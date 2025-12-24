బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 24 డిశెంబరు 2025 (17:08 IST)

విజయ్ హజారే ట్రోఫీ.. సచిన్ 16వేల పరుగుల రికార్డ్‌ను బ్రేక్ చేసిన విరాట్ కోహ్లీ

virat kohli
భారత బ్యాటింగ్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ బుధవారం లిస్ట్ ఎ క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 16,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచి, దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్‌ను అధిగమించాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తన 330వ ఇన్నింగ్స్‌లో కోహ్లీ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. 
 
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఈ ఘనతను 391 ఇన్నింగ్స్‌లలో సాధించాడు. తద్వారా 37 ఏళ్ల కోహ్లీ, బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో జరిగిన తన జట్టు ఢిల్లీ తొలి విజయ్ హజారే మ్యాచ్‌లో ఈ మార్కును అందుకున్నాడు. 10,000 పరుగుల నుండి ప్రతి 1000 లిస్ట్ ఎ పరుగుల మైలురాయిని అత్యంత వేగంగా చేరుకున్న రికార్డు ఇప్పుడు కోహ్లీ పేరిట ఉంది. 
 
కోహ్లీ 15 ఏళ్ల విరామం తర్వాత విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ఆడుతున్నప్పటికీ, ఈ టోర్నమెంట్‌లో మాజీ భారత కెప్టెన్‌ కోహ్లీకి అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. ఈ ప్రముఖ దేశీయ వన్డే పోటీలో, అతను 13 మ్యాచ్‌లలో 68.25 సగటుతో, 106 స్ట్రైక్ రేట్‌తో 819 పరుగులు చేశాడు. 
 
ఇందులో నాలుగు సెంచరీలు, మూడు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. టెస్ట్, టీ20 అంతర్జాతీయ ఫార్మాట్ల నుండి రిటైర్ అయిన కోహ్లీ, జనవరి 11న ప్రారంభమయ్యే న్యూజిలాండ్‌తో స్వదేశంలో జరిగే వన్డే సిరీస్‌లో భారత జట్టు తరఫున ఆడతాడని భావిస్తున్నారు.

వాయు కాలుష్యం ప్రాణాలు హరిస్తోంది.. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 జీఎస్టీనా? ఢిల్లీ హైకోర్టు ఫైర్

వాయు కాలుష్యం ప్రాణాలు హరిస్తోంది.. ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 జీఎస్టీనా? ఢిల్లీ హైకోర్టు ఫైర్ఢిల్లీ వాయు కాలుష్యం తీవ్ర స్థాయికి చేరడంతో అనేక మంది అనారోగ్యంపాలవుతున్నారు. మరికొందరు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎయర్ ప్యూరిఫైయర్లపై 18 శాతం జీఎస్టీని కొనసాగిస్తారా అంటూ కేంద్రంపై ఢిల్లీ హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్లు వంటి వాటిపై జీఎస్టీని తగ్గించే అంశాన్ని ఎందుకు పరిశీలించడం లేదని కోర్టు సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ, దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది

భార్య లీగల్ నోటీసు పంపిందనీ భర్త ఆత్మహత్య

భార్య లీగల్ నోటీసు పంపిందనీ భర్త ఆత్మహత్యభార్య లీగల్ నోటీసు పంపించడాన్ని జీర్ణించుకోలేని ఓ భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఘట్‌కేసర్‌లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఘట్‌కేసర్‌ మండలంలోని ఎదులాబాద్‌కు చెందిన డ్రైవర్‌ గట్టుపల్లి వెంకటేశ్‌ (40)కు కీసరకు చెందిన మౌనిక ఆలియాస్‌ విజయలక్ష్మితో 2019లో పెద్దల సమక్షంలో వివాహం జరిగింది.

Software Engineer: పేరుకే టెక్కీలు.. ఆ దంపతులు డార్క్ వెబ్‌ను ఉపయోగించి?

Software Engineer: పేరుకే టెక్కీలు.. ఆ దంపతులు డార్క్ వెబ్‌ను ఉపయోగించి?హైదరాబాద్ నార్కోటిక్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ వింగ్ (హెచ్-న్యూ), చిక్కడపల్లి పోలీసులు నగరంలో మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న ఒక టెక్కీ జంటతో పాటు మరో ఇద్దరు సహచరులను విజయవంతంగా అరెస్టు చేశారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో 22 గ్రాముల హైడ్రోపోనిక్ గంజాయి, 5 గ్రాముల ఎండిఎంఏ, 5.5 గ్రాముల ఎక్స్‌టసీ మాత్రలు, ఆరు ఎల్‌ఎస్‌డి బ్లాట్‌లతో సహా గణనీయమైన పరిమాణంలో మాదకద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మేడారంలో పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన

మేడారంలో పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపనములుగు జిల్లా తాడ్వాయి మండలం మేడారంలోని గద్దెపై పగిడిద్ద రాజు, గోవిందరాజుల విగ్రహ ప్రతిష్ఠాపన అనాదిగా ఆదివాసీ ఆచారాలను పాటిస్తూ బుధవారం ఘనంగా జరిగింది. ఉదయం 6 గంటలకు అర్చకులు గోవిందరాజును, 9.45 గంటలకు పగిడిద్ద రాజును ప్రతిష్ఠించడంతో సంప్రదాయ పూజలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి సీతక్క, జిల్లా కలెక్టర్ దివాకర, ఎస్పీ సుధీర్ రాంనాథ్ కేకన్, జాతర ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వీరాస్వామి సహా పలువురు ముఖ్య అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఏపీలో పల్లెవెలుగు బస్సుల్లోనూ ఏసీ, సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయం

