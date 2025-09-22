సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 22 సెప్టెంబరు 2025 (16:56 IST)

పాక్ ఆటగాడు ఏకే47 సంకేతం పంపితే.. భారత ఓపెనర్లు బ్రహ్మోస్‌ మిస్సైళ్లతో కుమ్మేశారు : డానిష్ కనేరియా

danish kaneria
ఆసియా క్రికెట్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా ఆదివారం రాత్రి సూపర్-4 మ్యాచ్ భారత్, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్ల మధ్య జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత మరోమారు ఘన విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లల 5 వికెట్ల నష్టానికి 171 పరుగులు చేసింది. పాక్ ఆటగాళ్లలో ఫర్హాన్ (58) ఒక్కడే అర్థ శతకంతో రాణించాడు. ఆ తర్వాత 172 పరుగుల టార్గెట్‌తో బరిలోకి దిగిన భారత్... ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయింది. దీంతో నాలుగు వికెట్లను కోల్పోయి విజయభేరీ మోగించింది. 
 
ముఖ్యంగా, భారత ఓపెనర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ వర్మ 39 బంతుల్లో 74, శుభమన్ గిల్ 28 బంతుల్లో 47 చొప్పున తొలి పది ఓవర్లలోనే ఏకంగా 105 పరుగులను రాబట్టారు. తద్వారా భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పి పాకిస్థాన జట్టు ఓటమిని ఖరారు చేశారు. 
 
ఈ మ్యాచ్‌పై పాక్ ఆటగాడు డానిష్ కనేరియా స్పందిస్తూ, సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ ఏకే 47 సంకేతం చూపిస్తే శుభమన్ గిల్, అభిషేక్ వర్మ తమ బ్యాట్లతో ఏకంగా బ్రహ్మోస్‌లనే ప్రయోగించారు. భారత ఓపెనర్ల ఎదురుదాడికి పాక్ బౌలర్లు నిస్సహాయులుగా మిగిలిపోయారు. కొట్టడం వేరు.. చితక్కొట్టడం వేరు. ఇది రెండో రంకం.. దాన్ని మామూలుగా అనరు.. మహా ఉతుకుడు అంటారు. అని అన్నారు. అభిషేక్, శుభమన్ గిల్‌ వంటి క్లాస్ ఓపెనర్లు ఉన్నపుడు ఇలాంటి పిచ్‌పై 200 పరుగులు లక్ష్యం కూడా చిన్నదేనని చెప్పారు. 
 
పైగా, ఓటమి తర్వాత కుంటి సాకులు వెతకడం పాకిస్థాన్ జట్టుకు అలవాటేనని ఆయన విమర్శించారు. ఇపుడు వారు ఫఖర్ జమాన్ ఔట్‌ను బలిపశువును చేస్తున్నారు. తాను ఔట్ కాలేదని అతడు ఇపుడు ఏడుస్తున్నాడు.. కానీ సంజూ శాంసన్ పట్టింది స్పష్టమైన క్యాచ్. గ్లోవ్స్ బంతి కింద ఉన్నాయి. అయినా బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అంటూ పాకిస్థాన్ దీనిపై రాద్దాంతం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. 

కెనడాలో ఖలీస్థానీ ఉగ్రవాది ఇంద్రజీతి సింగ్ అరెస్టు

కెనడాలో ఖలీస్థానీ ఉగ్రవాది ఇంద్రజీతి సింగ్ అరెస్టుఖలీస్థానీ ఉగ్రవాది ఇంద్రజీత్ సింగ్‌ గోసల్‌ను కెనడాలో అరెస్టు చేశారు. సిఖ్స ఫర్ జస్టిస్ (ఎస్ఎఫ్‌జే) పేరుతో ఒక వేర్పాటువాద సంస్థ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరిగా ఉన్న గుర్‌పత్వంత్ సింగ్ పన్నూకు ఇంద్రజీత్ సింద్ అత్యంత సన్నిహితుడు. గత 2023 నుంచి ఇంద్రజీత్ సింగ్ కెనడాలో ఎఫ్.ఎఫ్.జె కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నారు.

సహోద్యోగుల వేధింపులు.. మహిళా టీచర్‌పై వేధింపులు.. భర్త అస్సాంలో.. భార్య ఆత్మహత్య

సహోద్యోగుల వేధింపులు.. మహిళా టీచర్‌పై వేధింపులు.. భర్త అస్సాంలో.. భార్య ఆత్మహత్యసహోద్యోగుల వేధింపుల కారణంగా 29 ఏళ్ల ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు తన ఇంట్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటన సెప్టెంబర్ 19న జరిగింది. ఆ మహిళ భర్త ఆదిబట్ల పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఆమె పాఠశాలలోని ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు తనను వేధిస్తున్నారని, అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆరోపించింది. దీని కారణంగా ఆమె ఉరి వేసుకుందని వారు ఆదివారం తెలిపారు.

మసాజ్ సెంటర్ ముసుగులో వ్యభిచారం.. పలువురు అమ్మాయిల అరెస్టు

మసాజ్ సెంటర్ ముసుగులో వ్యభిచారం.. పలువురు అమ్మాయిల అరెస్టుహైదరాబాద్ నగరంలోని ఎస్.ఆర్.నగర్‌లో మసాజ్ సెంటర్ పేరుతో వ్యభిచారం నిర్వహిస్తున్న దందాను స్థానిక పోలీసులు బహిర్గతం చేశారు. ఆ బ్యూటీ స్పా సెంటరుపై స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించి ఇద్దరు యువతులు ఒక నిర్వాహకుడుని, ఒక విటుడుని కూడా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పట్టుబడిన విటుడు ఓ శాటిలైట్ చానెల్‌కు విలేకరిగా వ్యవహరిస్తున్నట్టు పోలీసులు విచారణలో గుర్తించారు.

