ఆర్థిక కష్టాలు - ఐసీసీ చర్యలకు భయపడే పాకిస్తాన్ యూ టర్న్ : మదన్ లాల్
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్తో జరగాల్సిన కీలక మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించిన పాకిస్తాన్.. మళ్లీ మనసు మార్చుకుని మ్యాచ్ ఆడేందుకు సమ్మతించింది. దీనిపై భారత మాజీ క్రికెటర్ మదన్ లాల్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇతర దేశాల బోర్డులు ఒప్పించడం వల్లే భారత్తో ఆడేందుకు పాక్ అంగీకరించందన్న వాదనను ఆయన కొట్టిపారేశారు. కేవలం ఆర్థిక కష్టాలు, ఐసీసీ చర్యల భయంతోనే పాకిస్తాన్ వెనక్కి తగ్గిందన్నారు.
పాకిస్తాన్ ముందు వెనుక ఆలోచించి యూటర్న్ తీసుకుంది. ఒక మ్యాచ్ ఆడకపోతే వారికి భారీ నష్టం వాటిల్లేది. జరిమానాలు కట్టడంతో పాటు ఐసీసీ వారిపై కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నిషేధం విధించే ప్రమాదం కూడా ఉండేది. ఇవన్నీ ఆలోచించే వారు భారత్తో ఆడేందుకు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని పేర్కొన్నారు.
బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డులు ఒప్పించడం వల్లే తాము ఆడుతున్నామని పాకిస్తాన్ చెప్పడాన్ని మదన్ లాల్ తప్పుబట్టారు. ఇపుడు బంగ్లాదేశ్ లేదా శ్రీలంక చెప్పాయని అనడం సరికాదు. సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే సత్తా ఉండాలి. మొదట ఆడబోమంటూ తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇపుడు దాన్ని మార్చుకున్నారు.
అంతేగానీ ఇతరుల వల్ల చేశామని చెప్పడం తప్పు అని అభిప్రాయపడ్డారు. పైగా, ఈ వివాదం వల్ల ఇటు భారత్, అటు ఐసీసీకి వచ్చే నష్టమేమీ లేదన్నారు. నష్టపోయేది కేవలం పాకిస్తాన్ మాత్రమేనని ఆయన గుర్తుచేశారు. కాగా, ఈ టోర్నీలో భాగంగా, ఈ నెల 15వ తేదీన శ్రీలంక వేదికగా భారత్, పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగనుంది.