గురువారం, 1 జనవరి 2026
  క్రీడలు
  క్రికెట్
  వార్తలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 1 జనవరి 2026 (13:15 IST)

భారత క్రికెట్ జట్టులోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్న మహ్మద్ షమీ

shami
భారత క్రికెట్ జట్టులోకి సీనియర్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. గత కొన్ని నెలలుగా జట్టుకు దూరంగా ఉంటున్న ఈ 35 ఏళ్ల పేసర్.. మళ్లీ సెలెక్టర్ల దృష్టిలోపడ్డాడు. త్వరలో జరగనున్న న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్‌కు షమీని ఎంపిక చేసే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. కేవలం రాబోయే సిరీస్‌ల కోసమే కాకుండా 2027 వన్డే ప్రపంచకప్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని షమీకి జట్టులో చోటు కల్పించాలని బీసీసీఐ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
 
జాతీయ మీడియా కథనా మేరకు.. బీసీసీఐకి చెందిన ఓ కీలక అధికారి షమీ ఎంపికపై స్పష్టతనిచ్చారు. 'షమీ గురించి సెలెక్షన్ కమిటీ రెగ్యులర్‌గా చర్చిస్తోంది. రేసు నుంచి తప్పుకోలేదు. కేవలం ఫిట్నెస్ మాత్రమే ఆందోళన కలిగించే అంశం. షమీ స్థాయి బౌలర్ వికెట్లు తీయగలడని అందరికీ తెలుసు. దేశవాళీలో అతని ప్రదర్శన బాగుంది. అనుభవం, వికెట్లు తీసే సామర్థ్యం ఉన్న అతడిని న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌కు ఎంపిక చేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు" అని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.
 
షమీ చివరిసారిగా 2025 మార్చిలో జరిగిన ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ తరపున ఆడాడు. ఆ టోర్నీలో 9 వికెట్లు తీసి సత్తా చాటాడు. అయితే, ఆ తర్వాత మోకాలి, చీలమండ గాయాల కారణంగా జట్టుకు దూరమయ్యాడు. సర్జరీ, సుదీర్ఘ రీహాబిలిటేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు దేశవాళీ క్రికెట్లో షమీ అదరగొడుతున్నాడు. రంజీ ట్రోఫీలో కేవలం 4 మ్యాచ్‌ల్లోనే 20 వికెట్లు పడగొట్టడం అతని ఫామ్‌కు నిదర్శనం. అలాగే విజయ్ హజారే, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీల్లోనూ కలిపి 17 వికెట్లు తీసి తన సత్తా ఏంటో నిరూపించాడు. 
 
మరోవైపు, బీసీసీఐ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ స్పందిస్తూ, మహ్మద్ షమీ శారీరకంగా వంద శాతం ఫిట్‌గా ఉంటే జట్టులోకి తీసుకోవడానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పాడు. అయితే, షమీ ఫిట్నెస్ టెస్టులో నెగ్గాల్సి ఉంటుందని అజిత్ అగార్కర్ స్పష్టం చేశాడు. 

వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు కోల్‌కతా - గౌహతిలో మార్గంలో...

వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు కోల్‌కతా - గౌహతిలో మార్గంలో...దేశంలో తొలి వందే భారత్ స్లీపర్ రైలు త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది. ఈ రైలు కోల్‌కతా - గౌహతి ప్రాంతాల మధ్య నడువనుంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్రం రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ గురువారం కీలక ప్రకటన చేశారు. ఈ రైలును ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చేతులమీదుగా త్వరలో ప్రారంభంకానుందని చెప్పారు. పశ్చిమబెంగాల్‌ - అస్సాం మధ్య నడిచే ఈ రైల్లోని టికెట్‌ ధరలు విమాన టికెట్‌ ధరల కంటే తక్కువే ఉంటాయని చెప్పారు. ఈ మేరకు ఆయన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు.

న్యూ ఇయర్ పార్టీలో విషాదం.. బిర్యానీ ఆరగించి వ్యక్తి మృతి.. మరో 15 మంది...

