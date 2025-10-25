శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 25 అక్టోబరు 2025 (14:32 IST)

ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లను వేధించిన ఇండోర్ వ్యక్తి.. ఎలా పట్టుకున్నారంటే?

ఇండోర్‌లోని ఐసిసి మహిళల ప్రపంచ కప్ కోసం ఒక ప్రముఖ హోటల్‌లో బస చేస్తున్న ఇద్దరు ఆస్ట్రేలియా మహిళా క్రికెటర్లను లైంగికంగా వేధించినందుకు ఇండోర్ వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఆజాద్ నగర్ నివాసి అయిన 28 ఏళ్ల అకీల్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. గురువారం ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ఇద్దరు క్రీడాకారులు హోటల్ నుండి దాదాపు అర కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న ఒక కేఫ్‌కు వెళుతుండగా ఆజాద్ వేధింపులకు గురిచేశాడు. ఆటగాళ్ళు వెంటనే SOS హెచ్చరికను పంపారు. ఇద్దరూ తమ జట్టు భద్రతా అధికారి డానీ సిమ్మన్స్‌ను సంప్రదించారు. ఆపై స్థానిక భద్రతాధికారుల సాయంతో ఒక వాహనాన్ని ఆ ప్రాంతానికి పంపారు. 
 
ఈ ఘటనపై ఆస్ట్రేలియా జట్టు భద్రతా మేనేజర్ ఎంఐజీ పోలీస్ స్టేషన్‌లో కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. సమాచారం అందుకున్న తరువాత, సీనియర్ పోలీసు అధికారులు ఇద్దరు క్రీడాకారులను కలిసి, వారి స్టేట్‌మెంట్‌లను నమోదు చేసుకుని వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. 
 
ఆపై నిందితుడు నిందితుడిని మోటార్ సైకిల్ నంబర్‌ ఆధారంగా అరెస్ట్ చేశామని పోలీసులు తెలిపారు. నల్లటి మోటార్ సైకిల్‌పై ఉన్న అకీల్ ఆటగాళ్ల వద్దకు వచ్చి, తన వాహనాన్ని స్లో చేసి.. వారిని అనుచితంగా తాకిన తర్వాత వేగంగా వెళ్లిపోయాడని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. 
 
భయపడిన బాధితుల్లో ఒకరు వెంటనే జట్టు భద్రతా అధికారి డానీ సిమ్మన్స్‌ను సంప్రదించారు. అతను హోటల్ అధికారులకు, విజయ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమాచారాన్ని అందించాడు. అక్కడ స్థానికుడు బైక్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ను రాసుకున్నాడు.
 
ప్రత్యక్ష సాక్షి అందించిన వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ఆధారంగా, అంకితభావంతో కూడిన బృందం అకీల్‌ను ఉత్తర ఇండోర్‌లోని అతని ఆజాద్ నగర్ నివాసంలో గుర్తించి, నివేదిక ఇచ్చిన నాలుగు గంటల లోపు అతన్ని పట్టుకుంది.

Kurnool Bus Accident: డీఎన్ఏ ప్రొఫైలింగ్ 48 గంటలు పడుతుంది.. అక్టోబర్ 27 నాటికి పూర్తి

Kurnool Bus Accident: డీఎన్ఏ ప్రొఫైలింగ్ 48 గంటలు పడుతుంది.. అక్టోబర్ 27 నాటికి పూర్తిఆంధ్రప్రదేశ్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదంలో బాధితుల డీఎన్ఏ ప్రొఫైలింగ్ 48 గంటలు పడుతుందని, అక్టోబర్ 27 నాటికి పూర్తవుతుందని శనివారం ఒక అధికారి తెలిపారు. కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు గ్రామంలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టిన ప్రమాదంలో ప్రైవేట్ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న 19 మంది ప్రయాణికులు, ఒక మోటార్ బైక్ రైడర్ సజీవ దహనమయ్యారు.

