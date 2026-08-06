నా రికార్డును వైభవ్ సూర్యవంశీనే బద్దలు కొడుతాడు.. జోస్ బట్లర్
ఇంగ్లండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ చరిత్ర సృష్టించాడు. టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యధిక పరుగులు చేసిన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. ఈ క్రమంలో వెస్టిండీస్ విధ్వంసకర వీరులు కీరన్ పోలార్డ్, క్రిస్ గేల్లను బట్లర్ అధిగమించాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫ్రాంచైజీ లీగ్స్ ఆడే బట్లర్ అత్యధికంగా ఐపీఎల్లో 138 మ్యాచ్ల్లో 4646 పరుగులు చేశాడు. ది హండ్రెడ్ లీగ్ టోర్నీలో మాంచెస్టర్ సూపర్ జెయింట్స్కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న బట్లర్.. వెల్ష్ ఫైర్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో 20 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేసి ఈ ఫీట్ సాధించాడు.
ఆ తర్వాత ఇంగ్లండ్ తరఫున 160 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో 4,212 పరుగులు సాధించాడు. ఈ రికార్డ్ను టీమిండియా టీనేజ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీనే బద్దలు కొడుతాడని జోస్ బట్లర్ జోస్యం చెప్పాడు. క్రికెట్ చాలా వేగంగా మారుతుందని.. ఒక రోజు దారుణమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటే.. మరో రోజు అదృష్టం కలిసొస్తుందన్నాడు. కొన్ని నెలల కిందట ఫామ్ కోసం ఇబ్బంది పడ్డాను ప్రస్తుతం తన కెరీర్లోనే అత్యుత్తమంగా ఆడుతున్నాననిపిస్తోందని చెప్పుకొచ్చాడు.