ షాట్లు లేకపోవడంతో రన్ రేట్ నత్తలా సాగింది. దానితో ఆటగాళ్లపై ఒత్తిడి పెరిగిపోయింది. నమీబియా బ్యాట్సమన్లలో స్టీన్క్యాంప్ చేసిన 29 పరుగులే అత్యధికమైన స్కోరు. ఇక మిగిలినవారిలో నలుగురు తప్పించి ఏ ఒక్కరూ ఒక్క అంకె స్కోరును కూడా దాటలేకపోయారు. దీనితో 18.2 ఓవర్లకే ఆలౌటయి 116 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగారు.