టీమిండియా కుర్రోళ్లను నిలువరించలేకపోయాం.. మేం తేలిపోయాం : కివీస్ కెప్టెన్ శాంట్నర్

mitchell santner
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో భారత క్రికెట్ జట్టు ప్రత్యర్థి న్యూజిలాండ్ జట్టును ఓడించి వరుసగా రెండో యేడాది టైటిల్‌‍ను సొంతం చేసుకుంది. గత 2024లో టైటిల్ విజేతగా నిలించిన టీమిండియా.. ఆదివారం రాత్రి జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్‌లోని పొట్టి క్రికెట్ జగజ్జేతగా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్ ఫలితంపై న్యూజిలాండ్ కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్ స్పందిస్తూ, ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా కుర్రోళ్లు అద్భుతంగా రాణించారని, వారిని కట్టడి చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైనట్టు అంగీకరించాడు. 
 
'ఈ రోజు మేం గొప్ప ప్రేక్షకుల ముందు, ఒక గొప్ప జట్టు చేతిలో ఓడిపోయాం. స్టేడియం మొత్తం నీలి సముద్రాన్ని తలపించింది. సొంతగడ్డపై ఆడుతున్న భారత్ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగింది. అందుకు తగ్గట్టే అద్భుతంగా ఆడిందిట' అని శాంట్నర్ పేర్కొన్నాడు. ఫైనల్ వరకు తమ జట్టు ప్రయాణం పట్ల గర్వంగా ఉందని, అయితే తుది పోరులో మాత్రం భారత్ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిందని తెలిపాడు.
 
టోర్నీలో తమ జట్టు ప్రస్థానం గురించి శాంట్నర్ వివరిస్తూ 'ఫైనల్ వరకు చేరడం మాకు గర్వకారణం. ఈ టోర్నీలో మేం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాం. అయినా ప్రతి దశలోనూ గట్టిగా పోరాడాం. సూపర్ ఎయిట్, సెమీఫైనల్స్‌లో మేం మంచి పోరాట పటిమ కనబరిచాం. కానీ, ఈ రోజు మాత్రం భారత్ మమ్మల్ని స్పష్టంగా ఓడించింది' అని అన్నాడు.
 
సొంతగడ్డపై ప్రపంచకప్ ఆడటమంటే తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఉంటుందని శాంట్నర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. 'సొంత దేశంలో ప్రపంచకప్ ఆడటం ఎంతో ఒత్తిడితో కూడుకుంది. కానీ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (స్కై), మిగతా భారత ఆటగాళ్లు ఆ ఒత్తిడిని అధిగమించిన తీరు అద్భుతం. దీనికి వారు ఎంతో గర్వపడాలి. టోర్నీలో ఒక్కొక్క దశలో ఒక్కొక్కరు బాధ్యత తీసుకుని జట్టును ముందుండి నడిపించారు' అని భారత జట్టును ప్రశంసించాడు. ఫైనల్లో తమ జట్టు సర్వశక్తులు ఒడ్డినా, సమష్టిగా రాణించిన భారత్ ముందు తేలిపోయిందని శాంట్నర్ చెప్పుకొచ్చాడు. 

43 ఏళ్ల మహిళను హత్య చేసిన భర్త.. కారణం ఏంటంటే?

43 ఏళ్ల మహిళను హత్య చేసిన భర్త.. కారణం ఏంటంటే?సూర్యాపేట పట్టణంలోని ఇందిరమ్మ కాలనీలో శనివారం 43 ఏళ్ల మహిళను ఆమె భర్త హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. జమ్ముల పుష్పలతగా గుర్తించబడిన బాధితురాలు కర్రతో తలపై కొట్టడంతో అక్కడికక్కడే మరణించిందని పోలీసులు తెలిపారు. వివాహేతర సంబంధం, కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం గురించి పుష్పలత ప్రశ్నించడంతో ఆమె ఆమె భర్త శ్రీనివాస్ మధ్య వాగ్వాదం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.

విమాన టాయిలెట్‌లో బీడీ కాల్చిన ఢిల్లీ వాసి.. పోలీసుల కేసు

విమాన టాయిలెట్‌లో బీడీ కాల్చిన ఢిల్లీ వాసి.. పోలీసుల కేసువిమాన మరుగుదొడ్డిలో బీడీ కాల్చిన ఢిల్లీ వాసిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడి వద్ద లైటర్‌ను గుర్తించిన పోలీసులు.. ఇది భద్రతా నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకు వస్తుందని గుర్తు చేస్తూ కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన ఢిల్లీ నుంచి గోవా వెళుతున్న ఆకాశ ఎయిర్ విమానంలో చోటుచేసుకుంది. శనివారం ఈ ఘటన జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను పోలీసులు వెల్లడించారు.

బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య ... ఎక్కడ?

బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను చంపేసిన భార్య ... ఎక్కడ?తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఆటో డ్రైవర్ చాగంటి రవి (52) హత్య కేసులోని మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ హత్య కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి మృతుడి భార్యేనని తేలింది. బీమా సొమ్ము కోసం భర్తను హత్య చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో ఆమెతో పాటు మరో నలుగురిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

నాగర్ కర్నూల్‌లో చనిపోతున్న కోళ్లు... పౌల్ట్రీ రైతులను వణికిస్తున్న అంతుచిక్కని వైరస్

నాగర్ కర్నూల్‌లో చనిపోతున్న కోళ్లు... పౌల్ట్రీ రైతులను వణికిస్తున్న అంతుచిక్కని వైరస్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో పౌల్ట్రీ కోళ్లు అంతుచిక్కని వ్యాధితో చనిపోతున్నాయి. దీంతో పౌల్ట్రీ రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. సమాచారం తెలుసుకున్న ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు రంగంలోకి దిగి విచారణ జరుపుతున్నారు.

ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన నేపాల్ ఏకైక కుబేరుడు

ఎన్నికల్లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన నేపాల్ ఏకైక కుబేరుడునేపాల్ పార్లమెంట్‌కు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన నేపాల్ దేశ ఏకైక బిలియనీర్, పారిశ్రామికవేత్త బినోద్ చౌదరి చిత్తుగా ఓడిపోయారు. నేపాలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున నవల్ పరాసి వెస్ట్-1 నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన.. రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ (ఆర్ఎస్పీ) అభ్యర్థి బిక్రమ్ ఖనాల్ చేతిలో ఓడిపోయారు.

నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మించిన రాకాస’నుంచి రపప్పా.. రపప్పా.. పాట విడుదల

నిహారిక కొణిదెల‌ నిర్మించిన రాకాస’నుంచి రపప్పా.. రపప్పా.. పాట విడుదలకమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో ప్రముఖ నటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల ఎన్నో అవార్డుల్ని, రివార్డుల్ని అందుకున్నారు. అలాంటి ఓ అద్భుతమైన సినిమా తరువాత జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో నిహారిక త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మాత‌గా ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మించారు. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

Guruva Reddy: కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా ఏదైనా చేయగలరు : గురవ రెడ్డి

Guruva Reddy: కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్, నసీరుద్దీన్ షా ఏదైనా చేయగలరు : గురవ రెడ్డిదేశంలోని సినీపరిశ్రమంలో కేవలం ముగ్గురు నటులు మాత్రమే ఏదైనా చేయగలరని తన అభిప్రాయమని ప్రముఖ వైద్యుడు, ప్రజా ప్రతినిధి గురవ రెడ్డి కితాబిచ్చారు. ఇటీవలే జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడారు. తను మాట్లాడేటప్పుడు కమల్ హాసన్, ఎన్టీఆర్,స్లయిడ్ లను చూపిస్తూ, నేను ఎందుకు వీరి ఫొటోలను పెట్టానంటే భారత సినిపరిశ్రమలో ఏదైనా చేయగల సమర్థులని అన్నారు. అక్కడే వున్న ఎన్.టి.ఆర్. నమస్కరిస్తూ సంస్కారాన్ని చూపారు.

Vishal: విశాల్ హీరోగా సుందర్. సి దర్శకత్వంలో మొగుడు విడుదలకు సిద్ధం

Vishal: విశాల్ హీరోగా సుందర్. సి దర్శకత్వంలో మొగుడు విడుదలకు సిద్ధంవిశాల్, సుందర్. సి కాంబోలో ఇది వరకు వచ్చిన ‘ఆంబళ’, ‘మద గద రాజా’ చిత్రాలు బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచాయి. ఇక ఇప్పుడు హ్యాట్రిక్ కొట్టే క్రమంలో ఈ ఇద్దరూ కలిసి ‘మొగుడు’ అనే మూవీ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో తమన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. డా. ఎ.సి. షణ్ముఖం ఆశీస్సులతో అవని సినిమాస్ ప్రై.లి., బెంజ్ మీడియా ప్రై.లి. బ్యానర్లపై ఈ మూవీని అరుణ్ కుమార్, ఖుష్బూ సుందర్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో నవదీప్, సంపత్, అజయ్ ఘోష్, గరుడ రామ్, వీటీవీ గణేష్, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్ని పోషిస్తున్నారు.

మా షూటింగ్, మా పేమెంట్ అనే నినాదంతో విజయం సాధించాం : వల్లభనేని అనిల్

మా షూటింగ్, మా పేమెంట్ అనే నినాదంతో విజయం సాధించాం : వల్లభనేని అనిల్ఆదివారం జరిగిన తెలుగు సినీ అండ్ టీవీ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ ఎన్నికల్లో వల్లభనేని అనిల్ పానెల్ ఘనవిజయం సాధించింది. వల్లభనేని అనిల్ కుమార్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. రవి సెక్రటరీగా, రవీందర్ కోశాధికారిగా ఎన్నికయ్యారు. ఈ యూనియన్ కు స్వామి ఛైర్మన్ గా బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు. తెలుగు సినీ అండ్ టీవీ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ యూనియన్ లో మొత్తం 4 వేల ఓటర్లు ఉండగా, వల్లభనేని అనిల్ కుమార్ 1390 ఓట్ల అత్యధిక మెజార్టీతో గెలుపొందడం విశేషం. విజయం అనంతరం

VN Aditya: అందరికీ ఇన్సూరెన్స్, మిడ్ డే మీల్స్ కొనసాగిస్తాం : దర్శకుల సంఘం

VN Aditya: అందరికీ ఇన్సూరెన్స్, మిడ్ డే మీల్స్ కొనసాగిస్తాం : దర్శకుల సంఘంఆదివారం తెలుగు సినీ దర్శకుల సంఘం ఎన్నికలు కోలాహలంగా జరిగాయి. ఈ ఎన్నికల్లో వీఎన్ ఆదిత్య ప్యానెల్ ఘన విజయం సాధించింది. దర్శకుల సంఘ అధ్యక్షుడిగా వీఎన్ ఆదిత్య విజయం సాధించారు. ఉపాధ్యక్షుడిగా వి. సముద్ర, ప్రధాన కార్యదర్శిగా రామారావు, ట్రెజరర్ గా సాయి రాజేశ్ ఎన్నికయ్యారు. ఇప్పటివరకు జరిగిన దర్శకుల సంఘం ఎన్నికల్లో ఇదే హైయెస్ట్ మెజారిటీ కావడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా ఫిలింఛాంబర్ వద్ద ఉన్న స్వర్గీయ దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు విగ్రహానికి పూలమాలలు వేశారు.
