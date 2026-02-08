ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 8 ఫిబ్రవరి 2026 (11:27 IST)

ఐసీసీ వార్నింగ్‌కు దిగివచ్చిన పాకిస్తాన్ - భారత్‌తో మ్యాచ్ ఖాయం!!

pak vs india teams
పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు తోకముడిచింది. ఐసీసీ ఇచ్చిన వార్నింగ్‌తో దిగివచ్చింది. భారత్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌ను బాయ్‌కట్ చేస్తే భారీ అపరాధం చెల్లించాల్సివుంటుందని తేల్చి చెప్పింది. పైగా ఇలా చేయడం ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించినట్టే అవుతుందని స్పష్టంచేసింది. పైగా భారత్‌తో మ్యాచ్ ఆడకపోతే తీవ్ర ఆర్థిక పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని గట్టిగా హెచ్చరించడంతో పీసీబీ మెత్తబడింది. 
 
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిచ్చే టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్‌ను తొలగించినందుకు నిరసనగా, ఆ దేశానికి సంఘీభావం తెలుపుతూ ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్‌తో జరిగే మ్యాచ్‌ను బాయ్‌కాట్ చేస్తున్నట్టు పీసీబీఐ ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. తమ ప్రభుత్వ సోషల్ మీడియా ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని, ఇది ఫోర్స్ మేజర్ (తప్పనిసరి పరిస్థితులు) కిందకు వస్తుందని పీసీబీ అభిప్రాయపడింది. అయితే, పీసీబీ వాదనలను ఐసీసీ తోసిపుచ్చింది. ఇది ఫోర్స్ మేజర్ పరిధిలోకి రాదని స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ మ్యాచ్ ఆడకపోతే ఒప్పందాన్ని ఉల్లంగించినందుకుగాను పీసీబీ నుంచి భారీ నష్టపరిహారాన్ని క్లెయిమ్ చేయాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది. 
 
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు పునరాలోచనలో పడింది. ఈ వివాదాన్ని మరింతగా కఠినతరం చేసుకునేందుకు బదులు చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఐసీసీ అధికారి ఒకరు తెలిపినట్టు సమాచారం. మరోవైపు పీసీబీ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల తమ దేశానికి భారీ నష్టం వాటిల్లుతుందని శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కూడా పీసీబీకి లేఖ రాసింది. 
 
భారత్ పాక్ మ్యాచ్‌ టికెట్లకు ఉన్న డిమాండ్ వల్ల తమకు ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరిగేదని, ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కార్యదర్శి బందుల దిసనాయకే కోరారు. ఐసీసీ, ఎస్ఎల్సీ వచ్చిన ఒత్తిడితో పీసీబీ దిగివచ్చింది. ఇదే విషయంపై తమ ప్రభుత్వంతో చర్చించి, మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలిస్తామని శ్రీలంక బోర్డుకు పీసీబీ తెలియజేసింది. సో.. భారత్ పాక్ మ్యాచ్ జరగడం దాదాపుగా ఖాయంగా తెలుస్తోంది. 

ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. ఎక్కడ?

ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ఉరేసుకున్న ప్రియుడు.. ఎక్కడ?హైదరాబాద్ నగరంలోని బోడుప్పల్‌లో ఓ విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన ప్రియురాలితో వీడియో కాల్‌లో మాట్లాడుతూ ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యానుకు ఉరేసుకున్నాడు. ఈ విషయాన్ని అతడి స్నేహితులకు తెలియజేయగా వారు హుటాహుటిన వెళ్లి ఆ యువకుడుని ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...

తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం...'తల్లిదండ్రులను కాదని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతి అమ్మాయికి నా జీవితం ఓ గుణపాఠం. ఒక అమ్మాయి ఏ లక్షణాలైతే తన భర్తకు ఉండకూడదు అనుకుంటుందో అలాంటి లక్షణాలన్నీ తన భర్తలో ఉన్నాయి... నిన్ను ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్న పాపానికి ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను... నా కడుపున పుట్టినందుకు ఈ పిల్లలు కూడా ఆ కష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు... నేను చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటావ్.. కనీసం ఈ సారైనా జీవితంలో స్థిరపడిన తర్వాత వివాహం చేసుకో' అంటూ ఓ వివాహిత ఆత్మహత్య లేఖ రాసి, తన ఇద్దరు పిల్లలను ఉరేసి చంపి ఆ తర్వాత తాను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ విషాదకర ఘటన తిరుపతి జిల్లా పుత్తూరు మండలంలోని కృష్ణా నగర్‌లో వెలుగు చూసింది.

