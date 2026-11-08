మ్యాచ్ అధికారిణికి స్మార్ట్ ఫోన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కేఎల్ రాహుల్
భారత క్రికెట్ జట్టు న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఆ జట్టు సభ్యుల్లో ఒకరు కేఎల్ రాహుల్. ఈ సందర్భంగా ఆయన తనలోని మంచి మనసును చాటాడు. రెండో మ్యాచ్లో గేమ్ ఛేంజర్ అవార్డును కేఎల్ అందుకొన్నాడు. అలా గిఫ్ట్గా వచ్చిన స్మార్ట్ ఫోన్ను మ్యాచ్ నిర్వహణలోభాగమైన ఓ మహిళా అధికారిణికి ఇచ్చాడు. ఆమె తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసిన వీడియోను బీసీసీఐ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది.
'నాకు కేఎల్ రాహుల్ ఫోన్ను ఇచ్చారు. కాస్త షాక్కు గురయ్యా. అతడి మంచి మనసుకు ఇది నిదర్శనం. అసలు ఊహించలేదు' అని మహిళా అధికారిణి మురిసిపోయారు. 'గొప్ప ప్లేయర్.. అంతకంటే గొప్ప మనసు. క్లాస్' అని బీసీసీఐ ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్ ఇచ్చింది.
Big player. Bigger heart ???? ???? An act of kindness and pure ???????????????????? ???? #TeamIndia | #NZvIND | @klrahul https://t.co/BgT005WZlp— BCCI (@BCCI) November 8, 2026