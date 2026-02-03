మంగళవారం, 3 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్

భారత్ పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగపోతే వచ్చే నష్టమేమీ లేదు : సంజయ్ మంజ్రేకర్

icc t20 world cup
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, భారత్‌తో ఆడాల్సిన మ్యాచ్‌ను పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు బహిష్కరించే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. వీటిపై భారత మాజీ క్రికెటర్ సంజయ్ మంజ్రేకర్ స్పందించారు. ఈ మ్యాచ్ జరగపోతే వచ్చే నష్టమేమీ లేదని  ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. 
 
కాగా, ఈ నెల 7న తేదీన ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీ ప్రారంభంకానుంది. ఇందులోభాగంగా, భారత్‌తో మ్యాచ్‌ను ఆడబోమని పాక్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. అయితే, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు నుంచి ఐసీసీకి అధికారపూర్వక సమాచారం అందలేదు. 
 
దీనిపై సంజయ్ మంజ్రేకర్ స్పందించారు. భారత్‌ - పాక్‌ మ్యాచ్‌ జరగకపోయినా ఫర్వాలేదన్నాడు. ప్రస్తుతం పాక్‌ జట్టు బలహీనంగా ఉందని, భారత క్రికెట్ జట్టుకు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితిలో లేదని పేర్కొన్నాడు. అందుకే భారత్‌, పాక్‌ మ్యాచుల్లో మునుపటి మజా లేదన్నాడు. భారత్‌, పాక్‌ పోరు కంటే కూడా టీమ్‌ఇండియా ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్‌, న్యూజిలాండ్‌, దక్షిణాఫ్రికాతో తలపడుతుంటేనే ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటోందని అభిప్రాయపడ్డాడు. 
 
'భారత్‌, పాక్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ జరగకున్నా.. ఫర్వాలేదు. చాలాకాలంగా భారత్‌, పాక్‌ మధ్య మ్యాచ్‌లు రసవత్తరంగా సాగడం లేదు. పూర్తి ఏకపక్షంగా ఫలితాలొస్తున్నాయి. కారణం.. పాక్‌ జట్టు 90వ దశకంలో ఉన్నట్లుగా బలంగా లేదు. ఇప్పుడు ఆ టీమ్‌ చాలా బలహీనంగా ఉంది. అసలు భారత్‌కు పోటీ ఇచ్చే పరిస్థితే లేదు. భారత్‌ ఆ టీమ్‌తో తలపడుతుంటే.. ఏదో చిన్న జట్టుతో మ్యాచ్‌ ఆడుతున్న ఫీల్‌ ఉంటోంది' అని విశ్లేషించాడు. 

Telangana: మహబూబ్‌నగర్‌లో ర్యాలీలో బీజేపీ చీఫ్ నితిన్ నబిన్

Telangana: మహబూబ్‌నగర్‌లో ర్యాలీలో బీజేపీ చీఫ్ నితిన్ నబిన్బీజేపీ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ బుధవారం మహబూబ్‌నగర్‌లో జరిగే ఒక ర్యాలీలో తెలంగాణలో ఫిబ్రవరి 11న జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం పార్టీ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. గత నెలలో బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత నబిన్ తెలంగాణలో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థులకు మద్దతుగా తెలంగాణలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా ఒక బహిరంగ సభలో ప్రసంగించే అవకాశం ఉంది. నితిన్ నబీన్ బహిరంగ సభతో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తమ అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని తెలంగాణ బీజేపీ ఆశాభావంతో ఉంది.

Ghee Case: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు.. విచారణ కమిషన్‌ ఏర్పాటు

Ghee Case: తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు.. విచారణ కమిషన్‌ ఏర్పాటుఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం మంగళవారం సమావేశమై, తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసులో బాధ్యులను గుర్తించడానికి ఒక విచారణ కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ సమావేశంలో సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మూడు గంటల పాటు జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో, కల్తీ నెయ్యి సమస్య, సిట్ నివేదికపై సమీక్షించారు. విచారణలో వెల్లడైన అంశాల ఆధారంగా ఇందులో ప్రమేయం ఉన్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రివర్గం ఏకగ్రీవంగా అంగీకరించింది.

