సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (19:38 IST)

చెత్త ఆట ఆడిన మా అల్లుడు షాహిన్ షా, బాబార్, షాదాబ్‌ను పీకేయండి: షాహిద్ అఫ్రిది

shahin, shahid Afridi
గెలుపు ఓటములు సహజం. ఒక్కోసారి అనుకున్నవిధంగా ఆటలో రాణించలేకపోతారు. కారణాలు అనేకం వుంటాయి. ఐతే పాకిస్తాన్ జట్టు విషయంలో మాత్రం విషయం కాస్త తేడాగా వుంటుంది. ప్రపంచ క్రికెట్ జట్లలో ఏ టీమ్ మీద ఓడినా ఫర్వాలేదు కానీ భారత్ జట్టుపైన పాకిస్తాన్ జట్టు ఓడిందో తీవ్రస్థాయిలో పాకిస్తాన్ దేశంలో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతాయి. ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది.
 
ఆదివారం నాడు భారత్ జట్టుపై పాకిస్తాన్ 61 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడిపోయింది. కేవలం 114 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా పాకిస్తాన్ సీనియర్ ఆటగాడు షాహిద్ అఫ్రిది జట్టు సభ్యులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాడు. చెత్త ప్రదర్శన చేసిన తన అల్లుడు షాహీన్ షా అఫ్రిది, బాబర్ అజమ్, షాదాబ్ ఖాన్లను పీకి పారేయాలన్నాడు. తనే పిసిబిలో వుంటే ఇప్పటికే ఆ పని చేసేవాడినని చెప్పుకొచ్చాడు.
 
కీలకమైన టోర్నీలలో సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆడాల్సి వుందనీ, ఐతే అలాంటి జాగ్రత్త ఎక్కడా తీసుకున్నట్లు కనబడలేదని అన్నాడు. వారి పేలవమైన ఆటతీరుతో పాకిస్తాన్ క్రీడాభిమానులను నిరాశపరిచారనీ, ఇప్పుడు జూనియర్ ఆటగాళ్లకు అవకాశ ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందనీ, జూనియర్ ఆటగాళ్లకు అవకాశం ఇస్తే వారు నిరూపించుకునే అవకాశం వుంటుందని అన్నాడు. చేతులారా.. నమీబియా మీద గెలవాల్సిన పరిస్థితిని తెచ్చుకున్నారంటూ మండిపడ్డాడు.

చరిత్ర సృష్టించిన కరీంనగర్‌లో కాషాయ పార్టీ.. మేయర్‌గా కొలగాని శ్రీనివాస్

చరిత్ర సృష్టించిన కరీంనగర్‌లో కాషాయ పార్టీ.. మేయర్‌గా కొలగాని శ్రీనివాస్కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌ను గెలుచుకోవడం ద్వారా కాషాయ పార్టీ చరిత్ర సృష్టించింది. బీజేపీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకపోయినా, మేయర్ పదవి తమ పార్టీకి వస్తుందని ఎంఓఎస్ బండి సంజయ్ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. 34 మంది కార్పొరేటర్ల మద్దతుతో, బీజేపీ చివరకు ఉత్కంఠకు తెరదించింది. కొలగాని శ్రీనివాస్ మేయర్‌గా, సునీల్ రావు డిప్యూటీ మేయర్‌గా ఎన్నికయ్యారు. బీజేపీ 30 సీట్లు గెలుచుకున్నప్పటికీ, మేయర్ పదవిని పొందేందుకు స్పష్టమైన మెజారిటీ రాలేదు.

