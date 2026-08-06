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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 6 August 2026 (12:44 IST)

నా రికార్డును వైభవ్ సూర్యవంశీనే బద్దలు కొడుతాడు.. జోస్ బట్లర్

Vaibhav Suryavanshi
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (12:44 IST)
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ఇంగ్లండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ చరిత్ర సృష్టించాడు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ విధ్వంసకర వీరులు కీరన్ పోలార్డ్, క్రిస్ గేల్‌లను బట్లర్ అధిగమించాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్రాంచైజీ లీగ్స్ ఆడే బట్లర్ అత్యధికంగా ఐపీఎల్‌లో 138 మ్యాచ్‌ల్లో 4646 పరుగులు చేశాడు. ది హండ్రెడ్ లీగ్ టోర్నీలో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న బట్లర్.. వెల్ష్ ఫైర్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో 20 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేసి ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 
 
ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ తరఫున 160 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 4,212 పరుగులు సాధించాడు. ఈ రికార్డ్‌ను టీమిండియా టీనేజ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీనే బద్దలు కొడుతాడని జోస్ బట్లర్ జోస్యం చెప్పాడు. క్రికెట్ చాలా వేగంగా మారుతుందని.. ఒక రోజు దారుణమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటే.. మరో రోజు అదృష్టం కలిసొస్తుందన్నాడు. కొన్ని నెలల కిందట ఫామ్ కోసం ఇబ్బంది పడ్డాను ప్రస్తుతం తన కెరీర్‌లోనే అత్యుత్తమంగా ఆడుతున్నాననిపిస్తోందని చెప్పుకొచ్చాడు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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2028 నాటికి అమరావతి నిర్మాణంలో మొదటి దశ పూర్తి.. వంగలపూడి అనిత

2028 నాటికి అమరావతి నిర్మాణంలో మొదటి దశ పూర్తి.. వంగలపూడి అనితప్రపంచ స్థాయి రాజధానిని నిర్మించాలనే లక్ష్యంలో భాగంగా, 2028 నాటికి అమరావతి నిర్మాణంలో మొదటి దశను పూర్తి చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని హోం మంత్రి వంగలపూడి అనిత తెలిపారు. 12వ జాతీయ చేనేత దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా, చేనేత వస్త్రాలను ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశపు గొప్ప నేత సంప్రదాయాన్ని యువత అభినందించేలా చేయడానికి అమరావతిలోని నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ బుధవారం పలు కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్ఐడీ విద్యార్థులచే చేనేత ఫ్యాషన్ షో, డిజైన్ పోటీలు, చేనేత ప్రదర్శనలు, ప్రత్యక్ష నేత ప్రదర్శనలు, క్విజ్ పోటీలు, చీర కట్టు పోటీలు వంటివి నిర్వహించారు.

ఎనిమిది నెలల పసిబిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిన వాచ్‌వుమన్‌.. మూడు గంటల్లో కాపాడిన పోలీసులు

ఎనిమిది నెలల పసిబిడ్డను ఎత్తుకెళ్లిన వాచ్‌వుమన్‌.. మూడు గంటల్లో కాపాడిన పోలీసులుబోడుప్పల్‌లోని ఒక ఇంట్లో వాచ్‌వుమన్‌గా పనిచేస్తున్న మహిళ అపహరించిన ఎనిమిది నెలల పసిబిడ్డను, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలోని మేడిపల్లి పోలీసులు మూడు గంటల వ్యవధిలోనే సురక్షితంగా రక్షించారు. నిందితురాలిని నల్ల దుర్గా భవానిగా గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. చట్టపరమైన ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఆ పసిబిడ్డను తిరిగి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. ఉప్పల్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ సురేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, "ఈ రోజు మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో, ఎనిమిది నెలల మగ పసిబిడ్డ అపహరణకు గురైనట్లు మేడిపల్లి ఇన్‌స్పెక్టర్‌కు డయల్ 100 ద్వారా సమాచారం అందింది" అని తెలిపారు. సమాచారం అందిన వెంటనే, ఇన్‌స్పెక్టర్, ఆయన బృందం స్పందించి ఆరు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

భారీ ఆర్థిక మోసం.. రెడ్ నోటీసు జారీ.. విశాఖ రాథోడ్‌‌ అరెస్ట్

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అదృశ్యమైన విద్యార్థులను 90 నిమిషాల్లో గుర్తించే ఏఐ నిఘా వ్యవస్థ

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Fauji Latest Update: ఫౌజీ కోసం బ్రిటీషర్లతో పోరాడే యోధునిగా ప్రభాస్ పై యాక్షన్ సీన్స్

Fauji Latest Update: ఫౌజీ కోసం బ్రిటీషర్లతో పోరాడే యోధునిగా ప్రభాస్ పై యాక్షన్ సీన్స్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఫౌజీ. కొద్దిరోజులుగా హైదరాబాద్ లోని కోకాపేటలో చిత్రీకరణ జరుగుతోంది. భారతదేశానికి స్వాంత్రత్యానికి పూర్వం ఓ సైనికుడి గాధతో ఈ సినిమా రూపొందుతోందని తెలిసింది. ఇందులో పలు షేడ్స్ వున్న పాత్రను తను పోషిస్తున్నాడు. ప్రభాస్ కు తల్లిదండ్రులుగా మిథున్ చక్రవర్తి, జయప్రద నటిస్తున్నారు.

ప్రదీప్ రావత్ అంత్యక్రియలకు హాజరైన అమీర్ ఖాన్, అశుతోష్ గోవారికర్

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మగవాడికి కమిట్‌మెంట్ ఇవ్వనిదే సినిమా ఛాన్సే కాదు సీరియల్ ఛాన్స్ కూడా రాదు, యువతి వీడియో వైరల్

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Genelia Deshmukh: అభిమానుల ప్రేమతో 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్న జెనీలియా దేశ్‌ముఖ్

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Jayam Ravi: భార్యతో విడాకులు.. వడ్డీ కాసుల వాడిగా జయం రవి

Jayam Ravi: భార్యతో విడాకులు.. వడ్డీ కాసుల వాడిగా జయం రవితన విడాకుల వ్యవహారం వార్తల్లో నిలుస్తున్నప్పటికీ, తమిళ నటుడు జయం రవి తన వృత్తిపరమైన కెరీర్‌లో ఒక ఆసక్తికరమైన కొత్త అధ్యాయానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. రాబోయే తెలుగు చిత్రం వడ్డి కాసుల వాడలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి పాత్రను పోషించేందుకు ఆయన చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తన భార్య ఆర్తితో విడాకుల వ్యవహారం ఇంకా కోర్టులో పెండింగ్‌లో ఉండగా, గత కొద్ది నెలలుగా అది ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తూనే ఉంది.