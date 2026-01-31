శనివారం, 31 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. క్రీడలు
  2. క్రికెట్
  3. వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శనివారం, 31 జనవరి 2026 (16:01 IST)

ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ వేళ : ఆస్ట్రేలియాకు బిగ్ షాక్

icc t20 world cup
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ వేళ ఆస్ట్రేలియాకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఈ టోర్నీ ఫిబ్రవరి 7వ తేదీన ఈ టోర్నీ ప్రారంభంకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆస్ట్రేలియా జట్టు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జట్టు ఫాస్ట్ బౌలర్, కీలక ఆటగాడు ప్యాట్ కమిన్స్ గాయం కారణంగా మెగా టోర్నీ పూర్తిగా దూరమయ్యారు. ఈ మేరకు ప్రొవిజనల్ జట్టులో రెండు మార్పులు చేసి, 15 మందితో కూడిన తుది జట్టు క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా ప్రకటించింది. 
 
గత యేడాది జూలైలో వెన్ను గాయానికి గురైన కమిన్స్, ఇప్పటికీ పూర్తిగా కోలుకోలేదు. దీంతో అతడ్ని టోర్నీ నుంచి తప్పించాలని క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నిర్ణయించింది. కమిన్స్ స్థానంలో మరో పేసర్ బెన్ డ్యార్షుయిస్‌ను జట్టులోకి తీసుకున్నారు. అదే సమయంలో టాప్ ఆర్డర్‌ బ్యాటర్ మ్యాథ్యూ షార్ట్‌ను కూడా తుది జట్టు నుంచి తప్పించారు. 
 
అయితే, గాయాల కారణంగా యాషెస్ సిరీస్‌కు దూరమైన మరో ప్రధాన పేసర్ జోష్ హాజల్‌వుడ్ పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధించి జట్టులోకి రావడం ఆ జట్టుకు ఊరటనిచ్చే విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. పాకిస్థాన్ పర్యటనకు దూరమైన టిమ్ డేవిడ్ కూడా తుది జుట్టులో దక్కించుకున్నాడు. ఈ జట్టుకు మిచెల్ మార్ష్  సారథ్యం వహించనున్నాడు. 
 
హేజల్‌వుడ్, నాథన్ ఎల్లిస్, జేవియర్ బార్ట్‌లెట్‌లతో కూడిన పేస్ విభాగం బలంగానే ఉంది. శ్రీలంక, భారత్‌లో జరుగనున్న ఈ టోర్నీలో స్పిన్‌కు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆడమ్ జంపా, మ్యాథ్యూ కున్‌మన్‌లను జట్టులోకి చేర్చారు. ఆస్ట్రేలియా జట్టు గ్రూపు బిలో ఉండగా, ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ కొలంబోలో ఐర్లాండ్‌తో తమ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. 

KCR Plea Dismissed: ఫామ్‌హౌస్‌కు రాలేం.. కేసీఆర్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన సిట్

KCR Plea Dismissed: ఫామ్‌హౌస్‌కు రాలేం.. కేసీఆర్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన సిట్తెలంగాణ మాజీ సీఎం, బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అభ్యర్థనను ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) తిరస్కరించడంతో ఆయనకు చుక్కెదురైంది. దర్యాప్తు యథావిధిగా కొనసాగుతుందని సిట్ ధృవీకరించింది. సిద్దిపేట జిల్లాలోని మార్కూక్ మండలంలో ఉన్న కేసీఆర్ ఎర్రవెల్లి ఫామ్‌హౌస్‌కు తాము రాలేమని సిట్ స్పష్టంగా పేర్కొంది. దానికి బదులుగా, ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు బంజారాహిల్స్‌లోని నంది నగర్‌లో ఉన్న తన నివాసంలో హాజరు కావాలని ఆయనను కోరారు. అధికారులు కేసీఆర్ నివాసం గోడకు నోటీసును అంటించి, ఆ తర్వాత నంది నగర్‌లోని ఇంట్లో ఉన్న ఆయన సిబ్బందికి ఒక కాపీని అందజేశారు.

