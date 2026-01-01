భారత క్రికెట్ జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న మహ్మద్ షమీ
భారత క్రికెట్ జట్టులోకి సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్న ఈ 35 ఏళ్ల పేసర్.. మళ్లీ సెలెక్టర్ల దృష్టిలోపడ్డాడు. త్వరలో జరగనున్న న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్కు షమీని ఎంపిక చేసే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. కేవలం రాబోయే సిరీస్ల కోసమే కాకుండా 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని షమీకి జట్టులో చోటు కల్పించాలని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
జాతీయ మీడియా కథనా మేరకు.. బీసీసీఐకి చెందిన ఓ కీలక అధికారి షమీ ఎంపికపై స్పష్టతనిచ్చారు. 'షమీ గురించి సెలెక్షన్ కమిటీ రెగ్యులర్గా చర్చిస్తోంది. రేసు నుంచి తప్పుకోలేదు. కేవలం ఫిట్నెస్ మాత్రమే ఆందోళన కలిగించే అంశం. షమీ స్థాయి బౌలర్ వికెట్లు తీయగలడని అందరికీ తెలుసు. దేశవాళీలో అతని ప్రదర్శన బాగుంది. అనుభవం, వికెట్లు తీసే సామర్థ్యం ఉన్న అతడిని న్యూజిలాండ్ సిరీస్కు ఎంపిక చేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు" అని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.
షమీ చివరిసారిగా 2025 మార్చిలో జరిగిన ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ తరపున ఆడాడు. ఆ టోర్నీలో 9 వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు. అయితే, ఆ తర్వాత మోకాలి, చీలమండ గాయాల కారణంగా జట్టుకు దూరమయ్యాడు. సర్జరీ, సుదీర్ఘ రీహాబిలిటేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు దేశవాళీ క్రికెట్లో షమీ అదరగొడుతున్నాడు. రంజీ ట్రోఫీలో కేవలం 4 మ్యాచ్ల్లోనే 20 వికెట్లు పడగొట్టడం అతని ఫామ్కు నిదర్శనం. అలాగే విజయ్ హజారే, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీల్లోనూ కలిపి 17 వికెట్లు తీసి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించాడు.
మరోవైపు, బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ స్పందిస్తూ, మహ్మద్ షమీ శారీరకంగా వంద శాతం ఫిట్గా ఉంటే జట్టులోకి తీసుకోవడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పాడు. అయితే, షమీ ఫిట్నెస్ టెస్టులో నెగ్గాల్సి ఉంటుందని అజిత్ అగార్కర్ స్పష్టం చేశాడు.