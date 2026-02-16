చెత్త ఆట ఆడిన మా అల్లుడు షాహిన్ షా, బాబార్, షాదాబ్ను పీకేయండి: షాహిద్ అఫ్రిది
గెలుపు ఓటములు సహజం. ఒక్కోసారి అనుకున్నవిధంగా ఆటలో రాణించలేకపోతారు. కారణాలు అనేకం వుంటాయి. ఐతే పాకిస్తాన్ జట్టు విషయంలో మాత్రం విషయం కాస్త తేడాగా వుంటుంది. ప్రపంచ క్రికెట్ జట్లలో ఏ టీమ్ మీద ఓడినా ఫర్వాలేదు కానీ భారత్ జట్టుపైన పాకిస్తాన్ జట్టు ఓడిందో తీవ్రస్థాయిలో పాకిస్తాన్ దేశంలో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతాయి. ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది.
ఆదివారం నాడు భారత్ జట్టుపై పాకిస్తాన్ 61 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓడిపోయింది. కేవలం 114 పరుగులకే ఆలౌట్ అయ్యింది. ఈ సందర్భంగా పాకిస్తాన్ సీనియర్ ఆటగాడు షాహిద్ అఫ్రిది జట్టు సభ్యులపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాడు. చెత్త ప్రదర్శన చేసిన తన అల్లుడు షాహీన్ షా అఫ్రిది, బాబర్ అజమ్, షాదాబ్ ఖాన్లను పీకి పారేయాలన్నాడు. తనే పిసిబిలో వుంటే ఇప్పటికే ఆ పని చేసేవాడినని చెప్పుకొచ్చాడు.
కీలకమైన టోర్నీలలో సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఆడాల్సి వుందనీ, ఐతే అలాంటి జాగ్రత్త ఎక్కడా తీసుకున్నట్లు కనబడలేదని అన్నాడు. వారి పేలవమైన ఆటతీరుతో పాకిస్తాన్ క్రీడాభిమానులను నిరాశపరిచారనీ, ఇప్పుడు జూనియర్ ఆటగాళ్లకు అవకాశ ఇవ్వాల్సిన సమయం వచ్చిందనీ, జూనియర్ ఆటగాళ్లకు అవకాశం ఇస్తే వారు నిరూపించుకునే అవకాశం వుంటుందని అన్నాడు. చేతులారా.. నమీబియా మీద గెలవాల్సిన పరిస్థితిని తెచ్చుకున్నారంటూ మండిపడ్డాడు.