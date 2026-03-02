సోమవారం, 2 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 2 మార్చి 2026 (10:39 IST)

ఇదీ బిగ్ మ్యాచ్ టెంపర్మెంట్ అంటే... లెక్కలేసి మరీ నిర్భయంగా ఆడాడు... సంజూపై పాక్ ఫ్యాన్స్ ప్రశంసలు

sanju samson
భారత క్రికెటర్ సంజు శాంసన్‌పై పాకిస్తాన్ క్రికెట్ జట్టు అభిమానులు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ఆదివారం రాత్రి కోల్‌కతా వేదికగా వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో భారత జట్టును సంజు శాంసన్ వీరోచిత పోరాటం చేసి ఒంటి చేత్తో గెలిపించాడు. అతని ఆట తీరుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఫిదా అయిపోయారు. ఇలాంటి వారిలో శత్రుదేశం పాకిస్తాన్ క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు. 
 
ఈ మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్'లో పాకిస్థాన్ అభిమానులు సంజును ప్రశంసిస్తూ పోస్టులు పెట్టారు. "ఒత్తిడిలో ఎలా ఆడాలో సంజూ చూపించాడు. ఇదీ బిగ్ మ్యాచ్ టెంపర్మెంట్ అంటే" అని ఒకరు పేర్కొన్నారు. "ఈ ఇన్నింగ్స్ విరాట్ కోహ్లి క్లాసిక్ ఛేజింగులను గుర్తు చేసింది. ప్రశాంతంగా, లెక్కలేసి, నిర్భయంగా కొట్టాడు" అని మరో అభిమాని కామెంట్ చేశాడు.
 
టోర్నమెంట్ ఎక్కువకాలం అవకాశం కోసం ఎదురుచూసి, వచ్చిన అవకాశాన్ని సంజూ అద్భుతంగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడని పలువురు కొనియాడారు. "జట్టులో చోటు సులభం కాదు, కానీ కీలక సమయంలో తన సత్తా చాటాడు. హ్యాట్సాఫ్" అని ఒకరు రాశారు. 
 
"వైరాలను పక్కనపెడితే, ఇది ఒత్తిడిలో ఆడిన స్వచ్ఛమైన క్లాస్ ఇన్నింగ్స్" అంటూ మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు. శాంసన్ ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో భారత్‌కు కేవలం మ్యాచ్‌ను మాత్రమే గెలిపించలేదు, సరిహద్దుల ఆవల ఉన్న క్రికెట్ ప్రియుల మనసులను కూడా గెలుచుకున్నాడు.
 
కాగా, టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 సెమీ ఫైనల్స్‌లోకి భారత్ అడుగుపెట్టింది. వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్ సంజూ శాంసన్ ఆడిన అద్భుత ఇన్నింగ్స్ జట్టుకు విజయాన్ని అందించింది. కేవలం 3 పరుగుల తేడాతో శతకం చేజార్చుకున్నా, సంజూ ఆడిన 97 పరుగుల ఇన్నింగ్స్‌పై ఇప్పుడు సరిహద్దులు దాటి ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతుండటం గమనార్హం. 

బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేత.. తెలంగాణకు గోదావరి జలాలు

బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తివేత.. తెలంగాణకు గోదావరి జలాలునాందేడ్ జిల్లాలోని ధర్మాబాద్ సమీపంలోని బాబ్లీ ప్రాజెక్టు గేట్లను ఎత్తి గోదావరి నది నుండి నీటిని విడుదల చేశారు. రెండు రాష్ట్రాల అధికారులు సంయుక్తంగా ప్రాజెక్టును పరిశీలించి తెలంగాణ వైపు నీటిని దిగువకు విడుదల చేశారు. ఆదివారం బాబ్లీ ప్రాజెక్టు నుండి దాదాపు 0.60 టీఎంసీల నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ నీరు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు చేరుకుంటుందని, దీనివల్ల నాందేడ్, నిజామాబాద్, నిర్మల్ జిల్లాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అధికారులు తెలిపారు.

హలో నెతన్యాహు జీ... మా పౌరులను భద్రంగా చూసుకోండి : ప్రధాని మోడీ

హలో నెతన్యాహు జీ... మా పౌరులను భద్రంగా చూసుకోండి : ప్రధాని మోడీఅమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాలు ప్రత్యక్ష యుద్ధానికి తలపడ్డాయి. దీంతో పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు నెలకొన్నాయి. ఈ పరిస్థితులపై కేంద్రం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు.

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో మోదీ చర్చలు

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో మోదీ చర్చలుప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో మాట్లాడారు. ఇటీవలి పరిణామాలపై భారతదేశం ఆందోళనలను ఆయన తెలియజేశారు. పౌరుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. తన ఎక్స్ పోస్ట్‌లో, ప్రధానమంత్రి మోదీ శత్రుత్వాలను త్వరగా నిలిపివేయాల్సిన అవసరాన్ని పునరుద్ఘాటించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను తెలుగునాడుగా పేరు మార్చాలి.. గరికపాటి నరసింహారావు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను తెలుగునాడుగా పేరు మార్చాలి.. గరికపాటి నరసింహారావుఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన జరిగి దాదాపు 12 సంవత్సరాలు అయింది. దీని ఫలితంగా స్వతంత్ర తెలుగు రాష్ట్రాలు ఏర్పడ్డాయి. తాజాగా ఏపీ పేరు మార్పుపై ఆచార్యులు గరికపాటి నరసింహారావు ఆసక్తికరమైన ప్రతిపాదన చేశారు. అమలాపురంలో జరుగుతున్న తెలుగు మహా సభకు హాజరైన నరసింహారావు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను త్వరలో తెలుగునాడుగా పేరు మార్చాలని అన్నారు.

ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వంతో చర్చలకు నేను సిద్ధంగా వున్నాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్

ఇరాన్ కొత్త నాయకత్వంతో చర్చలకు నేను సిద్ధంగా వున్నాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ సంయుక్త దాడులు ఆదివారం కూడా జరిగాయి. సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ హత్య తర్వాత సైనిక దాడులు మరింత తీవ్రమవుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా దేశంలోని బాలిస్టిక్ క్షిపణి స్థావరాలపై భారీ బాంబులు వేసి, యుద్ధనౌకలను అమెరికా బాలిస్టిక్స్ తుడిచిపెట్టాయి. దేశవ్యాప్తంగా పేలుళ్లకు టెహ్రాన్ పైన ఆకాశంలోకి పొగలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఖమేనీ, ఇతర సీనియర్ నాయకుల మరణంతో పాటు 200 మందికి పైగా పౌరులు మరణించారని ఇరాన్ నాయకులు తెలిపారు. ఈ దాడులకు ఇరాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేసింది.

నేను పెళ్లి చేసుకునే ముందు.. నా అమ్మకు తోడు వుండాలి.. సుప్రీత

నేను పెళ్లి చేసుకునే ముందు.. నా అమ్మకు తోడు వుండాలి.. సుప్రీతటాలీవుడ్ నటి సురేఖా వాణి, ఆమె కూతురు సుప్రిత నాయుడు సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా వుంటారు. ఈ తల్లీకూతుళ్లు స్నేహితుల్లా కలిసి ఉండటం, సోషల్ మీడియాలో తరచూ ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్ చేస్తూ సందడి చేయడం తెలిసిందే. ఇటీవల సుప్రీత తన తల్లి భవిష్యత్తు గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. భర్త మరణం తర్వాత సురేఖ వాణి ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.

Varalaxmi: ఈ ప్రపంచంలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తుండేవాడిని శరత్ కుమార్

Varalaxmi: ఈ ప్రపంచంలో ఎలా బిహేవ్ చేయాలని చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తుండేవాడిని శరత్ కుమార్వెర్సటైల్ పాత్రలతో అలరిస్తున్న వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ స్వీయ దర్శకత్వంలో, తన సోదరి పూజా శరత్ కుమార్ తో కలిసి దోస డైరీస్‌ బ్యానర్ పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం'సరస్వతి'. హై-కాన్సెప్ట్ థ్రిల్లర్‌గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్ ప్రేక్షకులలో క్యురియాసిటీ పెంచింది. మార్చి 6న ఈ సినిమా థియేటర్స్ లో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Ram Charan: పెద్ది డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్

Ram Charan: పెద్ది డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్రామ్ చరణ్ ప్రతిష్టాత్మక పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ 'పెద్ది' సినిమా వేసవిలో గ్రాండ్ గా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో బజ్ నెక్స్ట్ లెవల్ కి చేసుకుంది. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని వృద్ది సినిమాస్ బ్యానర్ పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీగా నిర్మిస్తున్నారు. సంగీత దర్శకుడు ఎ.ఆర్. రెహమాన్ స్వరపరిచిన ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్, బ్లాక్ బస్టర్ ఫస్ట్ సింగిల్ చికిరి చికిరి కి ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ తో రికార్డులను బద్దలు కొట్టాయి.

Niharika Konidela: రాకాస తో నెక్ట్స్ లెవెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాం : నిహారిక కొణిదెల

Niharika Konidela: రాకాస తో నెక్ట్స్ లెవెల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తాం : నిహారిక కొణిదెలప్రముఖ నటి, నిర్మాత నిహారిక కొణిదెల 2024లో విడుదలైన ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో ఎన్నో అవార్డుల్ని, రివార్డుల్ని అందుకున్నారు. అలాంటి ఓ అద్భుతమైన సినిమా తరువాత జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణలో నిహారిక త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నిర్మాత‌గా ఉమేష్ కుమార్ బ‌న్సాల్‌తో క‌లిసి ‘రాకాస’ మూవీని నిర్మించారు. మానస శర్మ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభ‌న్‌, న‌య‌న్ సారిక‌ జంటగా నటించారు. ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 3న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఆదివారం నాడు టీజర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

సీఎం రేవంత్‌ను కలిసిన రష్మిక.. అల్లు వారింటికి విరోష్ దంపతులు...

సీఎం రేవంత్‌ను కలిసిన రష్మిక.. అల్లు వారింటికి విరోష్ దంపతులు...ఇటీవల ఓ ఇంటివారైన హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక మందన్నాలు పలువురు ప్రముఖుల ఆశీర్వాదాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులోభాగంగా ఆదివారం సాయంత్రం తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి కుటుంబాన్ని కథానాయిక రష్మిక కలిశారు.
