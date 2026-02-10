మంగళవారం, 10 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్

ఆర్థిక కష్టాలు - ఐసీసీ చర్యలకు భయపడే పాకిస్తాన్ యూ టర్న్ : మదన్ లాల్

madan lal
ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ టోర్నీలో భాగంగా, ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్‌తో జరగాల్సిన కీలక మ్యాచ్‌ను బాయ్‌కాట్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించిన పాకిస్తాన్.. మళ్లీ మనసు మార్చుకుని మ్యాచ్ ఆడేందుకు సమ్మతించింది. దీనిపై భారత మాజీ క్రికెటర్ మదన్ లాల్ ఘాటుగా స్పందించారు. ఇతర దేశాల బోర్డులు ఒప్పించడం వల్లే భారత్‌తో ఆడేందుకు పాక్ అంగీకరించందన్న వాదనను ఆయన కొట్టిపారేశారు. కేవలం ఆర్థిక కష్టాలు, ఐసీసీ చర్యల భయంతోనే పాకిస్తాన్ వెనక్కి తగ్గిందన్నారు. 
 
పాకిస్తాన్ ముందు వెనుక ఆలోచించి యూటర్న్ తీసుకుంది. ఒక మ్యాచ్ ఆడకపోతే వారికి భారీ నష్టం వాటిల్లేది. జరిమానాలు కట్టడంతో పాటు ఐసీసీ వారిపై కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నిషేధం విధించే ప్రమాదం కూడా ఉండేది. ఇవన్నీ ఆలోచించే వారు భారత్‌తో ఆడేందుకు సరైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని పేర్కొన్నారు. 
 
బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డులు ఒప్పించడం వల్లే తాము ఆడుతున్నామని పాకిస్తాన్ చెప్పడాన్ని మదన్ లాల్ తప్పుబట్టారు. ఇపుడు బంగ్లాదేశ్ లేదా శ్రీలంక చెప్పాయని అనడం సరికాదు. సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే సత్తా ఉండాలి. మొదట ఆడబోమంటూ తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇపుడు దాన్ని మార్చుకున్నారు. 
 
అంతేగానీ ఇతరుల వల్ల చేశామని చెప్పడం తప్పు అని అభిప్రాయపడ్డారు. పైగా, ఈ వివాదం వల్ల ఇటు భారత్, అటు ఐసీసీకి వచ్చే నష్టమేమీ లేదన్నారు. నష్టపోయేది కేవలం పాకిస్తాన్ మాత్రమేనని ఆయన గుర్తుచేశారు. కాగా, ఈ టోర్నీలో భాగంగా, ఈ నెల 15వ తేదీన శ్రీలంక వేదికగా భారత్, పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరుగనుంది. 

మానసికస్థితి సరిగాలేని టెక్కీ రైలు పట్టాలపై పడుకున్నాడు.. తల మొండెం వేరయ్యాయి...

మానసికస్థితి సరిగాలేని టెక్కీ రైలు పట్టాలపై పడుకున్నాడు.. తల మొండెం వేరయ్యాయి...హైదరాబాద్ నగరంలోని ఖైరతాబాద్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. మానసికస్థితి సరిగా లేని ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ రైలు పట్టాలపై పడుకోగా, అతనిపై నుంచి రైలు దూసుకెళ్లింది. దీంతో అతని తల, మొండెం వేరయ్యాయి.

ప్లీజ్.. మాకు ఇంకో వందే భారత్ రైలును కేటాయించరూ... రైల్వే మంత్రికి సీఎం బాబు వినతి

ప్లీజ్.. మాకు ఇంకో వందే భారత్ రైలును కేటాయించరూ... రైల్వే మంత్రికి సీఎం బాబు వినతికేంద్ర రైల్వే మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్‌కు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరో విజ్ఞప్తి చేశారు. విజయవాడ నుంచి తిరుపతి మీదుగా బెంగుళూరుకు చేరుకునేందుకు వీలుగా వందే భారత్ రైలును కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి రైల్వే మంత్రి సైతం సానుకూలంగా స్పందించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబు మంగళవారం రైల్వే మంత్రి వైష్ణవ్‌ను కలిసి ఒక సమగ్రమైన వినతిపత్రాన్నిఅందజేశారు.

