విశాఖపట్నంలో భారత్-న్యూజిలాండ్ నాలుగో టీ-20.. టిక్కెట్ల అమ్మకం ఎప్పుడంటే?
జనవరి 28న విశాఖపట్నంలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్న భారత్-న్యూజిలాండ్ నాలుగో టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కోసం ఆన్లైన్ టిక్కెట్ల అమ్మకం జనవరి 23న సాయంత్రం 5 గంటలకు డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో యాప్ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది.
ఇదిలా ఉండగా, మ్యాచ్ కోసం ఏర్పాట్లను సమీక్షించడానికి ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. నగర పోలీసు కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖా బ్రాతా బాగ్చి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, స్టేడియం నిర్వహణ, తాగునీరు మరియు పారిశుధ్యం గురించి చర్చించారు.
ప్రేక్షకులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు నంబర్ సీటింగ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టామని డాక్టర్ బాగ్చి చెప్పారు మరియు ఆఫ్లైన్ అమ్మకాలు లేకుండా ఆన్లైన్లో మాత్రమే టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. భద్రతను బలోపేతం చేయాలని, ఎంట్రీ పాయింట్ల వద్ద జనసమూహాన్ని నిర్వహించాలని, పార్కింగ్ ప్రాంతాలలో సిసిటివి కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఆటగాళ్ళు, సహాయక సిబ్బంది భద్రత కోసం ప్రత్యేక పోలీసు అధికారులను కూడా నియమించనున్నారు.
జీరో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్తో, పారిశుధ్య సిబ్బంది, స్టేడియం లోపల తాగునీటి సౌకర్యాలతో మ్యాచ్ను నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని జివిఎంసి జోనల్ కమిషనర్ అయ్యప్ప నాయుడు తెలిపారు. మ్యాచ్కు ముందు జట్టు మార్గాలు, కీలకమైన నగర ప్రదేశాలలో దగ్గరి సమన్వయంతో పనిచేయాలని, సుందరీకరణ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆర్డిఓ సంగీత్ మాథుర్ అధికారులను ఆదేశించారు.