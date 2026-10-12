హైదరాబాద్లో జరుగబోతున్న ఇండియా-వెస్టిండీస్ మ్యాచ్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్
హైదరాబాద్: ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఇండియా-వెస్టిండీస్ సిరీస్లో భాగంగా ఈ నెల 14న హైదరాబాదులో టి 20 మ్యాచ్ జరుగనుంది. భారత క్రికెట్ హోమ్ సీజన్కు టైటిల్ స్పాన్సర్గా ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ లిమిటెడ్ వ్యవహరిస్తోంది. భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి(బీసీసీఐ)తో కుదిరిన ఈ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా దేశంలో జరిగే అన్ని అంతర్జాతీయ క్రికెట్ సిరీస్లు, టోర్నమెంట్లతో పాటు దేశవాళీ మ్యాచ్లకు ఈ సంస్థ టైటిల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరిస్తోంది.
ఈ భాగస్వామ్యం భారత పురుషుల, మహిళల సీనియర్ జట్లతో పాటు ఇండియా-ఎ పురుషుల జట్టు, ఇండియా-బి పురుషుల జట్టు, ఇండియా-ఎ మహిళల జట్టు, అండర్-19 పురుషుల, మహిళల జట్ల మ్యాచ్లకు వర్తించనుంది. దేశవాళీ క్రికెట్లో రంజీ ట్రోఫీ, ఇరానీ కప్, దులీప్ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, దేవధర్ ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలకు కూడా ఈ స్పాన్సర్షిప్ వర్తిస్తుంది.
ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ లిమిటెడ్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ థామస్ జార్జ్ ముత్తూట్ మాట్లాడుతూ, “భారత ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు క్రికెట్ ఒక అర్థవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. జాతీయ, దేశీయ వేదికలలో భారత క్రికెట్కు మద్దతు అందించాలన్న మా నిబద్ధతను బీసీసీఐతో భాగస్వామ్యం ప్రతిబింబిస్తుందని నమ్ముతున్నాము” అని అన్నారు.
ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ లిమిటెడ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ షాజీ వర్గీస్ మాట్లాడుతూ, “బీసీసీఐతో ఈ భాగస్వామ్యంలో భారత సీనియర్ పురుషుల జట్టు, మహిళల జట్టు, ఇండియా-ఎ పురుషుల జట్టు, ఇండియా-బి పురుషుల జట్టు, ఇండియా-ఎ మహిళల జట్టు, అండర్-19 పురుషుల, మహిళల జట్లుతో పాటుగా దేశీయంగా రూపొందించబడిన ఇతర పోటీ జట్లు కూడా ఉంటాయి. రంజీ ట్రోఫీ, ఇరానీ కప్, దులీప్ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, దేవధర్ ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ వంటి కీలక దేశవాళీ పోటీలు కూడా ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయి. తద్వారా ప్రతి భారతీయుడి జీవితంలో భాగమయ్యే అవకాశం మాకు లభిస్తోంది” అని తెలిపారు.
బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు మిథున్ మన్హాస్ మాట్లాడుతూ, “భారత క్రికెట్ హోమ్ సీజన్ జాతీయ జట్లను, దేశవాళీ పోటీలను, తమ క్రికెట్ ప్రయాణంలో వివిధ దశల్లో ఉన్న ఆటగాళ్లను ఒకచోటకు తీసుకువస్తుంది. ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా భాగస్వామి కావడం భారత క్రికెట్ బలం, విస్తృతిని, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలతో దానికి ఉన్న అనుబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఈ రెండు బ్రాండ్ల మధ్య సహజమైన అనుబంధం కూడా ఉంది. ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ యొక్క విలక్షణమైన నీలి రంగు, భారత క్రికెట్లోని పురుషుల, మహిళల జట్లనీలి దుస్తులతో కలుస్తోంది. బీసీసీఐ కుటుంబంలోకి ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్కు స్వాగతం పలుకుతున్నాం. రాబోయే సీజన్లలో ఈ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నాం” అని పేర్కొన్నారు.
బీసీసీఐ గౌరవ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా మాట్లాడుతూ, “భారత క్రికెట్ హోమ్ సీజన్ మన క్రికెట్ వ్యవస్థలోని అన్ని విభాగాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. సీనియర్ జాతీయ జట్ల నుంచి ఇండియా-ఎ జట్టు వరకు, యువ జట్ల నుంచి దేశవాళీ పోటీల వరకు ఈ క్యాలెండర్లోని ప్రతి విభాగం భారత క్రికెట్ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ విస్తృత వేదికపై ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ భాగస్వామ్యం, ప్రత్యేకంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది. టైటిల్ స్పాన్సర్గా ఆ సంస్థకు సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఆటగాళ్లకు అవకాశాలు కల్పిస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా అభిమానులకు నాణ్యమైన క్రికెట్ను అందించేందుకు ముత్తూట్ పప్పాచన్ గ్రూప్తో కలిసి పనిచేయాలని ఎదురుచూస్తున్నాం” అని తెలిపారు.
ఈ భాగస్వామ్యం, బీసీసీఐ జాతీయ జట్లు, కీలకమైన దేశీయ పోటీల ద్వారా భారతదేశం అంతటా ఉన్న క్రికెట్ ప్రేక్షకులతో ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ను అనుసంధానిస్తుంది.