Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 5 మార్చి 2026 (19:43 IST)

Arjun Tendulkar: సచిన్ కుమారుడి వివాహానికి హాజరైన నారా లోకేష్ దంపతులు

Arjun Tendulkar
Arjun Tendulkar
మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ వివాహ వేడుకకు ఏపీ విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ దంపతులు హాజరయ్యారు. వీరిని సచిన్ టెండూల్కర్ కుటుంబం సాదరంగా స్వాగతించింది. అనంతరం.. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన రిలయన్స్ అధినేత ముకేశ్ అంబానీతో లోకేశ్, బ్రాహ్మణిలు మాట్లాడారు. 
 
ఈ సందర్భంగా నారా లోకేశ్ దంపతులు నవ వధూవరులైన అర్జున్ టెండూల్కర్, సానియా చందోక్‌లను ఆశీర్వదించి, పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. వీరితో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలువురు ప్రముఖులు కూడా ఈ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. 
 
మాజీ క్రికెటర్లు, వ్యాపారవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులు కలిసి ఈ వేడుకను మరింత వైభవంగా మార్చారు. ముంబైలోని ఓ ప్రముఖ ఫైవ్‌స్టార్ హోటల్‌లో జరిగిన ఈ వివాహ వేడుకలో అర్జున్ టెండూల్కర్ తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు, బిజినెస్‌మేన్ సానియా చందోక్‌ను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఇక అర్జున్ వివాహ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులు అర్జున్ - సానియాలకు ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. కాగా.. అర్జున్ టెండూల్కర్ ప్రస్తుతం దేశవాళీ క్రికెట్‌లో తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తున్నాడు. 

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మూడు చిరుతల సంచారం.. పంట పొలాల్లో కనిపించడంతో రైతులు పరార్

శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మూడు చిరుతల సంచారం.. పంట పొలాల్లో కనిపించడంతో రైతులు పరార్శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, వ్యవసాయ పొలాల్లో మూడు చిరుతలు కనిపించడంతో రైతులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. గురువారం మధ్యాహ్నం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గుడిబండ మండలంలో పులుల సంచారం ఆ ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్న స్థానిక రైతులలో భయాన్ని సృష్టించింది. చాంద్ బాషా అనే రైతు మొదట చిరుతలు పొలాల గుండా కదులుతున్నట్లు గమనించి సమీపంలోని ఇతరులకు సమాచారం అందించాడు. వెంటనే, కొంతమంది స్థానిక యువకులు, ప్రజలు వాటిని తరిమికొట్టారు. ఇంకా తమ మొబైల్ ఫోన్లలో చిరుత పులుల సంచారానికి సంబంధించిన వీడియోలను చిత్రీకరించారు.

కవితమ్మ నోట జై ఆంధ్ర మాట.. తిరుమల కొండపై రాజకీయ పార్టీపై ప్రకటన

కవితమ్మ నోట జై ఆంధ్ర మాట.. తిరుమల కొండపై రాజకీయ పార్టీపై ప్రకటనతిరుమలలో తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత కీలక ప్రకటన చేశారు. త్వరలోనే కొత్త పార్టీ ప్రారంభిస్తానని కవిత ప్రకటించారు. తాము ఏర్పాటు చేసే పార్టీకి శ్రీవారి ఆశీస్సులు వుంటాయని బలంగా నమ్ముతున్నట్లు కవిత తెలిపారు. గతంలో ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ఆరోపణల నుంచి బయటపడితే తిరుమలకు కాలినడకన వస్తానని కవిత మొక్కుకున్నారు. ఆ విధంగానే కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో కవిత తిరుపతికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తిరుపతిలో కవితకు అక్కడి అభిమానులు, కార్యకర్తలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్

జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది.. అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్జమ్మికుంటలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. కరీంనగర్ జిల్లాలోని జమ్మికుంట వద్ద గురువారం తెల్లవారుజామున రైలు పట్టాలపై ఒక చక్రం విరిగిపోవడంతో అప్రమత్తమైన లోకో పైలట్ పెద్ద ప్రమాదాన్ని నివారించాడు. అయితే, ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు. వరంగల్ - బల్హర్షా మార్గాన్ని కలిపే జమ్మికుంట రైల్వే స్టేషన్‌కు హిసార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ చేరుకున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.

రెండో బిడ్డ పుడితే రూ.25వేలు జనన ప్రోత్సాహకం... చంద్రబాబు

రెండో బిడ్డ పుడితే రూ.25వేలు జనన ప్రోత్సాహకం... చంద్రబాబుతొలి బిడ్డతో సరిపెట్టుకునే దంపతులకు ఇది గుడ్ న్యూసేనని చెప్పాలి. తగ్గుతున్న జనన రేటును పెంచేందుకు రెండవ బిడ్డకు జన్మనిచ్చే జంటలకు రూ.25,000 జనన ప్రోత్సాహకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం తెలిపారు. ఈ మేరకు ఏపీ సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్ఆర్)ను ప్రస్తుత 1.5 నుండి 2.1కి పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, ఇది భర్తీ స్థాయి కంటే తక్కువ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

వైకాపా సభ్యులు సభ నుంచి పారిపోతూ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు... జగన్ మాత్రం... : స్పీకర్ అయన్న

వైకాపా సభ్యులు సభ నుంచి పారిపోతూ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు... జగన్ మాత్రం... : స్పీకర్ అయన్నఏపీ శాసనసభ సమావేశాలకు వైకాపా సభ్యులు హాజరుకాకుండా పారిపోతూ జీతాలు మాత్రం తీసుకుంటున్నారని, కానీ, వాళ్ల పార్టీకి చెందిన అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మాత్రం జీతం తీసుకోవడం లేదని స్పీకర్ సీహెచ్.అయ్యన్న పాత్రుడు వెల్లడించారు. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా వైకాపా సభ్యులు గైర్హాజరుపై స్పీకర్ అయ్యన్న మాట్లాడుతూ, ప్రజలు తమ సమస్యల గురించి గళం విప్పుతారని ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తే సభకు రాకుండా పారిపోవడం ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిహసించడమేనని మండిపడ్డారు. సభకు హాజరుకాకుండా కేవలం బయట ఉంటూ వేతనాలు తీసుకోవడం అనైతికంగా సరికాదన్నారు. వైకాపా సభ్యులంతా జీతాలు తీసుకుంటున్నారని, కాన, వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్ మాత్రం జీతం తీసుకోవడం లేదని చెప్పారు.

