Cricketer: వున్నట్టుండి కారు తలుపులు తెరిచాడు.. బైకుపై వెళ్తున్న క్రికెటర్ మృతి (video)
జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతానికి చెందిన అత్యంత ఆశాజనకమైన క్రికెటర్లలో ఒకరైన ఫరీద్ హుస్సేన్ ఆగస్టు 20న జరిగిన ఒక విషాదకరమైన రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు హుస్సేన్ తన స్కూటర్పై ప్రయాణిస్తున్నట్లు వీడియోలో వుంది. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని పూంచ్ జిల్లాకు చెందిన వర్ధమాన క్రికెటర్ రోడ్డు పక్కన ఆపి ఉంచిన కారు తలుపును డ్రైవర్ తెరవడంతో ఈ ఘటన ఏర్పడింది.
అకస్మాత్తుగా కారు తలుపు తెరవడంతో ఫరీద్ తన స్కూటర్ను ఆపడానికి లేదా దాని మార్గాన్ని మార్చడానికి సమయం ఇవ్వలేదు. కారు తలుపు స్కూటర్ను కొట్టేయడంతో ఫరీద్ వెంటనే తన స్కూటర్ నుండి కిందపడిపోయాడు. అతన్ని వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ వైద్యులు అతన్ని కాపాడలేకపోయారు. క్రికెటర్ శనివారం మరణించినట్లు తెలిపారు.
సీసీటీవీలో రికార్డ్ చేయబడిన ఈ వీడియో సంఘటన సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది. రోడ్డుపై ఇటువంటి నిర్లక్ష్యపు చర్యలు విషాదకరమైన ప్రమాదాలకు, ప్రాణనష్టానికి కూడా దారితీస్తున్నాయి. ఫరీద్ అకాల మరణం ఈ ప్రాంత క్రికెట్ రంగానికి గణనీయమైన లోటుగా అభివర్ణించారు. ప్రమాదం జరిగిన పరిస్థితులపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.