మహిళలకు ఉచిత బస్సు.. మెట్రోకు ఆదాయం తగ్గుతోంది.. ప్రధాని మోదీ

మహిళలకు ఉచిత బస్సు.. మెట్రోకు ఆదాయం తగ్గుతోంది.. ప్రధాని మోదీకర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దీనిని ప్రారంభించింది. తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దీనిని అనుసరించింది. రెండు రాష్ట్రాలలో, మహిళలకు ఉచిత బస్సును ఎన్నికల వాగ్ధానంగా అందించారు. రెండు రాష్ట్రాలు దీనిని అమలు చేస్తున్నాయి. సీట్ల కోసం గొడవపడటం, ఎటువంటి కారణం లేకుండా ప్రయాణించడం వంటి సామాజిక పరిణామాలతో పాటు, ఉచిత బస్సు చాలా పెద్ద సమస్యను సృష్టించినట్లు కనిపిస్తోంది.

ఇద్దరు పిల్లల్ని, భర్తను వదిలేసి లవర్‌తో భార్య జంప్, మహాశివరాత్రి ప్రేమికుడు హత్య

ఇద్దరు పిల్లల్ని, భర్తను వదిలేసి లవర్‌తో భార్య జంప్, మహాశివరాత్రి ప్రేమికుడు హత్యఇద్దరు పిల్లల్ని, కట్టుకున్న భర్తను వదిలేసి ప్రేమికుడితో లేచిపోయింది ఓ భార్య. పెద్దల జోక్యంతో తిరిగి భార్యను రప్పించి కాపురం సరిదిద్దాలని చూసినా అది సాధ్యం కాలేదు. మరలా ప్రేమికుడి వద్దకు వెళ్లిపోయింది భార్య. దీనితో కసి పెంచుకున్న భర్త అదను చూసి మహాశివరాత్రి వేడుకకు వెళ్లివస్తున్న భార్య ప్రియుడిని వెంబడించి హత్య చేసాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. తెలంగాణ లోని జగిత్యాలలోని రూరల్ వడ్డెరకాలనీకి చెందిన లక్ష్మీ, గంగాధర్ ఇద్దరూ తమ ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి వుంటున్నారు. ఐతే లక్ష్మీ ఎక్కువగా మొబైల్ ఫోను చూస్తుంటుంది. ఇన్‌స్టాగ్రాంలో 30 ఏళ్ల విశ్వనాథ్ పరిచయమయ్యాడు.

Colombo to Amaravati: నారా లోకేష్ పనితీరు అదుర్స్..12గంటల్లో కొలంబో టు అమరావతి

Colombo to Amaravati: నారా లోకేష్ పనితీరు అదుర్స్..12గంటల్లో కొలంబో టు అమరావతిఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడి అవకాశాలను ఏర్పాటు చేయడంలో చాలా ప్రగతిశీలంగా ఉన్నారు. నారా లోకేష్ ఆదివారం రాత్రి కొలంబోలో పాకిస్తాన్‌తో జరిగిన ఆటలో భారతదేశం తరపున ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తెల్లారేసరికి అమరావతికి వచ్చేసారు. లోకేష్ కొన్ని గంటల్లోనే తన విధులకు తిరిగి రావడంపై ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి 9 గంటలకు, లోకేష్ కొలంబో స్టేడియంలో కనిపించారు. వేలమంది ప్రేక్షకుల నడుమ భారత జట్టును ప్రోత్సహిస్తూ కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను నారా లోకేష్ తన ఎక్స్ ఖాతా వేదికగా సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.

ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయాలకు గుడ్ బై?

ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయాలకు గుడ్ బై?సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ మేఘా ఇంజినీరింగ్ సంస్థ ఈవీట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు. లక్ష్మీనారాయణ విద్యార్థిగా మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివారు. ఎంటెక్ కోర్సును మద్రాసు ఐఐటీలో చదివారు. ఆ తర్వాత ఐపీఎస్ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెట్ బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సంస్థ విద్యుత్తు బస్సులకు అవసరమైన ఛార్జింగ్ వ్యవస్థలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 900కి పైగా బస్సులు నడుస్తున్నాయి.

