శనివారం, 8 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శనివారం, 8 నవంబరు 2025 (11:16 IST)

స్మృతి మంధాన, జెమిమా, రాధా యాదవ్ లకు ఒక్కొక్కరికి రూ. 2.25 కోట్లు రివార్డ్

CM Devendra Fadnavis, Smriti Mandhana, Rodrigues, Radha Yadav
భారతదేశం తొలి మహిళా వన్డే ప్రపంచ కప్ విజయాన్ని జరుపుకుంటున్న మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ శుక్రవారం రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు మహిళా క్రికెటర్లు స్మృతి మంధాన, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రాధా యాదవ్‌లను సత్కరించారు. నవంబర్ 2న ఆస్ట్రేలియాపై ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించిన భారత జట్టులో భాగమైన ఈ ముగ్గురికి ముంబైలోని ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఒక్కొక్కరికి రూ. 2.25 కోట్ల నగదు బహుమతి లభించింది.
 
అదేవిధంగా ప్రధాన కోచ్ అమోల్ ముజుందార్‌ను గుర్తించి, అతనికి రూ. 22.5 లక్షలు మంజూరు చేసింది. మహారాష్ట్రకు చెందిన సహాయక సిబ్బంది సభ్యులకు వారి కృషికి ఒక్కొక్కరికి రూ. 11 లక్షలు ప్రదానం చేసింది. క్రీడాకారుల అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, భారత మహిళా క్రికెట్‌లో రాష్ట్రం యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి, రాష్ట్ర మంత్రివర్గం నవంబర్ 5న ఈ అవార్డులను అధికారికంగా ఆమోదించింది.

kakinada, బస్సుకోసం వేచి చూస్తున్నవారిపైకి దూసుకెళ్లిన కారు, ముగ్గురు దుర్మరణం

kakinada, బస్సుకోసం వేచి చూస్తున్నవారిపైకి దూసుకెళ్లిన కారు, ముగ్గురు దుర్మరణంకాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడి జాతీయ రహదారిపై ఘోర విషాద సంఘటన జరిగింది. వేగంగా వస్తున్న కారు ముందు టైరు పేలి పోవడంతో అది అదుపుతప్పి బస్సు కోసం రోడ్డు పక్కన వేచి చూస్తున్న ప్రయాణికులపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు. కొన్ని అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంటాయి. వాటిని ఎవ్వరూ అడ్డుకోలేరు. ఐతే చాలా ప్రమాదాల్లో ప్రమాదానికి కారణం సదరు వాహనాలను బాధ్యతారాహిత్యంగా నడిపేవారి వల్లనే జరుగుతోంది. దీనివల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.

stray dogs, ఆడు మగాడ్రా బుజ్జీ, వీధి కుక్కల్ని తరిమికొట్టిన బుజ్జిగాడు (video)

stray dogs, ఆడు మగాడ్రా బుజ్జీ, వీధి కుక్కల్ని తరిమికొట్టిన బుజ్జిగాడు (video)వీధి కుక్కలు. ఈ కుక్కలు ఎప్పుడు ఎలా దాడి చేస్తాయో ఎవ్వరికీ తెలియడంలేదు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో వీధికుక్కలు ఇద్దరు చిన్నారులపైకి దాడి చేసేందుకు మీదకు వచ్చాయి. అలా రావడంతో ఓ చిన్నారి వెనుదిరిగి పరుగులు తీసింది. ఐతే చిన్నబాబు మాత్రం కుక్కలకు ఎదురుగా నిలబడి వాటిని ఎదిరించాడు. దాంతో అవి తోక ముడిచాయి. మరోవైపు వెనుదిరిగి ఇంటికి వెళ్లిన పాప కాస్త విషయాన్ని పెద్దవారికి చేరవేసింది. వారంతా బయటకు రావడంతో ఆ చిన్న పిల్లవాడు కూడా సురక్షితంగా కుక్కల దాడి నుంచి బైటపడ్డాడు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం, డ్రైవర్ బస్సు నడుపుతూ బిగ్ బాస్ చూస్తున్నాడా?

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం, డ్రైవర్ బస్సు నడుపుతూ బిగ్ బాస్ చూస్తున్నాడా?ఇటీవలి కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఏఐ టూల్ అందుబాటులోకి వచ్చిన దగ్గర్నుంచి ఏది నిజమో ఏది అవాస్తవమో తెలియక తికమకపడుతున్నారు. వార్తను ప్రజలకు అందజేయాలన్న తొందరలో కొన్ని మీడియా హౌసులు ఏఐ జనరేటెడ్ వీడియోలను చూసి, అదే నిజం అనుకుని తప్పులో కాలేస్తున్నారు. తాజాగా అలాంటి ప్రచారం జరిగింది. కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో బిగ్ ట్విస్ట్... డ్రైవర్ బిగ్ బాస్ చూస్తూ నడిపాడు. అందువల్లనే ప్రమాదం జరిగిందంటూ వార్తలు రాస్తున్నారు. ఐతే ఇది వాస్తవం కాదనీ, బైక్ నడిపిన వ్యక్తి వల్లనే ఈ ఘోరం జరిగిందని ఇప్పటికే పోలీసులు వివరించారు.

Bapatla, ఇంట్లో అమ్మానాన్నలు ఏమవుతారోనన్న స్పృహ వుంటే ఇలా బైక్ నడుపుతారా, గుద్దేశారు (video)

Bapatla, ఇంట్లో అమ్మానాన్నలు ఏమవుతారోనన్న స్పృహ వుంటే ఇలా బైక్ నడుపుతారా, గుద్దేశారు (video)రోడ్డు ప్రమాదాలు. కొన్ని అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంటాయి. వాటిని ఎవ్వరూ అడ్డుకోలేరు. ఐతే చాలా ప్రమాదాల్లో ప్రమాదానికి కారణం సదరు వాహనాలను బాధ్యతారాహిత్యంగా నడిపేవారి వల్లనే జరుగుతోంది. దీనివల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కుటుంబాలకు తీరని దుఃఖం మిగిలిస్తున్నారు. ఇంట్లో అమ్మానాన్నలు, కుటుంబ సభ్యులు ఏమవుతారోనన్న స్పృహ వుంటే అలా వాహనాలను నడుపలేరు. పూర్తిగా బాద్యతారాహిత్యం వల్ల ఎందరో ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలను కోల్పోతున్నారు. ఇలాంటి విషాదకర ఘటన బాపట్ల క్లాక్ టవర్ సెంటర్ వద్ద జరిగింది. ద్విచక్ర వాహనం నడుపుతున్న యువకుడు రాకెట్ కంటే వేగంగా నడుపుతూ వచ్చి గుంటూరు వైపు వెళ్తున్న లారీ వెనుక చక్రాన్ని ఢీకొట్టాడు.

Kurnool Bus Accident: కర్నూలు ఘటన.. బస్సు ఓనర్ అరెస్ట్

Kurnool Bus Accident: కర్నూలు ఘటన.. బస్సు ఓనర్ అరెస్ట్కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం తర్వాత జరిగిన ఒక పెద్ద పరిణామంలో, వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ యజమాని వేమూరి వినోద్‌ను కర్నూలు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతన్ని కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి, తరువాత జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌కు తరలించారు. వేమూరి ట్రావెల్స్ బస్సు బైక్‌ను ఢీకొట్టి మంటల్లో చిక్కుకుని 20 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం కావడంతో ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది.

