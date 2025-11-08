స్మృతి మంధాన, జెమిమా, రాధా యాదవ్ లకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 2.25 కోట్లు రివార్డ్
భారతదేశం తొలి మహిళా వన్డే ప్రపంచ కప్ విజయాన్ని జరుపుకుంటున్న మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ శుక్రవారం రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు మహిళా క్రికెటర్లు స్మృతి మంధాన, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రాధా యాదవ్లను సత్కరించారు. నవంబర్ 2న ఆస్ట్రేలియాపై ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన భారత జట్టులో భాగమైన ఈ ముగ్గురికి ముంబైలోని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఒక్కొక్కరికి రూ. 2.25 కోట్ల నగదు బహుమతి లభించింది.
అదేవిధంగా ప్రధాన కోచ్ అమోల్ ముజుందార్ను గుర్తించి, అతనికి రూ. 22.5 లక్షలు మంజూరు చేసింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన సహాయక సిబ్బంది సభ్యులకు వారి కృషికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 11 లక్షలు ప్రదానం చేసింది. క్రీడాకారుల అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, భారత మహిళా క్రికెట్లో రాష్ట్రం యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి, రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నవంబర్ 5న ఈ అవార్డులను అధికారికంగా ఆమోదించింది.