సోమవారం, 9 మార్చి 2026
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 9 మార్చి 2026 (10:11 IST)

కళ్లు చెమర్చే విషాదాన్ని గుండెల్లో దాచుకుని దేశం కోసం వీరోచిత పోరాటం చేసిన క్రికెటర్.... ఎవరు?

ishan kishan
కళ్లు చెమర్చే విషాదాన్ని గుండెల్లో దాచుకుని దేశం కోసం వీరోచిత పోరాటం చేసిన యువ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్. ఇటీవల జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కజిన్ సిస్టర్ దంపతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఆయన తండ్రితో పాటు కుటుంబ సభ్యులంతా అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. కానీ, ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం ప్రకటించిన భారత క్రికెట్ జట్టులో సభ్యుడు కావడంతో ఇషాన్ కిషన్ మాత్రం ఈ అంత్యక్రియలకు దూరంగా ఉన్నాడు. తన కుటుంబం కంటే దేశమే తనకు గొప్ప అని నిరూపించడంతో పాటు ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత్ సాధించిన విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌కు సరిగ్గా రెండు రోజుల క్రితం అంటే శుక్రవారం ఇషాన్ కిషన్ కుటుంబంలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కజిన్ సిస్టర్, బావ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వార్త విన్నప్పుడు ఇషాన్ ప్రపంచమే ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. ఈ దారుణ ఘటన శుక్రవారం జరిగింది. ఈ దుర్వార్త తెలియగానే ఇషాన్ తండ్రి ప్రణవ్ పాండే తన ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకుని వెంటనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు. 
 
ఇషాన్ కూడా తన కుటుంబం వద్దకు వెళ్లిపోవాలనుకున్నాడు. కానీ, దేశానికి ప్రపంచ కప్ అందించాల్సిన చారిత్రాత్మక బాధ్యత అతడిని మైదానంలోనే ఉండేలా చేసింది. ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లో కూడా చాలా దిగులుగా కనిపించిన ఇషాన్ను సహచర ఆటగాళ్లు ఓదారుస్తూ అండగా నిలిచారు. మైదానంలోకి దిగాక మాత్రం తన వ్యక్తిగత బాధను పక్కన పెట్టి, కేవలం 25 బంతుల్లోనే 54 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. 
 
మ్యాచ్‌లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి కాగానే ఇషాన్ కిషన్ బ్యాట్ ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూస్తూ నివాళులర్పించాడు. ఆ దృశ్యం చూసిన ప్రతి అభిమాని కళ్లు చెమర్చాయి. తన సోదరి ఆఖరి చూపునకు కూడా నోచుకోలేకపోయినా, ఆమె ఆశించినట్టే భారత్‌కు ప్రపంచకప్ అందించి నిజమైన నివాళి అర్పించాడు. అటు బ్యాటింగులో మెరుపులు మెరిపిస్తూనే, ఇటు ఫీల్డింగ్‌లోనూ మూడు అద్భుతమైన క్యాచ్‌లతో కివీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. ఇషాన్ చూపిన ఈ గుండె నిబ్బరానికి, దేశం పట్ల అతడికున్న అంకితభావానికి ఇప్పుడు క్రీడాలోకం సలామ్ చేస్తోంది. 

బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య ... ఎక్కడ?

బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య ... ఎక్కడ?తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఆటో డ్రైవర్ చాగంటి రవి (52) హత్య కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ హత్య కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి మృతుడి భార్యేనని తేలింది. బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను హత్య చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఆమెతో పాటు మరో నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

నాగర్ కర్నూల్‌లో చనిపోతున్న కోళ్లు... పౌల్ట్రీ రైతులను వణికిస్తున్న అంతుచిక్కని వైరస్

నాగర్ కర్నూల్‌లో చనిపోతున్న కోళ్లు... పౌల్ట్రీ రైతులను వణికిస్తున్న అంతుచిక్కని వైరస్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో పౌల్ట్రీ కోళ్లు అంతుచిక్కని వ్యాధితో చనిపోతున్నాయి. దీంతో పౌల్ట్రీ రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. సమాచారం తెలుసుకున్న ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు రంగంలోకి దిగి విచారణ జరుపుతున్నారు.

ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన నేపాల్ ఏకైక కుబేరుడు

ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన నేపాల్ ఏకైక కుబేరుడునేపాల్ పార్లమెంట్‌కు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన నేపాల్ దేశ ఏకైక బిలియనీర్, పారిశ్రామికవేత్త బినోద్ చౌదరి చిత్తుగా ఓడిపోయారు. నేపాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున నవల్ పరాసి వెస్ట్-1 నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన.. రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్ఎస్పీ) అభ్యర్థి బిక్రమ్ ఖనాల్ చేతిలో ఓడిపోయారు.

రెండో వారంలో అడుగుపెట్టిన ప్రాంతీయ యుద్ధం.. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ బాంబుల వర్షం

రెండో వారంలో అడుగుపెట్టిన ప్రాంతీయ యుద్ధం.. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ బాంబుల వర్షంపశ్చిమాసియాలో సాగుతున్న ఆదివారంతో రెండో వారంలోకి అడుగుపెట్టింది. అదేసమయంలో ఇరాన్ అమెరికా మిత్రదేశాలుగా ఉన్న గల్ఫ్ దేశాలపై బాంబుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా కువైట్, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యూఏఈ వంటి దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని మరోమారు క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేస్తోంది. దీంతో గల్ఫ్ ప్రాంతంలో యుద్ధ మేఘాలు మరింత దట్టంగా కమ్ముకున్నాయి.

