టీమిండియా కుర్రోళ్లను నిలువరించలేకపోయాం.. మేం తేలిపోయాం : కివీస్ కెప్టెన్ శాంట్నర్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత క్రికెట్ జట్టు ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్ జట్టును ఓడించి వరుసగా రెండో యేడాది టైటిల్ను సొంతం చేసుకుంది. గత 2024లో టైటిల్ విజేతగా నిలించిన టీమిండియా.. ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లోని పొట్టి క్రికెట్ జగజ్జేతగా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్ ఫలితంపై న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ స్పందిస్తూ, ఫైనల్ మ్యాచ్లో టీమిండియా కుర్రోళ్లు అద్భుతంగా రాణించారని, వారిని కట్టడి చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైనట్టు అంగీకరించాడు.
'ఈ రోజు మేం గొప్ప ప్రేక్షకుల ముందు, ఒక గొప్ప జట్టు చేతిలో ఓడిపోయాం. స్టేడియం మొత్తం నీలి సముద్రాన్ని తలపించింది. సొంతగడ్డపై ఆడుతున్న భారత్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగింది. అందుకు తగ్గట్టే అద్భుతంగా ఆడిందిట' అని శాంట్నర్ పేర్కొన్నాడు. ఫైనల్ వరకు తమ జట్టు ప్రయాణం పట్ల గర్వంగా ఉందని, అయితే తుది పోరులో మాత్రం భారత్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిందని తెలిపాడు.
టోర్నీలో తమ జట్టు ప్రస్థానం గురించి శాంట్నర్ వివరిస్తూ 'ఫైనల్ వరకు చేరడం మాకు గర్వకారణం. ఈ టోర్నీలో మేం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాం. అయినా ప్రతి దశలోనూ గట్టిగా పోరాడాం. సూపర్ ఎయిట్, సెమీఫైనల్స్లో మేం మంచి పోరాట పటిమ కనబరిచాం. కానీ, ఈ రోజు మాత్రం భారత్ మమ్మల్ని స్పష్టంగా ఓడించింది' అని అన్నాడు.
సొంతగడ్డపై ప్రపంచకప్ ఆడటమంటే తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంటుందని శాంట్నర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. 'సొంత దేశంలో ప్రపంచకప్ ఆడటం ఎంతో ఒత్తిడితో కూడుకుంది. కానీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (స్కై), మిగతా భారత ఆటగాళ్లు ఆ ఒత్తిడిని అధిగమించిన తీరు అద్భుతం. దీనికి వారు ఎంతో గర్వపడాలి. టోర్నీలో ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్కరు బాధ్యత తీసుకుని జట్టును ముందుండి నడిపించారు' అని భారత జట్టును ప్రశంసించాడు. ఫైనల్లో తమ జట్టు సర్వశక్తులు ఒడ్డినా, సమష్టిగా రాణించిన భారత్ ముందు తేలిపోయిందని శాంట్నర్ చెప్పుకొచ్చాడు.