హైదరాబాద్‌లో విషాద ఘటన - రైలు కిందపడి ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు సూసైడ్

హైదరాబాద్‌లో విషాద ఘటన - రైలు కిందపడి ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు సూసైడ్హైదరాబాద్ నగరంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైలు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. చర్లపల్లి - ఘట్‌కేసర్ రైల్వే స్టేషన్‌ మధ్య శనివారం తెల్లవారుజామున రైల్వే ట్రాక్‌పై మూడు మృతదేహాలు పడివుండటాన్ని గమనించిన గూడ్సు రైలు లోకో పైలెట్ వాకీటాకీ ద్వారా సమీపంలోని అధికారులకు సమాచారమిచ్చారు.

Tirumala Laddu: టీటీడీ ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌పై సిట్ యాక్షన్

Tirumala Laddu: టీటీడీ ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌పై సిట్ యాక్షన్టీటీడీ మాజీ, ప్రస్తుత ఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, మాజీ అదనపు ఈఓ ధర్మారెడ్డి, మాజీ ఆర్థిక సలహాదారు, ముఖ్య ఖాతాల అధికారి బాలాజీపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ సిట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది. ఈ ముగ్గురు అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ లేఖలో డిమాండ్ చేసింది. ఇదిలా ఉండగా, అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌ను బదిలీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులు శనివారం లేదా ఆదివారం జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. చార్జిషీట్ దాఖలు చేసిన తర్వాత, సిట్ తీవ్రమైన పరిపాలనా వైఫల్యాలను హైలైట్ చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వానికి 14 పేజీల లేఖను పంపింది.

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు : కేసీఆర్ రెండోసారి సిట్ నోటీసులు... అడ్వకేట్స్‌తో మంతనాలు...

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు : కేసీఆర్ రెండోసారి సిట్ నోటీసులు... అడ్వకేట్స్‌తో మంతనాలు...తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసిన ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో ప్రత్యేక దర్యాప్తు సంస్థ (సిట్‌) బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌‌, ఆయన కుమారుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌కు నోటీసులు జారీచేసింది. దీంతో కేసీఆర్ ఎర్రవల్లిలోని తన ఫామ్ హౌస్‌లో పార్టీకి చెందిన ముఖ్య నేతలు, న్యాయవాదులతో సమాలోచనలు చేశారు. కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు శుక్రవారం నుంచి ఎర్రవల్లిలోనే ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సిట్‌ విచారణ అంశంపై చర్చిస్తున్నారు.

భాష కూడా ప్రేమ లాంటిదే... మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన పనిలేదు : కమల్ హాసన్

భాష కూడా ప్రేమ లాంటిదే... మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన పనిలేదు : కమల్ హాసన్భాష కూడా ప్రేమ వంటిదేనని, అందువల్ల మరో భాషను ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదని మక్కల్ నీది మయ్యం అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో, రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. తమిళనాట హిందీ భాషను బలవంతంగా రుద్దేందుకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుందంటూ డీఎంకే ప్రభుత్వం ఆరోపిస్తోంది. ఇది వివాదంగా మారింది. ఈ వివాదంపై కమల్ హాసన్ స్పందించారు.

