విజయ్ హజారే ట్రోఫీ.. సచిన్ 16వేల పరుగుల రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసిన విరాట్ కోహ్లీ
భారత బ్యాటింగ్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ బుధవారం లిస్ట్ ఎ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా 16,000 పరుగులు పూర్తి చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచి, దిగ్గజం సచిన్ టెండూల్కర్ను అధిగమించాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో తన 330వ ఇన్నింగ్స్లో కోహ్లీ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నాడు.
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఈ ఘనతను 391 ఇన్నింగ్స్లలో సాధించాడు. తద్వారా 37 ఏళ్ల కోహ్లీ, బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్తో జరిగిన తన జట్టు ఢిల్లీ తొలి విజయ్ హజారే మ్యాచ్లో ఈ మార్కును అందుకున్నాడు. 10,000 పరుగుల నుండి ప్రతి 1000 లిస్ట్ ఎ పరుగుల మైలురాయిని అత్యంత వేగంగా చేరుకున్న రికార్డు ఇప్పుడు కోహ్లీ పేరిట ఉంది.
కోహ్లీ 15 ఏళ్ల విరామం తర్వాత విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ఆడుతున్నప్పటికీ, ఈ టోర్నమెంట్లో మాజీ భారత కెప్టెన్ కోహ్లీకి అద్భుతమైన రికార్డు ఉంది. ఈ ప్రముఖ దేశీయ వన్డే పోటీలో, అతను 13 మ్యాచ్లలో 68.25 సగటుతో, 106 స్ట్రైక్ రేట్తో 819 పరుగులు చేశాడు.
ఇందులో నాలుగు సెంచరీలు, మూడు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. టెస్ట్, టీ20 అంతర్జాతీయ ఫార్మాట్ల నుండి రిటైర్ అయిన కోహ్లీ, జనవరి 11న ప్రారంభమయ్యే న్యూజిలాండ్తో స్వదేశంలో జరిగే వన్డే సిరీస్లో భారత జట్టు తరఫున ఆడతాడని భావిస్తున్నారు.