దేశంగా అవతరించిన పాలస్తీనా... దేశంగా గుర్తించిన అగ్రదేశాలు

దేశంగా అవతరించిన పాలస్తీనా... దేశంగా గుర్తించిన అగ్రదేశాలుపాలస్తీనా ఒక దేశంగా అవతరించింది. ఈ దేశాన్ని బ్రిటన్‌తో సహా పలు అగ్రదేశాలు గుర్తించాయి. పాలస్తీనాను దేశంగా గుర్తించేందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నా బ్రిటన్ ప్రధాని స్టార్మర్ మాత్రం తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా ప్రజల్లో శాంతిస్థాపన ఆశలు పునరుద్ధరించేందుకు రెండు దేశాల విధానం సరైన దని స్టార్మర్ అభిప్రాయపడ్డారు. బ్రిటన్‌తో పాటు ఆస్ట్రేలియా, కెనడా కూడా పాలస్తీనాను ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తించాయి. అతి త్వరలో ఫ్రాన్స్ పోర్చుగల్ కూడా పాలస్తీనాను దేశంగా అధి కారికంగా గుర్తించనున్నాయి.

Nara Lokesh: కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నంను కొనియాడిన మంత్రి నారా లోకేష్ (video)

Nara Lokesh: కానిస్టేబుల్ వెంకటరత్నంను కొనియాడిన మంత్రి నారా లోకేష్ (video)ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో చాలా చురుగ్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆయన ప్రజల ఫిర్యాదులను ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరిష్కరిస్తారు. అలాగే, సామాజిక ప్రయోజనం కోసం పోరాడే కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తులను ప్రోత్సహించడానికి సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తారు. పేద, పేద పాఠశాల పిల్లలకు సహాయం చేయడంలో గొప్ప సామాజిక స్పృహను ప్రదర్శించిన ట్రాఫిక్ పోలీసు కానిస్టేబుల్‌ వీడియో చూసి నారా లోకేష్ భేష్ అన్నారు.

మనీ లాండరింగ్ కేసు : బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్‌కు ఎదురుదెబ్బ

మనీ లాండరింగ్ కేసు : బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్‌కు ఎదురుదెబ్బమనీ లాండరింగ్ కేసులో బాలీవుడ్ నటి జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్‌కు సుప్రీంకోర్టులో గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తనపై ఉన్న రూ.215 కోట్ల ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కేసును కొట్టివేయాలంటూ సుప్రీంకోర్టులో ఆమె పిటిషన్‌ వేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై విచారణ జరిపిన సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సోమవారం ఆ పిటిషన్‌ను తిరస్కరించింది.

Adhira: దాసరి కల్యాణ్, ఎస్ జే సూర్య కాంబోలో ఆధీర షూటింగ్

Adhira: దాసరి కల్యాణ్, ఎస్ జే సూర్య కాంబోలో ఆధీర షూటింగ్యూనిక్, లార్జర్-దాన్-లైఫ్ ఎంటర్‌టైనర్‌లతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న క్రియేటివ్ జీనియస్ ప్రశాంత్ వర్మ, లార్జర్-దాన్-లైఫ్ సూపర్ హీరో సినిమా కోసం ఆర్.కె.డి స్టూడియోస్‌తో కలిసి పనిచేయబోతున్నారు. టాలీవుడ్‌లో తొలి జాంబీ జానర్‌ ఫిల్మ్‌తో అలరించిన ఆయన, తర్వాత ఇండియన్ సూపర్ హీరో మూవీ హనుమాన్‌తో సంచలనాన్ని సృష్టించారు. అదే డ్రీంని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లే ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తోంది అధీర.

రాధిక - నిరోషా తల్లి గీత రాధ కన్నుమూత

రాధిక - నిరోషా తల్లి గీత రాధ కన్నుమూతసినీ హీరోయిన్లు రాధిక, నిరోషల తల్లి గీత రాధ ఇకలేరు. ఆమెకు వయసు 86 యేళ్ళు. వృద్దాప్యంతో ఆదివారం రాత్రి 9.30 గంటలకు చెన్నైలోని పోయెస్ గార్డెన్‌‌లోని ఆమె స్వగృహంలో తుదిశ్వాస విడిచినట్టు నటి రాధిక విడుదల చేసిన ఓ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొమన్నారు.

పవర్ స్టార్ "ఓజీ" టిక్కెట్ ధర రూ.3.61 లక్షలు

పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన తాజా చిత్రం ఓజీ. సుజీత్ దర్శకుడు. ప్రియాంక అరుల్ మోహన్ హీరోయిన్. డీవీవీ దానయ్య నిర్మాత. ఈ నెల 25 తేదీన విడుదలకానుంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పుతోంది. ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొంది. పవన్ ఫ్యాన్స్... ఈ సినిమా టిక్కెట్లను రూ.లక్షలు చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఆ డబ్బులను అభిమాన నేత రాజకీయ పార్టీ జనసేనకు విరాళం రూపంలో ఇస్తున్నారు.

'ఓజీ' చిత్రం అందరినీ రంజింపజేసేలా ఉంటుంది : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్

'ఓజీ' చిత్రం అందరినీ రంజింపజేసేలా ఉంటుంది : పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులతో పాటు, సినీ ప్రియులంతా ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం 'ఓజీ'. సుజీత్ దర్శకత్వంలో డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఓజాస్ గంభీరగా గర్జించనున్న ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ, ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్, ప్రకాష్ రాజ్, శ్రియా రెడ్డి, అర్జున్ దాస్ ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. థమన్ సంగీత స్వరకర్త.