ఎయిర్ పోర్టుకు క్యాబ్‌లో వెళ్లిన స్టూడెంట్.. టోల్ రూట్ దాటవేశాడు.. ఆరు ఆపమన్నందుకు దాడి

ఎయిర్ పోర్టుకు క్యాబ్‌లో వెళ్లిన స్టూడెంట్.. టోల్ రూట్ దాటవేశాడు.. ఆరు ఆపమన్నందుకు దాడికెంపెగౌడ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి టోల్ రూట్ దాటవేయడంపై జరిగిన వాగ్వాదం తర్వాత తన కస్టమర్ అయిన 19 ఏళ్ల కళాశాల విద్యార్థినిపై దాడి చేసిన క్యాబ్ డ్రైవర్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు శనివారం తెలిపారు. అక్టోబర్ 20న జరిగిన ఈ సంఘటన తర్వాత కేరళలోని త్రిస్సూర్‌కు చెందిన అజాస్ పిఎస్ (31) అనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధితురాలి మామ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ప్రకారం, పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన విద్యార్థిని, బెంగళూరులోని ఒక ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంలో గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతోంది.

కర్నూలు బస్సు- అప్రమత్తమైన తెలంగాణ రవాణా శాఖ.. తనిఖీలు ముమ్మరం

కర్నూలు బస్సు- అప్రమత్తమైన తెలంగాణ రవాణా శాఖ.. తనిఖీలు ముమ్మరంకర్నూలు బస్సు దుర్ఘటన తర్వాత తెలంగాణ రవాణా శాఖ అప్రమత్తమైంది. త్వరితగతిన స్పందించిన అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తిరుగుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులపై తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. రాజేంద్రనగర్ ప్రాంతంలోని గగన్ పహాడ్ సహా విజయవాడ, బెంగళూరు హైవేలపై ఆర్టీఏ బృందాలు విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చే బస్సుల్లో అగ్నిమాపక భద్రతా పరికరాలు, వైద్య కిట్‌ల కోసం పూర్తిగా తనిఖీ చేశారు. భద్రతా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ఐదు ప్రైవేట్ ట్రావెల్ బస్సులపై కేసులు నమోదు చేయబడ్డాయి. పగిలిన అద్దంతో నడిపినందుకు ఒక బస్సును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. బైకర్ మద్యం మత్తులో వున్నాడట.. బస్సు తలుపులు? (video)

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. బైకర్ మద్యం మత్తులో వున్నాడట.. బస్సు తలుపులు? (video)శనివారం కర్నూలు బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ప్రమాదానికి ముందు ఒక బైకర్ పెట్రోల్ బంక్‌లోకి ప్రవేశించినట్లు ఆన్‌లైన్‌లో వెలుగులోకి వచ్చిన సిసిటివి ఫుటేజ్‌లో కనిపిస్తోంది. శివశంకర్‌గా గుర్తించబడిన బైకర్, మరో యువకుడితో కలిసి తన వాహనానికి పెట్రోల్ నింపడానికి అక్కడికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. ఆ సమయంలో శివశంకర్ మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. శుక్రవారం కర్నూలు శివార్లలో జరిగిన విషాదకరమైన బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో ఆయన కూడా ఉన్నారు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. హీరోలుగా నిలిచిన ఆ ముగ్గురు.. వారెవరు?

కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం.. హీరోలుగా నిలిచిన ఆ ముగ్గురు.. వారెవరు?హైదరాబాద్ నుంచి బెంగూళూర్ వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ శుక్రవారం మంటల్లో చిక్కుకుంది. ముందు వెళ్తున్న బైకును బస్సు ఢీకొనడంతో బైక్ నుంచి మంటలు బస్సుకు వ్యాపించాయి. నిమిషాల్లోనే బస్సు మొత్తం ఆ మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘోర ప్రమాదంలో కొద్ది మంది మాత్రమే తప్పించుకోగలిగారు. అందులో జయసూర్య అనే ఓ బీటెక్ స్టూడెంట్ గాయాలతో బతికి బయటపడ్డాడు. అతనితోపాటు మరో ఏడుగురి ప్రాణాలు కాపాడారు జయసూర్య. యువకుడు దైర్యం చేసి సమయస్పూర్పితో బస్సు అద్దాలు పగలగొట్టాడు. అతని వెంటే కొందరు అదే కిటికి నుంచి బయటపడ్డారు.

Rashmika Mandanna: ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న రష్మిక మందన్న

Rashmika Mandanna: ఫేషియల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్న రష్మిక మందన్నటాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్న తమ్మ హిట్‌ సక్సెస్‌ను ఆస్వాదిస్తోంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వసూళ్లను రాబడుతోంది. దీపావళి రోజున విడుదలైన ఈ వాంపైర్ కామెడీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 75 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఆయుష్మాన్ ఖురానా సరసన నటించిన రష్మిక ఇటీవల ముంబైలో ఈ సినిమా ప్రమోషన్లను పూర్తి చేసింది. శుక్రవారం రాత్రి, నటి ముంబై విమానాశ్రయంలో హైదరాబాద్‌కు వెళుతుండగా కనిపించింది.