కాంగ్రెస్ నేతలపై రూ.500 కోట్ల పరువునష్టం దావా వేసిన అస్సాం సీఎం

కాంగ్రెస్ నేతలపై రూ.500 కోట్ల పరువునష్టం దావా వేసిన అస్సాం సీఎంకాంగ్రెస్ నేతలపై నుంచి రూ.500 కోట్లకు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంతా బిశ్వా శర్మ పరువు నష్టం దావా వేశారు. తనకు, తన కుటుంబం పరువుకు భంగం కలిగించేలా కాంగ్రెస్ నేతలు మాట్లాడారని ఆయన ఆరోపించారు.

లోక్‌సభ స్పీకర్‌పై విపక్షాల అవిశ్వాస తీర్మానం.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఓం బిర్లా

లోక్‌సభ స్పీకర్‌పై విపక్షాల అవిశ్వాస తీర్మానం.. సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్న ఓం బిర్లావిపక్ష పార్టీలన్నీ కలిసి లోక్‌సభ స్పీకర్‌పై అవిశ్వాస తీర్మాన నోటీసు ఇచ్చాయి. ఈ మేరకు లోక్‌సభ సచివాలయానికి మంగళవారం నోటీసు అందజేశాయి. స్పీకర్ పక్షపాత ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నారని, ప్రతిపక్ష సభ్యులకు మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వడం లేదని, ఇటీవల 8 మంది ఎంపీలను సస్పెండ్ చేశారని ఆరోపిస్తూ రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 94(సి) కింద ఈ నోటీసును సమర్పించాయి. దీనిపై సుమారు 120 మంది విపక్ష ఎంపీలు సంతకాలు చేశారు.

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రం

హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్న వైజాగ్ మెట్రో ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు చేసిన విజ్ఞప్తికి కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించింది.

రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్

రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చిత్ర నిర్మాతకు మద్రాస్ హైకోర్టు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చింది. చెక్ బౌన్స్ కేసులో "కొచ్చడియాన్" చిత్ర నిర్మాత నాలుగు వారాల్లో రూ.2.5 కోట్లు చెల్లించాలని లేదా ఆరు నెలల పాటు జైలుశిక్ష అనుభవించాలని ఆదేశించింది.

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేని

Santosh Shobhan: కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ఒక ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ : ధీరజ్ మొగిలినేనిసంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ గా తెరకెక్కిన "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా ఈ నెల 14న తెలుగు, తమిళంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది.

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణి

Tanikella Bharani: శివ భక్తితో లీనమై శివోహం పాటలో నటించా : తనికెళ్ల భరణిమహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా మహాశివుడిని పూజిస్తూ రూపొందిన "శివోహం" పాట ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం సోమవారం హైదరాబాద్ ఫిలింఛాంబర్ లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ పాటను రాధాకేశవ్ సమర్పణలో పొత్తపు కేశవరెడ్డి నిర్మించారు. దామురెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. యశోకృష్ణ సంగీతాన్ని అందించిన శివోహం పాటను ప్రసిద్ధ మలయాళ గాయకుడు మధు బాలకృష్ణన్ పాడారు.

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్

జీవితంలో అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే సీన్స్ ఫంకీ లో ఉంటాయి : కె.వి. అనుదీప్‘జాతిరత్నాలు’తో హాస్య చిత్రాలలో కొత్త పంథాను సృష్టించిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్, ఇప్పుడు ‘ఫంకీ’తో మరోసారి థియేటర్లలో నవ్వుల వర్షం కురిపించడానికి వస్తున్నారు. మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?

Prabhas: ఫౌజీ షూటింగ్‌పై కీలక అప్డేట్ - ప్రభాస్ రెడీ ఫర్ యాక్షన్ ?ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా ఫౌజీ యాక్షన్-డ్రామా. 1940లలో ఆజాద్ హింద్ ఫోర్స్ ప్రభాస్ సైనికుడిగా నటించాడు, దీనికి హను రాఘవపూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం స్వాతంత్ర పోరాట నేపథ్యంలో సాగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన షూటింగ్ కొంత భాగం జరుపుకుంది. ఆ తర్వాత కొంతకాలం గేప్ తీసుకుంది. కాగా, ఫిబ్రవరి 6న తిరిగి షూటింగ్ మొదలైంది. హైదరాబాద్ శివార్లో గల ఓ స్టూడియోలో జరుగుతుంది.
