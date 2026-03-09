కళ్లు చెమర్చే విషాదాన్ని గుండెల్లో దాచుకుని దేశం కోసం వీరోచిత పోరాటం చేసిన క్రికెటర్.... ఎవరు?
కళ్లు చెమర్చే విషాదాన్ని గుండెల్లో దాచుకుని దేశం కోసం వీరోచిత పోరాటం చేసిన యువ క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్. ఇటీవల జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కజిన్ సిస్టర్ దంపతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషయం తెలిసిన తర్వాత ఆయన తండ్రితో పాటు కుటుంబ సభ్యులంతా అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు వెళ్లారు. కానీ, ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం ప్రకటించిన భారత క్రికెట్ జట్టులో సభ్యుడు కావడంతో ఇషాన్ కిషన్ మాత్రం ఈ అంత్యక్రియలకు దూరంగా ఉన్నాడు. తన కుటుంబం కంటే దేశమే తనకు గొప్ప అని నిరూపించడంతో పాటు ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ సాధించిన విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
ఫైనల్ మ్యాచ్కు సరిగ్గా రెండు రోజుల క్రితం అంటే శుక్రవారం ఇషాన్ కిషన్ కుటుంబంలో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో తన కజిన్ సిస్టర్, బావ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వార్త విన్నప్పుడు ఇషాన్ ప్రపంచమే ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది. ఈ దారుణ ఘటన శుక్రవారం జరిగింది. ఈ దుర్వార్త తెలియగానే ఇషాన్ తండ్రి ప్రణవ్ పాండే తన ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకుని వెంటనే ఘటనా స్థలానికి వెళ్లారు.
ఇషాన్ కూడా తన కుటుంబం వద్దకు వెళ్లిపోవాలనుకున్నాడు. కానీ, దేశానికి ప్రపంచ కప్ అందించాల్సిన చారిత్రాత్మక బాధ్యత అతడిని మైదానంలోనే ఉండేలా చేసింది. ప్రాక్టీస్ సెషన్లో కూడా చాలా దిగులుగా కనిపించిన ఇషాన్ను సహచర ఆటగాళ్లు ఓదారుస్తూ అండగా నిలిచారు. మైదానంలోకి దిగాక మాత్రం తన వ్యక్తిగత బాధను పక్కన పెట్టి, కేవలం 25 బంతుల్లోనే 54 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు.
మ్యాచ్లో హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి కాగానే ఇషాన్ కిషన్ బ్యాట్ ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూస్తూ నివాళులర్పించాడు. ఆ దృశ్యం చూసిన ప్రతి అభిమాని కళ్లు చెమర్చాయి. తన సోదరి ఆఖరి చూపునకు కూడా నోచుకోలేకపోయినా, ఆమె ఆశించినట్టే భారత్కు ప్రపంచకప్ అందించి నిజమైన నివాళి అర్పించాడు. అటు బ్యాటింగులో మెరుపులు మెరిపిస్తూనే, ఇటు ఫీల్డింగ్లోనూ మూడు అద్భుతమైన క్యాచ్లతో కివీస్ పతనాన్ని శాసించాడు. ఇషాన్ చూపిన ఈ గుండె నిబ్బరానికి, దేశం పట్ల అతడికున్న అంకితభావానికి ఇప్పుడు క్రీడాలోకం సలామ్ చేస్తోంది.