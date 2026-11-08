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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 8 November 2026 (13:23 IST)

మ్యాచ్ అధికారిణికి స్మార్ట్ ఫోన్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కేఎల్ రాహుల్

smart phone
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (13:23 IST)
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భారత క్రికెట్ జట్టు న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉంది. ఆ జట్టు సభ్యుల్లో ఒకరు కేఎల్ రాహుల్. ఈ సందర్భంగా ఆయన తనలోని మంచి మనసును చాటాడు. రెండో మ్యాచ్‌లో గేమ్‌ ఛేంజర్‌ అవార్డును కేఎల్ అందుకొన్నాడు. అలా గిఫ్ట్‌గా వచ్చిన స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ను మ్యాచ్ నిర్వహణలోభాగమైన ఓ మహిళా అధికారిణికి ఇచ్చాడు. ఆమె తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేసిన వీడియోను బీసీసీఐ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది. 
 
'నాకు కేఎల్ రాహుల్ ఫోన్‌ను ఇచ్చారు. కాస్త షాక్‌కు గురయ్యా. అతడి మంచి మనసుకు ఇది నిదర్శనం. అసలు ఊహించలేదు' అని మహిళా అధికారిణి మురిసిపోయారు. 'గొప్ప ప్లేయర్.. అంతకంటే గొప్ప మనసు. క్లాస్‌' అని బీసీసీఐ ఈ వీడియోకు క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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