న్యూ ఇయర్ పార్టీలో విషాదం.. బిర్యానీ ఆరగించి వ్యక్తి మృతి.. మరో 15 మంది...తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూతన సంవత్సర సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. పబ్బులు, క్లబ్బులు, రిసార్టులతో పాటు ప్రతి ఇంటా న్యూ ఇయర్ శోభ కనిపించింది. అయితే, ఈ సంబరాల వేళ హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. డిసెంబరు 31వ తేదీ రాత్రి స్నేహితులతో కలిసి పార్టీ చేసుకుని బిర్యానీ ఆరగించిన ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోగా మరో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.

పెన్నును మింగుతానంటూ ఫ్రెండ్స్‌తో పందెం, మింగేసాడు

పెన్నును మింగుతానంటూ ఫ్రెండ్స్‌తో పందెం, మింగేసాడుఒక్కోసారి స్నేహితులతో వేసే పందేలు ప్రాణాల మీదికి వస్తుంటాయి. అటువంటి ఘటన గుంటూరులో జరిగింది. మూడేళ్ల క్రితం 13 ఏళ్ల రవి మురళీకృష్ణ అనే యువకుడు తన స్నేహితులతో పెన్ను మింగుతానంటూ పందెం కాసాడు. ఏదో సరదాగా అన్నమాట కోసం పెన్నును గొంతులో వేసుకున్నాడు. అది కాస్తా కడుపులోకి వెళ్లిపోయింది. ఐతే విషయాన్ని పెద్దలకు చెబితే ఏం చేస్తారోనని దాచాడు. కానీ ఏడాది నుంచి అతడు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పితో విలవిలలాడసాగాడు. దీనితో బాలుడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. వైద్యులు పరీక్షించి చూడగా అతడి కడుపులో పెన్ను వున్నట్లు గుర్తించారు.

యువతిని ప్రేమించి పెళ్లాడాడని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు

యువతిని ప్రేమించి పెళ్లాడాడని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారుప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడని యువకుడిని స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టారు యువతి తరపు బంధువులు. ఈ ఘటన ఏలూరు జిల్లాలోని ముసునూరులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. సాయిచంద్, సాయిదుర్గ అనే ఇద్దరు యువతీయువకులు గత ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఐతే వీరి ప్రేమను ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించలేదు. దీనితో వీరిరువురూ రెండు రోజుల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. విషయం తెలుసుకున్న యువతి తరపు బంధువులు యువకుడిని పట్టుకుని స్తంభానికి కట్టేసి తీవ్రంగా కొట్టారు. యువకుడి తరపు కుటుంబ సభ్యులు యువతి తరపు కుటుంబ సభ్యులపై కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

చైనాలో సంతానోత్పత్తి పెరుగుదల కోసం తంటాలు.. కండోమ్స్‌పై పన్ను పోటు

చైనాలో సంతానోత్పత్తి పెరుగుదల కోసం తంటాలు.. కండోమ్స్‌పై పన్ను పోటుడ్రాగన్ కంట్రీ చైనాలో జనాభా సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. ముఖ్యంగా యువతరం తగ్గిపోతుండగా వృద్ధుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. దీనికితోడు చైనా ప్రజలు కుటుంబ నియంత్రణ పాటిస్తుండటం కూడా సంతానం తగ్గుదలకు ఓ కారణంగా ఉంది. దీంతో సంతానం పెరుగుదలకు చైనా పాలకులు చర్యలు చేపట్టారు. ఇందులోభాగంగా, కండోమ్ సహా గర్భ నిరోధక సాధనాలు, ఔషధాలు వాడకుండా చూసేందుకు వీలుగా వాటిపై 13 శాతం పన్ను విధించింది. ఈ పన్ను పోటు కొత్త సంవత్సరం రోజైన జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచే అమల్లోకిరానుంది.

