ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ వేళ : ఆస్ట్రేలియాకు బిగ్ షాక్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ వేళ ఆస్ట్రేలియాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఈ టోర్నీ ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన ఈ టోర్నీ ప్రారంభంకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జట్టు ఫాస్ట్ బౌలర్, కీలక ఆటగాడు ప్యాట్ కమిన్స్ గాయం కారణంగా మెగా టోర్నీ పూర్తిగా దూరమయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రొవిజనల్ జట్టులో రెండు మార్పులు చేసి, 15 మందితో కూడిన తుది జట్టు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ప్రకటించింది.
గత యేడాది జూలైలో వెన్ను గాయానికి గురైన కమిన్స్, ఇప్పటికీ పూర్తిగా కోలుకోలేదు. దీంతో అతడ్ని టోర్నీ నుంచి తప్పించాలని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నిర్ణయించింది. కమిన్స్ స్థానంలో మరో పేసర్ బెన్ డ్యార్షుయిస్ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. అదే సమయంలో టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ మ్యాథ్యూ షార్ట్ను కూడా తుది జట్టు నుంచి తప్పించారు.
అయితే, గాయాల కారణంగా యాషెస్ సిరీస్కు దూరమైన మరో ప్రధాన పేసర్ జోష్ హాజల్వుడ్ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించి జట్టులోకి రావడం ఆ జట్టుకు ఊరటనిచ్చే విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. పాకిస్థాన్ పర్యటనకు దూరమైన టిమ్ డేవిడ్ కూడా తుది జుట్టులో దక్కించుకున్నాడు. ఈ జట్టుకు మిచెల్ మార్ష్ సారథ్యం వహించనున్నాడు.
హేజల్వుడ్, నాథన్ ఎల్లిస్, జేవియర్ బార్ట్లెట్లతో కూడిన పేస్ విభాగం బలంగానే ఉంది. శ్రీలంక, భారత్లో జరుగనున్న ఈ టోర్నీలో స్పిన్కు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆడమ్ జంపా, మ్యాథ్యూ కున్మన్లను జట్టులోకి చేర్చారు. ఆస్ట్రేలియా జట్టు గ్రూపు బిలో ఉండగా, ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ కొలంబోలో ఐర్లాండ్తో తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది.