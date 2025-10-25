ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లను వేధించిన ఇండోర్ వ్యక్తి.. ఎలా పట్టుకున్నారంటే?
ఇండోర్లోని ఐసిసి మహిళల ప్రపంచ కప్ కోసం ఒక ప్రముఖ హోటల్లో బస చేస్తున్న ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లను లైంగికంగా వేధించినందుకు ఇండోర్ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఆజాద్ నగర్ నివాసి అయిన 28 ఏళ్ల అకీల్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. గురువారం ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ఇద్దరు క్రీడాకారులు హోటల్ నుండి దాదాపు అర కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న ఒక కేఫ్కు వెళుతుండగా ఆజాద్ వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఆటగాళ్ళు వెంటనే SOS హెచ్చరికను పంపారు. ఇద్దరూ తమ జట్టు భద్రతా అధికారి డానీ సిమ్మన్స్ను సంప్రదించారు. ఆపై స్థానిక భద్రతాధికారుల సాయంతో ఒక వాహనాన్ని ఆ ప్రాంతానికి పంపారు.
ఈ ఘటనపై ఆస్ట్రేలియా జట్టు భద్రతా మేనేజర్ ఎంఐజీ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న తరువాత, సీనియర్ పోలీసు అధికారులు ఇద్దరు క్రీడాకారులను కలిసి, వారి స్టేట్మెంట్లను నమోదు చేసుకుని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసుకున్నారు.
ఆపై నిందితుడు నిందితుడిని మోటార్ సైకిల్ నంబర్ ఆధారంగా అరెస్ట్ చేశామని పోలీసులు తెలిపారు. నల్లటి మోటార్ సైకిల్పై ఉన్న అకీల్ ఆటగాళ్ల వద్దకు వచ్చి, తన వాహనాన్ని స్లో చేసి.. వారిని అనుచితంగా తాకిన తర్వాత వేగంగా వెళ్లిపోయాడని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
భయపడిన బాధితుల్లో ఒకరు వెంటనే జట్టు భద్రతా అధికారి డానీ సిమ్మన్స్ను సంప్రదించారు. అతను హోటల్ అధికారులకు, విజయ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారాన్ని అందించాడు. అక్కడ స్థానికుడు బైక్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను రాసుకున్నాడు.
ప్రత్యక్ష సాక్షి అందించిన వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ఆధారంగా, అంకితభావంతో కూడిన బృందం అకీల్ను ఉత్తర ఇండోర్లోని అతని ఆజాద్ నగర్ నివాసంలో గుర్తించి, నివేదిక ఇచ్చిన నాలుగు గంటల లోపు అతన్ని పట్టుకుంది.