Watch More Videos

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానిని : హీరో నవీన్ పోలిశెట్టితాను మెగాస్టార్ చిరంజీవి వీరాభిమానినని హీరో నవీన్ పోలిశెట్టి అన్నారు. నవీన్ హీరోగా, దర్శకుడు మారి తెరకెక్కించిన చిత్రం అనగనగా ఒక రాజు. ఈ నెల 14వ తేదీన విడుదలకానుంది. మీనాక్షి చౌదరి హీరోయిన్. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, అనగనగా ఒక రాజు పెళ్లి రిసెప్షన్ పేరుతో ఓ ఈవెంట్‌ను మేకర్స్ నిర్వహించారు. ఇందులో మీడియా మిత్రులు అడిగిన ప్రశ్నకు నవీన్ పోలిశెట్టి సమాధానమిచ్చారు.

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్న

శివాజీ గారు అలా మాట్లాడితే విజిల్స్, చప్పట్లు కొట్టారు, వాళ్లనేం చేయాలి?: నవదీప్ ప్రశ్ననటుడు శివాజీ మాట్లాడేటప్పుడు మీరు కూడా స్టేజిపైనే వున్నారు కదా, ఎందుకు ఆపలేదు అంటూ కొందరు నటుడు నవదీప్‌ను ప్రశ్నించారు. దానికి ఆయన స్పందిస్తూ... సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆయన 30 ఏళ్ల సీనియర్. ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు మనం మధ్యలో కల్పించుకుని ఏమని అంటాము. స్టేజి పైన ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను అప్పటికప్పుడు ఎలా స్పందించగలను. క్లాసులో టీచర్ ఒక విషయం గురించి చెబుతున్నప్పుడు పక్కవాడు ఏదో మాట్లాడుతాడు. దాని గురించి మనం వెంటనే చెప్పలేము కదా. ఆ తర్వాత మన అభిప్రాయాన్ని చెప్తాం.

Spirit update: ప్రభాస్ నూతన చిత్రం స్పిరిట్ నుంచి కొత్త పోస్టర్

Spirit update: ప్రభాస్ నూతన చిత్రం స్పిరిట్ నుంచి కొత్త పోస్టర్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ తాజాగా రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇక నూతన సంవత్సర కానుకగా స్పిరిట్ సినిమా గురించి చిత్ర దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఓ న్యూస్ ను విడుదల చేశారు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో స్పిరిట్ స్టిల్ ను పోస్ట్ చేశారు. గాయాలతో ప్రభాస్ వీపు చేతులకు కట్టుకున్న పోస్టర్ తోపాటు నాయిక తృప్తి డిమ్రి సిగరెట్ వెలిగిస్తున్న స్టిల్ అది. అభిమానులకు కొత్త ఏడాది వార్తగా దర్శకుడు తెలియజేస్తున్నారు.

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ లో కొత్త ఏడాది సినిమా ప్రకటన

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ లో కొత్త ఏడాది సినిమా ప్రకటనపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి నూతన సంవత్సర కానుకగా జైత్రరామమూవీస్ బేనర్ ను స్థాపించి సినిమా తీయనున్నట్లు రామ్ తాల్లూరి వెల్లడించారు. జనసేన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి. లీడ్ IT కార్ప్, ఫ్లై జోన్ ట్రామ్పోలిన్ పార్క్, మరియు రామ్ ఇన్నోవేషన్స్, SRT ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌లో వ్యవస్థాపకుడు & డైరెక్టర్ అయిన రామ్ తాల్లూరి నేడు సోషల్ మీడియా ఎక్స్ లో పోస్ట్ చేశారు.

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పంది : అనిల్ రావిపూడి

సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం కెరీర్‌ను మలుపుతిప్పంది : అనిల్ రావిపూడితన సినీ కెరీర్‌ను సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రం మలుపుతిప్పిందని దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తెరకెక్కించిన చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. జనవరి 12వ తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రంలోని పాటల్లో ఒకటైన ఏంటి బాసు సంగతీ.. అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి అంటూ సాగే పాటను తాజాగా విడుదల చేశారు.
