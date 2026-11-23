వెల్లింగ్టన్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో కివీస్కు ఊరట... భారత్కు నిరాశ
వెల్లింగ్టన్ వేదికగా ఆతిథ్య న్యూజిలాండ్ జట్టుతో జరిగిన తొలి టెస్ట్ మ్యాచ్లో భారత్కు నిరాశ ఎదురైంది. భారత ఆటగాళ్లు విజయం కోసం ఎంతగానో శ్రమించినప్పటికీ కివీస్ ఆటగాళ్ళ పోరాట ముందు విజయం దక్కలేదు కదా మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. దీంతో న్యూజిలాండ్ జట్టుకు భారీ ఊరట లభించింది. సొంతగడ్డపై టెస్ట్ మ్యాచ్ను ఓడిపోకుండా కాపాకుడుంది.
రెండో ఇన్నింగ్స్లో కివీస్ జట్టు బ్యాటర్లు అద్భుతంగా పోరాడారు. మరీ ముఖ్యంగా డారిల్ మిచెల్ (49నాటౌట్, 186 బంతుల్లో), గ్లెన్ ఫిలిప్స్ (26 నాటౌట్, 126 బంతుల్లో) పట్టువదల్లేదు. 43 ఓవర్లపాటు క్రీజ్లో పాతుకుపోయి మరీ ఆరో వికెట్కు 63 పరుగులు చేశారు. దీంతో చివరి రోజు ఫలితం తేలేలా కనిపించకపోవడంతో మరో పదహారు ఓవర్లు ఉండగానే మ్యాచ్ను డ్రా చేసుకొనేందుకు ఇరు జట్ల కెప్టెన్లు అంగీకరించారు.
రెండో టెస్టు మ్యాచ్ శుక్రవారం నుంచి జరగనుంది. కివీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 368 పరుగులు చేయగా.. భారత్ 720/9 (డిక్లేర్డ్) చేసి ఆధిక్యం సాధించింది. రెండో ఇన్నింగ్స్లో న్యూజిలాండ్ 120 ఓవర్లలో 239/5 స్కోరు చేసింది. మొదటి ఇన్నింగ్స్లో భారీ శతకం చేసిన హెన్రీ నికోల్స్కు ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ వరించింది.
ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో కివీస్ 72.33 శాతం నుంచి 66.67 శాతానికి తగ్గి మూడో స్థానానికి పడిపోగా.. టీమ్ఇండియా మాత్రం 51.52 శాతం నుంచి 50 శాతం తగ్గినా నాలుగో ప్లేస్ను నిలబెట్టుకుంది.