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్

Kamalhasan: కమల్ హాసన్ చిత్రం సెయాన్ లో శివకార్తికేయన్ ఫస్ట్ లుక్శివకార్తికేయన్ కొత్త చిత్రం సెయాన్. శివకుమార్ మురుగేశన్ దర్శకత్వంలో, కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మిస్తున్న చిత్రంతో ఏర్పడిన క్రియేటివ్ జర్నీ ఇప్పుడు మరింత బలపడింది. గ్రాండ్ రూరల్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి “సెయాన్” అనే శక్తివంతమైన టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. 2026లో బిగ్గెస్ట్ ఫ్యామిలీ స్పెక్టకిల్‌గా నిలిచేలా ఎమోషన్స్, మాస్ ఎలిమెంట్స్, వినోదాన్ని మేళవిస్తూ ఈ సినిమా రూపొందుతోంది.

ధర్మస్థల నియోజకవర్గం లో డ్యాన్సర్ శ్రష్టి వర్మ సింగిల్

ధర్మస్థల నియోజకవర్గం లో డ్యాన్సర్ శ్రష్టి వర్మ సింగిల్ఇటీవలే షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను మేకర్స్ ప్రారంభించారు. ‘న్యాయం చేయరా దేవుడా..’ అంటూ వర్మ డ్యాన్స్ నెంబర్‌‌తో ప్రేక్షకులను పలకరించనున్నారు. ఈ వారంలోనే ఈ సాంగ్‌ని మేకర్స్ విడుదల చేయబోతున్నారు.

Nagabandham teaser: పాన్ ఇండియా టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నాగబంధం టీజర్

Nagabandham teaser: పాన్ ఇండియా టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నాగబంధం టీజర్కల్పిత పురాణాన్ని వెండి తెరపై నాగబంధం గా రూపొందిస్తున్నారు. అభిషేక్ నామా దర్శకుడు. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ మిస్టికల్ ఎపిక్ టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. కేవలం 24 గంటల్లోనే 20 మిలియన్‌కు పైగా వ్యూస్ సాధించి, దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్ చార్ట్స్‌లో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకోవడం ద్వారా పాన్-ఇండియన్ లో అదరగొట్టింది.

Sunil: కాటాలన్ ఐటెం నంబర్‌లో అదరగొట్టిన సునీల్

Sunil: కాటాలన్ ఐటెం నంబర్‌లో అదరగొట్టిన సునీల్క్యూబ్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై షరీఫ్ ముహమ్మద్ నిర్మించిన గ్రాండ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాటాలన్ నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ విడుదలైంది. పుష్ప, జైలర్ వంటి చిత్రాల ద్వారా ఇప్పటికే మలయాళీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన తెలుగు స్టార్ సునీల్ ఈ ట్రాక్ లో అదరగొట్టారు. ఐటెం నంబర్‌గా వహ్చిన ఈ పాటలో సునీల్ హై-ఎనర్జీ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ హైలైట్ గా నిలిచాయి. బి. అజనీష్ లోక్‌నాథ్ స్వరపరిచిన *“మజాకో మల్లికా అనే ట్రాక్‌ను వినాయక్ శశికుమార్ రాశారు. ఆనంద్ శ్రీరాజ్, భద్ర పాడారు. ఇది మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషలలో విడుదలైంది.

త్రిషపై బీజేపీ నేత ఫైర్- అలాంటి వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైనవి... లాయర్

త్రిషపై బీజేపీ నేత ఫైర్- అలాంటి వ్యాఖ్యలు అసహ్యకరమైనవి... లాయర్తమిళనాడు బిజెపి చీఫ్ నైనార్ నాగేంద్రన్ నటుడి నుండి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్ గురించి మాట్లాడుతూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నటి త్రిష కృష్ణన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయవాది నిత్యేష్ నటరాజ్ జారీ చేసిన ఒక ప్రకటనలో త్రిష ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలను అసహ్యకరమైనవి అని అభివర్ణించారు. ఎవరినీ పేరు ద్వారా ప్రస్తావించకుండా, త్రిష న్యాయవాది ఒక ప్రకటనలో ఇలా అన్నారు.
