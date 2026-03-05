Arjun Tendulkar: సచిన్ కుమారుడి వివాహానికి హాజరైన నారా లోకేష్ దంపతులు
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహ వేడుకకు ఏపీ విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ దంపతులు హాజరయ్యారు. వీరిని సచిన్ టెండూల్కర్ కుటుంబం సాదరంగా స్వాగతించింది. అనంతరం.. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీతో లోకేశ్, బ్రాహ్మణిలు మాట్లాడారు.
ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్ దంపతులు నవ వధూవరులైన అర్జున్ టెండూల్కర్, సానియా చందోక్లను ఆశీర్వదించి, పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వీరితో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు.
మాజీ క్రికెటర్లు, వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు కలిసి ఈ వేడుకను మరింత వైభవంగా మార్చారు. ముంబైలోని ఓ ప్రముఖ ఫైవ్స్టార్ హోటల్లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో అర్జున్ టెండూల్కర్ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు, బిజినెస్మేన్ సానియా చందోక్ను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇక అర్జున్ వివాహ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులు అర్జున్ - సానియాలకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. కాగా.. అర్జున్ టెండూల్కర్ ప్రస్తుతం దేశవాళీ క్రికెట్లో తన కెరీర్ను కొనసాగిస్తున్నాడు.