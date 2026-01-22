గురువారం, 22 జనవరి 2026
సెల్వి
గురువారం, 22 జనవరి 2026 (11:44 IST)

విశాఖపట్నంలో భారత్-న్యూజిలాండ్ నాలుగో టీ-20.. టిక్కెట్ల అమ్మకం ఎప్పుడంటే?

జనవరి 28న విశాఖపట్నంలోని ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనున్న భారత్-న్యూజిలాండ్ నాలుగో టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కోసం ఆన్‌లైన్ టిక్కెట్ల అమ్మకం జనవరి 23న సాయంత్రం 5 గంటలకు డిస్ట్రిక్ట్ బై జొమాటో  యాప్ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది.
 
ఇదిలా ఉండగా, మ్యాచ్ కోసం ఏర్పాట్లను సమీక్షించడానికి ఒక ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం జరిగింది. నగర పోలీసు కమిషనర్ డాక్టర్ శంఖా బ్రాతా బాగ్చి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో భద్రత, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, స్టేడియం నిర్వహణ, తాగునీరు మరియు పారిశుధ్యం గురించి చర్చించారు.
 
ప్రేక్షకులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు నంబర్ సీటింగ్ వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టామని డాక్టర్ బాగ్చి చెప్పారు మరియు ఆఫ్‌లైన్ అమ్మకాలు లేకుండా ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. భద్రతను బలోపేతం చేయాలని, ఎంట్రీ పాయింట్ల వద్ద జనసమూహాన్ని నిర్వహించాలని, పార్కింగ్ ప్రాంతాలలో సిసిటివి కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయాలని, పబ్లిక్ అడ్రస్ సిస్టమ్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. ఆటగాళ్ళు, సహాయక సిబ్బంది భద్రత కోసం ప్రత్యేక పోలీసు అధికారులను కూడా నియమించనున్నారు.
 
జీరో వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో, పారిశుధ్య సిబ్బంది, స్టేడియం లోపల తాగునీటి సౌకర్యాలతో మ్యాచ్‌ను నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయని జివిఎంసి జోనల్ కమిషనర్ అయ్యప్ప నాయుడు తెలిపారు. మ్యాచ్‌కు ముందు జట్టు మార్గాలు, కీలకమైన నగర ప్రదేశాలలో దగ్గరి సమన్వయంతో పనిచేయాలని, సుందరీకరణ పనులను వేగవంతం చేయాలని ఆర్‌డిఓ సంగీత్ మాథుర్ అధికారులను ఆదేశించారు.

Kavitha: ట్యాంక్ బండ్‌పై ఉన్న ఆంధ్ర నాయకుల విగ్రహాలను తొలగించాలి: కల్వకుంట్ల కవిత

Kavitha: ట్యాంక్ బండ్‌పై ఉన్న ఆంధ్ర నాయకుల విగ్రహాలను తొలగించాలి: కల్వకుంట్ల కవితమాజీ బీఆర్ఎస్ నాయకురాలు, తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత, హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్ బండ్‌పై ఉన్న ఆంధ్ర నాయకుల విగ్రహాలపై చేసిన కామెంట్లు వివాదానికి దారితీశాయి. ట్యాంక్ బండ్‌లోని విగ్రహాల గురించిన దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యపై కవిత మాట్లాడారు. ఆంధ్ర నాయకుల విగ్రహాలను తొలగించాలని తాను నేరుగా డిమాండ్ చేయడం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.

భర్త గుండెలపై ప్రియుడిని కూర్చోబెట్టి దిండుతో అదిమి చంపేసిన భార్య

భర్త గుండెలపై ప్రియుడిని కూర్చోబెట్టి దిండుతో అదిమి చంపేసిన భార్యగుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాలలోని చిలువూరులో ఘోరం జరిగింది. ప్రియుడితో స్వేచ్ఛగా గడిపేందుకు కట్టుకున్న భర్తను దారుణంగా చంపేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. చిలువూరికి చెందిన శివనాగరాజుకి లక్ష్మీమాధురితో 2007లో వివాహం అయ్యింది. వీరిగి ఇద్దరు సంతానం. భర్త నాగరాజు ఉల్లిపాయలు వ్యాపారం చేస్తుండగా మాధురి విజయవాడలోని ఓ సినిమా హాల్లో టికెట్ కౌంటర్లో పనిచేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మాధురికి సత్తెనపల్లికి చెందిన గోపీతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం కాస్తా వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. భర్త లేనప్పుడు గోపికి ఫోన్ చేసి అతడితో ఎంజాయ్ చేయడం ప్రారంభించింది.