ఏపీలో పల్లెవెలుగు బస్సుల్లోనూ ఏసీ, సీఎం చంద్రబాబు నిర్ణయంఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసిని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో నింపేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నిర్ణయించుకున్నారు. ఇందుకుగాను ఆయన ఆర్టీసి అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ బస్సులు ప్రవేశపట్టేందుకు వున్న అవకాశాలను ఆయన అధికారులతో చర్చించారు. వచ్చే గోదావరి పుష్కరాలకు ఈవీ బస్సులు నడపాలని ఆయన దిశానిర్దేశం చేసారు. కీలక పాయింట్లలో చార్జింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో సుమారు 1500 బస్సులు దాకా ఈవీ బస్సులు వుండేలా చూడాలనీ, పల్లెవెలుగు బస్సుల్లో కూడా ఏసీలు వుండాలని అధికారులకు సూచించారు.

ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో రాజకీయ ప్రసంగాలు నో : మలేషియా పోలీస్ ఆంక్షలు

ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో రాజకీయ ప్రసంగాలు నో : మలేషియా పోలీస్ ఆంక్షలుకోలీవుడ్ హీరో విజయ్ తాజా చిత్రం జన నాయగన్. హెచ్.వినోద్ దర్శకుడు. సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 27వ తేదీన మలేషియాలో ఈ చిత్రం ఆడియో రిలీజ్ వేడుక జరుగనుంది. అయితే, ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో ఎలాంటి రాజకీయ ప్రసంగాలు ఉండకూడదని ఆ దేశ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు.

ఏమ్మా అనసూయ, ఈ ఇష్యూలోకి మీరెందుకు వచ్చారు?: నటుడు శివాజీ ప్రశ్న

ఏమ్మా అనసూయ, ఈ ఇష్యూలోకి మీరెందుకు వచ్చారు?: నటుడు శివాజీ ప్రశ్నహీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై హీరో శివాజీ క్షమాపణలు చెబుతూనే వున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... అసలు ఈ ఇష్యూలోకి అనసూయ గారు ఎందుకు వచ్చారో అర్థం కావడంలేదు. కనీసం నేను ఆమె పేరును కూడా ఎత్తలేదు. మధ్యలోకి వచ్చేసారు. నేను వస్త్రధారణ గురించి మాట్లాడాను. కానీ అనకూడని పదం నా నోటి నుంచి దొర్లింది. ఇప్పటికీ నేను చింతిస్తున్నా. అసలు ఆ మాట నా నోటి నుంచి ఎలా వచ్చిందా అని. ప్రతి ఒక్కడికి కర్మ వుంటుంది కదా. అదే నాకు వుండి వుంటుంది. నా భార్యాపిల్లలతో ఫేస్ చేయలేకపోతున్నా. వాళ్లకి మాత్రమే భయపడుతున్నా. అంతేగానీ నేను ఎవ్వరికీ భయపడను.

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీ

ఎవరికీ భయపడను.. జగన్‌ను కూడా విమర్శించా... మాటలకు కట్టుబడివున్నా : హీరో శివాజీతాను ఎవరికీ భయపడనని, గతంలో కూడా వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నపుడే విమర్శలు చేశానని కానీ ఎక్కడా కూడా తప్పు దొర్లలేదని హీరో శివాజీ అన్నారు. అయితే, దండోరా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆ రెండు పదాలు మినహా మిగిలిన మాటలకు కట్టుబడివున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు.

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?

అమెరికా వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తున్న ఒకప్పటి హాలీవుడ్ స్టార్, ఏమైంది?ఒకప్పుడు అతడు ఓ స్టార్ హీరో. అతడు నటించిన Neds Declassified అనే చిత్రం హాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో రికార్డు బద్ధలుకొట్టింది. ఆ చిత్రంలో అతడు చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా నటించాడు. అతడి పేరు టైలర్ చేజ్. ప్రస్తుతం 36 ఏళ్లున్న ఈ స్టార్ హీరో గుర్తుపట్టలేని విధంగా మారిపోయాడు. అమెరికా లోని లాస్ ఏంజిలిస్ వీధుల్లో భిక్షాటన చేస్తూ కనిపించాడు. దీనితో ఆయనను అలా చూసిన వారు షాకయ్యారు. ఇంతకీ అతడు ఎందుకలా మారిపోయాడు? టేలర్ చేజ్ తల్లి మాట్లాడుతూ... మా అబ్బాయి బైపోలార్ రుగ్మతతో బాధపడుతున్నాడు. అతడి చేతికి ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా అతడికి సాయపడదు.

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలు

నిధి అగర్వాల్‌ను అసభ్యంగా తాకిన పోకిరీలుహైదరాబాద్ నగరంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల పట్ల పలువురు పోకిరీలు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఓ ఈవెంట్‌లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఆమెను అసభ్యంగా తాకారు. మరికొందరు ఆమెను చుట్టుముట్టి అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. ఈ ఘటనపై వాయిస్ ఆఫ్ ఉమెన్ తీవ్రంగా స్పందించింది.