Akanda 2: ఏ సౌండ్ కు నవ్వుతానో.. నరుకుతానో నాకే తెలియదు అంటున్న బాలక్రిష్ణ

Akanda 2: ఏ సౌండ్ కు నవ్వుతానో.. నరుకుతానో నాకే తెలియదు అంటున్న బాలక్రిష్ణనందమూరి బాలకృష్ణ నటిస్తున్న మూవీ అఖండ 2 నుంచి బ్లాస్టింగ్ రోర్ అంటూ ఓ సాలిడ్ అప్డేట్‌ను వదిలారు. ఈ బ్లాస్టింగ్ రోర్ వీడియో గ్లింప్స్‌తో బాలయ్య ప్రతినాయకుడితో వార్నింగ్ ఇస్తూ ఆవేశంగా పలికే డైలాగ్ లు ఆయన ఆయన మార్క్ ను తెలియజేశాయి. సౌండ్ కంట్రోల్ లోపెట్టుకో ఏ సౌండ్ కు నవ్వుతానో.. ఏ సౌండ్ కు నరుకుతానో నాకే తెలియదు కొడకా.. అంటూ వార్నింగ్ తో బాలయ్య గర్జన సింహంలా వినిపించగా, ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ, యాక్షన్ బ్లాక్స్ థమన్ సౌండ్ తో అదిరిపోయాయి. చివర్లో ఆయన కాలు మోపగానే గుర్రాలు భయంతో దూకడం పక్కా మాస్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు బోయపాటి.

చెవిటి, మూగ అమ్మాయి ని ప్రేమించే యువకుడి గాథతో మోగ్లీ

చెవిటి, మూగ అమ్మాయి ని ప్రేమించే యువకుడి గాథతో మోగ్లీమోగ్లీ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ సయ్యారేను మేకర్స్ విడుదల చేసి మ్యూజిక్ జర్నీ ప్రారంభించారు. కాల భైరవ ఆర్కెస్ట్రేషన్ తో వినసొంపైన ట్యూన్ ను కంపోజ్ చేశారు. చంద్ర బోస్ హార్ట్ టచ్చింగ్ లిరిక్స్ అందించారు. ఈ పాట చెవిటి, మూగ అమ్మాయి, సౌండ్ నిరోధించే డివైజ్ ని ధరించి తన వినికిడి సామర్థ్యాన్ని త్యాగం చేయడానికి నిర్ణయించుకున్న అబ్బాయి చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఎమోషనల్ అతను ఆమెకు ఒక లేఖ రాస్తాడు, ఆమెను ప్రేమిస్తానని ప్రామిస్ చేస్తాడు.

Ram Charan : పెద్ది షూటింగ్ కోసం శ్రీలంకకు బయలుదేరిన రామ్ చరణ్

Ram Charan : పెద్ది షూటింగ్ కోసం శ్రీలంకకు బయలుదేరిన రామ్ చరణ్పెద్ది చిత్రం తదుపరి షెడ్యూల్ శ్రీలంకలో జరగనున్న విషయం తెలిసిందే. నేడు రామ్ చరణ్ హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో బ్లాక్ లో దిగారు. ఎయిర్ పోర్ట్ లో దర్శకుడు బుజ్జిబాబు, సినిమాటోగ్రాఫర్ ఆయనకు స్వాగతం పలికారు. ఇటీవలే బుజ్జిబాబు తిరుపతిలో కూడా సినిమా అప్ డేట్ వివరించారు. శ్రీలంక షెడ్యూల్ తర్వాత మొదటి సింగిల్ ప్రకటన చేస్తామని తెలిపారు.

Revanth Reddy: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ని ఆహ్వానించిన నారా రోహిత్

Revanth Reddy: ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ని ఆహ్వానించిన నారా రోహిత్హీరో నారా రోహిత్, శిరీష తమ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. ఈ స్టార్ కపుల్ వివాహ వేడుకల తేదీలు ఫైనల్ అయ్యాయి. వివాహ వేడుకలు మొత్తం నాలుగు రోజుల పాటు ఘనంగా జరుగనున్నాయి. అక్టోబర్ 25న హైదరాబాద్‌లో హల్దీ వేడుకను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించనున్నారు. అక్టోబర్ 26న సంప్రదాయ పెళ్లి కొడుకు వేడుక జరగనుంది.