Watch More Videos

Aishwarya Rajesh: ఫోటోగ్రాఫర్ లోదుస్తులు ఇచ్చి వేసుకోమన్నాడు.. : ఐశ్వర్యా రాజేష్

Aishwarya Rajesh: ఫోటోగ్రాఫర్ లోదుస్తులు ఇచ్చి వేసుకోమన్నాడు.. : ఐశ్వర్యా రాజేష్ఇటీవల సంక్రాంతికి వస్తున్నాం అనే తెలుగు చిత్రంలో కనిపించిన, తమిళ, తెలుగు, మలయాళం, హిందీ చిత్రసీమలలో తన బలమైన నటనకు పేరుగాంచిన నటి ఐశ్వర్య రాజేష్, చిత్ర పరిశ్రమలో తన తొలినాళ్లలో ఎదురైన ఒక కలవరపరిచే వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో, చాలా చిన్న వయసులో, సినిమాలకు కొత్తగా ఉన్నప్పుడు తాను ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి ఆ నటి వెల్లడించారు. ఒక వృత్తిపరమైన అవకాశం కోసమని భావించి, తన సోదరుడితో కలిసి ఒక స్టూడియోకి వెళ్లినట్లు ఐశ్వర్య గుర్తుచేసుకున్నారు.

Suriya: గజిని చాయలున్నా సరికొత్త కథగా సూర్య 46 చిత్రం : నాగవంశీ

Suriya: గజిని చాయలున్నా సరికొత్త కథగా సూర్య 46 చిత్రం : నాగవంశీగత ఏడాది చివరిలో సూర్య 46 సినిమా ప్రారంభమైంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోంది. వర్కింగ్ టైటిల్ గా సూర్య 46 గా వుంచారు. నిర్మాణ దశలో వున్న ఈ సినిమాలో మలయాళ నటి మమితా బైజు కథానాయికగా నటిస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమా గురించి తార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌ నిర్మాత నాగవంశీ ఇటీవలే వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన అనగనగనా ఒక రాజు విజయంతో ఆనందంలో వున్న ఆయన చెప్పిన విశేషాలు.

విలక్షణ నటుడుగా పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో నటిస్తున్న సుదేవ్ నాయర్

విలక్షణ నటుడుగా పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో నటిస్తున్న సుదేవ్ నాయర్సినిమా నటుడికి కావాల్సిన అర్హతలతో జిమ్నాస్టిక్స్, మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో ప్రావీణ్యం కలిగిన సుదేవ్ నాయర్ పాత్రల్లో పరకాయ ప్రవేశం చేస్తూ నటనతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. పాత్రలకు తగ్గట్టుగా అతని బాడీ కండలు, అథ్లెటిక్‌గా ఎంతో ఫిట్‌గా ఉండే సుదేవ్ తెలుగు మాస్ ఆడియెన్స్‌కి దగ్గరవుతున్నాడు. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ చిత్రంతో గుర్తింపు పొందిన తను పలు సినిమాలలో నటించనున్నారు.

కార్తీక దీపం సీరియల్‌ నటి.. దర్శకుడు విజయ్ కార్తీక్‌కు బ్రేకప్ చెప్పేసింది..

కార్తీక దీపం సీరియల్‌ నటి.. దర్శకుడు విజయ్ కార్తీక్‌కు బ్రేకప్ చెప్పేసింది..కార్తీక దీపం సీరియల్‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కీర్తి భట్, దర్శకుడు విజయ్ కార్తీక్ తోటతో తన బ్రేకప్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆమె ఈ విషయాన్ని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక భావోద్వేగ పోస్ట్ ద్వారా పంచుకుంది. ఇది తమ ఇద్దరి పరస్పర నిర్ణయమని ఆమె వెల్లడించింది. తమ మధ్య ఉన్న బంధం నిజమైనదే అయినప్పటికీ, విజయ్ కార్తీక్‌ను జీవిత భాగస్వామిగా ఊహించుకోలేకపోయానని, అందుకే విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నామని ఆమె పేర్కొంది.

Bobby Kolli: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెచ్చిన హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి : దర్శకుడు బాబీ కొల్లి

Bobby Kolli: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెచ్చిన హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి : దర్శకుడు బాబీ కొల్లిసంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రం.. కడుపుబ్బా నవ్వించడమే కాకుండా, భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో హృదయాలను హత్తుకొని సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం రాత్రి హైదరాబాద్ లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో విజయోత్సవ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రముఖ నిర్మాత, టీఎఫ్‌డీసీ చైర్మన్ దిల్ రాజు, ప్రముఖ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com