ఇరాన్‌‍తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం : బ్రిటన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్

ఇరాన్‌‍తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం : బ్రిటన్‌కు ట్రంప్ వార్నింగ్ఇరాన్‌తో యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత మీ సంగతి చెప్తాం అంటూ బ్రిటన్‌కు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం భీకరంగా సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాకు విమాన వాహక నౌకలను పంపించే విషయంపై బ్రిటన్ ప్రభుత్వం ఇంకా ఓ స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రాలేదు. దీనిపై ట్రంప్ అసహనం వ్యక్తం చేస్తూ బ్రిటన్‌కు గట్టి హెచ్చరిక చేశారు. యుద్ధం గెలిచిన తర్వాత తమతో కలిసే వ్యక్తులు అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు. యుద్ధంలో గెలిచాక మీ విమాన వాహక నౌకలను మోహరించాల్సిన అవసరం లేదని యూకే ప్రధాని కీర్ స్మార్టర్‌పై ట్రంప్ మండిపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ట్రూత్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్మార్టర్‌పై విమర్శలు గుప్పించారు.

నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మించిన రాకాస’నుంచి రపప్పా.. రపప్పా.. పాట విడుదల

నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మించిన రాకాస’నుంచి రపప్పా.. రపప్పా.. పాట విడుదలకమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో ప్రముఖ నటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల ఎన్నో అవార్డుల్ని, రివార్డుల్ని అందుకున్నారు. అలాంటి ఓ అద్భుతమైన సినిమా తరువాత జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో నిహారిక త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మాత‌గా ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మించారు. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

Guruva Reddy: కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా ఏదైనా చేయగలరు : గురవ రెడ్డి

Guruva Reddy: కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా ఏదైనా చేయగలరు : గురవ రెడ్డిదేశంలోని సినీపరిశ్రమంలో కేవలం ముగ్గురు నటులు మాత్రమే ఏదైనా చేయగలరని తన అభిప్రాయమని ప్రముఖ వైద్యుడు, ప్రజా ప్రతినిధి గురవ రెడ్డి కితాబిచ్చారు. ఇటీవలే జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. తను మాట్లాడేటప్పుడు కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్,స్లయిడ్ లను చూపిస్తూ, నేను ఎందుకు వీరి ఫొటోలను పెట్టానంటే భారత సినిపరిశ్రమలో ఏదైనా చేయగల సమర్థులని అన్నారు. అక్కడే వున్న ఎన్.టి.ఆర్. నమస్కరిస్తూ సంస్కారాన్ని చూపారు.

Vishal: విశాల్ హీరోగా సుందర్. సి దర్శకత్వంలో మొగుడు విడుదలకు సిద్ధం

Vishal: విశాల్ హీరోగా సుందర్. సి దర్శకత్వంలో మొగుడు విడుదలకు సిద్ధంవిశాల్, సుందర్. సి కాంబోలో ఇది వరకు వచ్చిన ‘ఆంబళ’, ‘మద గద రాజా’ చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచాయి. ఇక ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టే క్రమంలో ఈ ఇద్దరూ కలిసి ‘మొగుడు’ అనే మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. డా. ఎ.సి. షణ్ముఖం ఆశీస్సులతో అవని సినిమాస్ ప్రై.లి., బెంజ్ మీడియా ప్రై.లి. బ్యానర్లపై ఈ మూవీని అరుణ్ కుమార్, ఖుష్బూ సుందర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నవదీప్, సంపత్, అజయ్ ఘోష్, గరుడ రామ్, వీటీవీ గణేష్, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు.

మా షూటింగ్, మా పేమెంట్ అనే నినాదంతో విజయం సాధించాం : వల్లభనేని అనిల్

మా షూటింగ్, మా పేమెంట్ అనే నినాదంతో విజయం సాధించాం : వల్లభనేని అనిల్ఆదివారం జరిగిన తెలుగు సినీ అండ్ టీవీ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ ఎన్నికల్లో వల్లభనేని అనిల్ పానెల్ ఘనవిజయం సాధించింది. వల్లభనేని అనిల్ కుమార్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. రవి సెక్రటరీగా, రవీందర్ కోశాధికారిగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ యూనియన్ కు స్వామి ఛైర్మన్ గా బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు సినీ అండ్ టీవీ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ లో మొత్తం 4 వేల ఓటర్లు ఉండగా, వల్లభనేని అనిల్ కుమార్ 1390 ఓట్ల అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుపొందడం విశేషం. విజయం అనంతరం

VN Aditya: అందరికీ ఇన్సూరెన్స్, మిడ్ డే మీల్స్ కొనసాగిస్తాం : దర్శకుల సంఘం

VN Aditya: అందరికీ ఇన్సూరెన్స్, మిడ్ డే మీల్స్ కొనసాగిస్తాం : దర్శకుల సంఘంఆదివారం తెలుగు సినీ దర్శకుల సంఘం ఎన్నికలు కోలాహలంగా జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో వీఎన్ ఆదిత్య ప్యానెల్ ఘన విజయం సాధించింది. దర్శకుల సంఘ అధ్యక్షుడిగా వీఎన్ ఆదిత్య విజయం సాధించారు. ఉపాధ్యక్షుడిగా వి. సముద్ర, ప్రధాన కార్యదర్శిగా రామారావు, ట్రెజరర్ గా సాయి రాజేశ్ ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్శకుల సంఘం ఎన్నికల్లో ఇదే హైయెస్ట్ మెజారిటీ కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఫిలింఛాంబర్ వద్ద ఉన్న స్వర్గీయ దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేశారు.
వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