కల్తీ లడ్డూ వివాదంలో నివ్వెరపోయే నిజాలు : మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్

కల్తీ లడ్డూ వివాదంలో నివ్వెరపోయే నిజాలు : మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్తిరుమల తిరుపతి కల్తీ లడ్డూ వ్యవహారంలో నివ్వెరపోయే నిజాలు వెలుగు చూశాయని ఏపీ ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ అన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షత ఏపీ మంత్రిమండలి సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశం తర్వాత మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, తిరుమల లడ్డూలో వాడే నెయ్యిలో కల్తీ జరుగుతోందని తెలిసినా గత వైకాపా పాలకులు మౌనంగా ఉన్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 2022లో వైకాపా హయాంలో వచ్చిన సీఎఫ్‌టీఆర్‌ నివేదికను కావాలనే తొక్కిపెట్టారని మండిపడ్డారు. నిబంధనలు సడలించి మరీ అక్రమాలకు గేట్లు తెరిచారని ఆరోపించారు.

Skywalk: రాయదుర్గం-టి హబ్ స్ట్రెచ్‌లో స్కైవాక్ నిర్మాణం: తెలంగాణ ప్రభుత్వం

Skywalk: రాయదుర్గం-టి హబ్ స్ట్రెచ్‌లో స్కైవాక్ నిర్మాణం: తెలంగాణ ప్రభుత్వంసైబరాబాద్‌లోని రాయదుర్గం-టి హబ్ స్ట్రెచ్‌లో స్కైవాక్ నిర్మించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఎంఏయూడీ పోర్ట్‌ఫోలియోను కూడా నిర్వహిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ ప్రతిపాదనను ఆమోదించారు. హైదరాబాద్‌లోని అత్యంత రద్దీగా ఉండే ఐటీ కారిడార్‌లలో ఒకటైన ఈ ప్రాజెక్టు రద్దీని తగ్గించడం, పాదచారుల భద్రతను మెరుగుపరచడం, నడక సౌలభ్యాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సీనియర్ అధికారులు, ట్రాఫిక్ పోలీసులతో కలిసి సైబరాబాద్ పోలీసులు వివరణాత్మక క్షేత్ర అధ్యయనం నిర్వహించారు.

పారిశుద్ధ్య మహిళా కార్మికురాలి నిజాయితీకి బంగారు బహుమతి

పారిశుద్ధ్య మహిళా కార్మికురాలి నిజాయితీకి బంగారు బహుమతిచెన్నై నగరంలో ఓ పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలి నిజాయితీకి బంగారు బహుమతి లభించింది. ఈ బహుమతి ప్రదానం చేసిందో ఎవరో కాదు.. సాక్షాత్ కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్. ఆ మహిళా కార్మికురాలిని తన కుటుంబ సభ్యులతో తన ఇంటికి ఆహ్వానించిన రజనీకాంత్, ఆ మహిళా కార్మికురాలికి బంగారు గొలుసును బహుకరించారు. దీంతో ఆ మహిళ ఆనంద భాష్పాలురాల్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో, ఫోటోలు ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. మంగళవారం జరిగిన ఈ అరుదైన సంఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజ

Raviteja: సుమతీ శతకం ట్రైలర్ బాగా నచ్చింది, చిత్రం విజయవంత కావాలి: రవితేజఅమర్దీప్ చౌదరి, శైలి చౌదరి జంటగా నటించిన సుమతీ శతకం ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫిబ్రవరి 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. కాగా, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఇంకా పాటలకు మంచి స్పందన లభించింది. పాటల్లో అమర్దీప్ వేసిన స్టెప్పులకు ప్రేక్షకుల నుండి మంచి అభినందనలు లభించాయి.

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదల

పళ్లిచట్టంబి నుంచి కయదు లోహర్ ఫస్ట్ లుక్ విడుదలమలయాళ స్టార్ హీరో టొవినో థామస్ నటిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ మూవీ పళ్లిచట్టంబి. ఈ చిత్రాన్ని వరల్డ్ వైడ్ ఫిలింస్, సి క్యూబ్ బ్రోస్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై నౌఫల్, బ్రిజీష్, చాణుక్య చైతన్య చరణ్ నిర్మిస్తున్నారు. డిజో జోస్ ఆంటోనీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్

కుమార్తె సుస్మితతో చిరంజీవిని కలిసిన కొండా సురేఖ.. హనుమంతుడి చిత్రం గిఫ్ట్తెలంగాణ పర్యావరణ, అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ తన కుమార్తె సుస్మితతో కలిసి జూబ్లీహిల్స్‌లోని చిరంజీవి నివాసంలో ఆయనను కలిశారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా తల్లి, కుమార్తెలు చిరంజీవికి హనుమంతుడి చిత్రాన్ని బహూకరించారు. హనుమంతుడు చిరంజీవికి ఇష్టదైవం అని అందరికీ తెలిసిందే. మంత్రి తర్వాత ఈ భేటీకి సంబంధించిన చిత్రాలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అవి త్వరగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. కొండా సురేఖ చిరంజీవిని మాజీ కేంద్ర మంత్రిగా సంబోధించడంతో ఈ పోస్ట్ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.

ఎర్రచీర లోని ఓ షాట్‌ను అక్షయ్ కుమార్ భూత్ బంగ్లా లో కాపీ కొట్టారు : సుమన్ బాబు

ఎర్రచీర లోని ఓ షాట్‌ను అక్షయ్ కుమార్ భూత్ బంగ్లా లో కాపీ కొట్టారు : సుమన్ బాబుమదర్ సెంటిమెంట్, హారర్, యాక్షన్ అంశాలతో రూపొందిన ఎర్రచీర చిత్రం ఫిబ్రవరి 6న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమాలో రాజేంద్రప్రసాద్ ముద్దుల మనవరాలు బేబీ సాయి తేజస్విని కీలక పాత్రలో నటించగా, సుమన్ బాబు స్వీయ దర్శకత్వం వహిస్తూ ఒక ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు. బేబి డమరి సమర్పణలో శ్రీ పద్మాయల ఎంటర్టైన్మెంట్స్, శ్రీ సుమన్ వెంకటాద్రి ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం విడుదలకు సమీపిస్తున్న సందర్భంగా దర్శకుడు క్రియేటివ్ స్టార్ సుమన్ బాబు సినిమా గురించి పలు విషయాలు వెల్లడించారు.

తెలుగులో సారా అర్జున్.. ధురంధర్ హీరోయిన్ మళ్లీ అదరగొడుతుందా?

తెలుగులో సారా అర్జున్.. ధురంధర్ హీరోయిన్ మళ్లీ అదరగొడుతుందా?త్వరగా ప్రజాదరణ పొందిన నటీమణులలో సారా అర్జున్ ఒకరు. ఆమె ధురంధర్ చిత్రంలో రణవీర్ సింగ్‌ సరసన కథానాయికగా నటించింది. ఈ సినిమా ఇటీవల నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కావడం ద్వారా ప్రజాదరణ పొందింది. తాజాగా సారా అర్జున్ కథానాయికగా తన మొదటి తెలుగు సినిమా కోసం సిద్ధమవుతోంది. గుణశేఖర్ దర్శకత్వం వహించిన యుఫోరియా చిత్రంతో ఆమె ప్రధాన పాత్రలో అధికారికంగా తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెడుతోంది. డ్రగ్స్, పార్టీ సంస్కృతి, నేటి తరం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల వంటి అంశాలతో కూడిన ఈ యువత కేంద్రీకృత డ్రామాలో ఆమె ప్రధాన పాత్రలలో ఒకదానిని పోషిస్తోంది.