ఔను, మా వద్ద వున్న రహస్య ఆయుధం ప్రపంచంలో ఎవ్వరివద్దా లేదు: ట్రంప్

ఔను, మా వద్ద వున్న రహస్య ఆయుధం ప్రపంచంలో ఎవ్వరివద్దా లేదు: ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ రోజూ ఏదో ఒక చర్చనీయాంశకర విషయాన్ని బైటపెడుతూనే వున్నారు. తాజాగా మరో సైలెంట్ బాంబ్ పేల్చారు. ప్రపంచంలో ఎవ్వరివద్దా లేనటువంటి రహస్య ఆయుధం తమ వద్ద వుందనీ, దీనికి సరితూగే ఆయుధం ఏ దేశంలోనూ లేదని అన్నారు. ఈ ఆయుధం ఎలాంటిదోనన్న వివరాలే కాదు అసలు ఆ ఆయుధం గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిదని అన్నారు. ట్రంప్ ఓ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడుతూ... మన వద్ద ఎవ్వరికీ అంతుచిక్కని ఆయుధాలున్నాయి. వాటి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడకపోవడమే మంచిది. వెనిజులాపై ఈ ఆయుధాన్ని ప్రయోగించాం అంటూ చెప్పారు.

నంద్యాల జిల్లాలో బ‌స్సు ప్ర‌మాదం: ముగ్గురు మృతి.. పది మందికి పైగా గాయాలు (video)

నంద్యాల జిల్లాలో బ‌స్సు ప్ర‌మాదం: ముగ్గురు మృతి.. పది మందికి పైగా గాయాలు (video)ఏపీలోని నంద్యాల జిల్లాలో బ‌స్సు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, పది మందికి పైగా ప్రయాణీకులు గాయపడ్డారు. నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని శిరివెళ్ల మండలం శిరివెళ్లమెట్ట సమీపంలో తెల్లవారుజామున ప్రైవేట్ బస్సు, కంటైనర్ లారీ ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ముగ్గురు మృతి చెందగా, పది మందికి పైగా ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. 36 మంది ప్రయాణికులతో నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్‌కు వెళ్తున్న ఏఆర్బీసీవీఆర్ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు టైరు పగిలిపోవడంతో తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది.

Modi Is My Friend: నరేంద్ర మోదీ నా స్నేహితుడు.. త్వరలోనే మంచి డీల్: డొనాల్డ్ ట్రంప్

Modi Is My Friend: నరేంద్ర మోదీ నా స్నేహితుడు.. త్వరలోనే మంచి డీల్: డొనాల్డ్ ట్రంప్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచ రాజకీయాలలో అత్యంత ఊహించలేని, ఆవేశపూరిత వ్యక్తిత్వాలలో ఒకరు. ఒకవైపు ఆయన భారతదేశంపై సుంకాలు విధించారు. ఇప్పుడు త్వరలోనే భారతదేశంతో అమెరికా ఒక మంచి వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటుందని ఆయన తెలియజేశారు.భారతదేశంతో ఉన్న సంబంధాల గురించి డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను అడిగినప్పుడు, ఆయన ఒక సాధారణమైన సమాధానం ఇచ్చారు.

M. M. Keeravani: ఎం.ఎమ్‌.కీరవాణి ఆలపించిన శ్రీ చిదంబరం చిత్రంలోని పాట

M. M. Keeravani: ఎం.ఎమ్‌.కీరవాణి ఆలపించిన శ్రీ చిదంబరం చిత్రంలోని పాటవంశీ తుమ్మల, సంధ్యా వశిష్ట జంటగా నటించిన ‘శ్రీ చిదంబరం’ చిత్రం నుంచి ఇటీవల టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. టీజర్‌కు వచ్చిన అనూహ్య స్పందన గురించి తెలిసిందే. కాగా ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎమ్‌ఎమ్‌ కీరవాణి గారు ఆలపించిన 'వెళ్లేదారిలో' అనే ఓ పాట బ్యూటిఫుల్‌ పాటను విడుదల చేశారు. సంగీత దర్శకుడు ఎమ్‌.ఎమ్‌.కీరవాణి అభినందనలతో.. ఆయన సినిమాకు బెస్ట్‌ విషెస్‌ చెబుతూ పాటను విడుదల చేశారు.

ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తిచేసుకున్న హీరో చంటి చిత్రం పేట రౌడీ

ఫైట్ సీక్వెన్స్ పూర్తిచేసుకున్న హీరో చంటి చిత్రం పేట రౌడీవీకే క్రియేషన్స్ పతాకంపై ప్రొడక్షన్ నెంబర్–2గా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘పేట రౌడీ’. ఇటీవల ఈ చిత్రాన్ని జూబ్లీహిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయంలో పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభించారు. మాక్ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కళ్యాణి కర్తనాధ నిర్మిస్తున్నారు. వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మాస్ లవ్ ఎంటర్‌టైనర్‌పై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి నెలకొంది.

Pawan: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్ర బృందానికి పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ శుభాకాంక్షలు

Pawan: మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్ర బృందానికి పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ శుభాకాంక్షలుసినీ ప్రయాణంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా ఎన్నో సంచలనాలు సృష్టించి, తాజాగా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'తో మరోసారి సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ పతాకాలపై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రం, సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్ ప్రత్యేక పాత్ర పోషించడం విశేషం.

Srinath Maganti: ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్‌లో హిట్ చిత్ర ఫేమ్ శ్రీనాథ్ మాగంటి

Srinath Maganti: ఈ నగరానికి ఏమైంది సీక్వెల్‌లో హిట్ చిత్ర ఫేమ్ శ్రీనాథ్ మాగంటిటాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోని యంగ్ & ట్యాలెంటెడ్ ఆర్టిస్టుల్లో శ్రీనాథ్ మాగంటి పేరు తప్పకుండా వినిపిస్తుంది. 'హిట్' ఫ్రాంచైజీలో అభిలాష్ పాత్రలో ఆయన నటన పలు ప్రశంసలు అందుకుంది. 'లక్కీ భాస్కర్'లోనూ సూరజ్ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. ఈ ట్యాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్ తెలుగుకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్ట్ చేసిన 'యానిమల్'తో బాలీవుడ్‌లోనూ సత్తా చాటారు. ఆ సినిమాలో రష్మిక బ్రదర్ రోల్ చేశారు. ఇప్పుడు శ్రీనాథ్ మాగంటి క్రేజీ ప్రాజెక్టులో హీరోగా నటించనున్నారు.

కుక్కకు తులాభారం, ప్లీజ్ మనోభావాలు దెబ్బతింటే క్షమించండి: నటి టీనా శ్రావ్య (video)

కుక్కకు తులాభారం, ప్లీజ్ మనోభావాలు దెబ్బతింటే క్షమించండి: నటి టీనా శ్రావ్య (video)ఒకవైపు వీధి కుక్కల వ్యవహారంపై ఇటీవలే నటి రేణూ దేశాయ్ తన తీవ్ర ఆవేదనను వెళ్లబుచ్చారు. ఏదో రెండు కుక్కలు కరిస్తే మిగిలిన కుక్కలు ఏం పాపం చేసాయని వాటిని చంపేస్తున్నారంటూ బాధపడ్డారు. ఆ సంగతి అలావుండగా తాజాగా టాలీవుడ్ నటి టీనా శ్రావ్య తను చేసిన పనికి బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి ఓ వీడియోను విడుదల చేసారు. అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ... నా పెంపుడు కుక్కకి శస్త్రచికిత్స జరిగింది. దాని ఆరోగ్యం బాగుపడితే అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటానని అనుకున్నా. మొక్కుకున్న ప్రకారం కుక్కకి తులాభారం వేసాను. ఇది కేవలం భక్తిభావంతోనే చేసాను. ఇందులో ఎవరినీ కించపరిచే ఉద్దేశ్యం లేదు.