కోలీవుడ్‌లో కలకలం.. డ్రగ్స్ కేసులో నటి అంజు కృష్ణ అరెస్టు

కోలీవుడ్‌లో కలకలం.. డ్రగ్స్ కేసులో నటి అంజు కృష్ణ అరెస్టుతమిళ చిత్రసీమలో కలకలం చెలరేగింది. డ్రగ్స్ కేసులో తమిళ, మలయాళ నటి అంజు కృష్ణను అరెస్టు చేశారు. ఇది ఇండస్ట్రీలో కలకలం రేపింది. యాంటీ నార్కోటిక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిటీ నిర్వహించిన ప్రత్యేక ఆపరేషన్‌లో చెన్నై నగర పోలీసులు భారీ డ్రగ్స్ నెట్ వర్క్‌ను ఛేదించారు. ఈ కేసులో కోలీవుడ్ నటి అంజుకృష్ణ, తమిళ కో డైరెక్టర్ విన్సీ నివేత సహా మొత్తం 8 మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబు

క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఏపీకి దీర్ఘకాలిక గేమ్ ఛేంజర్‌లుగా ఉంటాయి: చంద్రబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అమరావతిలో కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌తో కలిసి ఏక్యూవీ, అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీని ప్రారంభించారు. బలమైన క్వాంటం టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను నిర్మించే దిశగా ఈ చొరవ ఒక ప్రధాన అడుగుగా ప్రదర్శించబడింది. క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో అమరావతి ఏక్యూవీ, ఒక గేమ్ ఛేంజర్ అవుతుందని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, వారే భవిష్యత్తు అని అన్నారు. ఆవిష్కరణలను నడిపించడానికి యువ మనస్సులపై తన ఆశలు పెట్టుకున్నారని ఆయన అన్నారు.

తిరుమలకు సరఫరా చేసే నెయ్యిలో కొరియన్ మోనోగ్లిజరైడ్స్.. సిట్ విచారణలో వెల్లడి

తిరుమలకు సరఫరా చేసే నెయ్యిలో కొరియన్ మోనోగ్లిజరైడ్స్.. సిట్ విచారణలో వెల్లడితిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి సరఫరా చేసిన నెయ్యిలో కొరియా నుండి దిగుమతి చేసుకున్న రసాయనాలతో కల్తీ జరిగిందని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) విచారణలో వెల్లడైంది. వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనలో టీటీడీకి నెయ్యి సరఫరా చేసిన భోలే బాబా డెయిరీ, ఆ నెయ్యిలో మోనోగ్లిజరైడ్స్ అనే రసాయన పదార్థాన్ని భారీగా ఉపయోగించినట్లు తేలింది. ఢిల్లీకి చెందిన రఘుబీర్ శరణ్ ఓవర్సీస్ ఈ రసాయనాలను కొరియా నుండి దిగుమతి చేసుకుందని, వాటిని సుగంధ్ ఆయిల్ కొనుగోలు చేసి, ఆ తర్వాత భోలే బాబా డెయిరీకి సరఫరా చేసిందని కనుగొన్నారు.

బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా కోచ్, నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు..

బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా కోచ్, నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు..బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంకా చోప్రా కోచ్, నేపాల్ నటుడు సునీల్ థాపా ఇకలేరు. ఇటు భారత్, అటు నేపాల్ చలనచిత్ర పరిశ్రమల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీనియర్ నటుడు సునీల్ థాపా (68) కన్నుమూశారు. నేపాల్‌లోని ఖాట్మండులో శనివారం ఉదయం ఆయన గుండెపోటుతో తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతితో చిత్రపరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది.

యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీ తో సీతా పయనం ట్రైలర్ రిలీజ్

యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీ తో సీతా పయనం ట్రైలర్ రిలీజ్మల్టీ టాలెంటెడ్ నటుడు, దర్శకుడు యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ దర్శకత్వంలో శ్రీ రామ్ ఫిలిమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్‌పై రాబోతోన్న కొత్త చిత్రం 'సీతా పయనం'. ఈ మూవీలో యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కుమార్తె ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్‌గా తెరకు పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో నిరంజన్, సత్యరాజ్, ప్రకాష్ రాజ్, కోవై సరళ ఇతర ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ కూడా ఓ ప్రత్యేకమైన పాత్రలో నటించారు.

కన్నీరు పెట్టుకున్న చంద్రహాస్ - చేసిన తప్పును ఎక్కువ చేయకండి : ప్రభాకర్

కన్నీరు పెట్టుకున్న చంద్రహాస్ - చేసిన తప్పును ఎక్కువ చేయకండి : ప్రభాకర్‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్‌లో నటుడు చంద్రహాస్ పాడిన పాట వివాదంపై అతని తండ్రి, నటుడు ప్రభాకర్ స్పందించారు. తన కుటుంబ సభ్యులను ఉద్దేశించి వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడం తగదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఒక చిన్న పొరపాటుతో తన పెంపకాన్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడవద్దని కోరారు. తన కుమారుడి ప్రవర్తన వల్ల ఎవరైనా ఇబ్బంది పడి ఉంటే క్షమించాలని ఆయన బహిరంగంగా కోరారు.

Rashmika Mandanna: బాలీవుడ్‌లో బిజీ అవుతున్న రష్మిక మందన్న.. చేతినిండా సినీ అవకాశాలు

Rashmika Mandanna: బాలీవుడ్‌లో బిజీ అవుతున్న రష్మిక మందన్న.. చేతినిండా సినీ అవకాశాలురష్మిక మందన్న తెలుగు, హిందీ, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలలో తన సత్తా చాటుకుంటోంది. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లోనూ ఆమె బిజీ అవుతోంది. ఇటీవల షాహిద్ కపూర్‌తో కలిసి నటిస్తున్న తన రాబోయే బాలీవుడ్ చిత్రం కాక్‌టెయిల్ 2 షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసింది. ఈ సినిమా త్వరలోనే థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. కాక్‌టెయిల్ 2 విడుదల కాకముందే, రష్మిక మరో హిందీ ప్రాజెక్ట్‌లో కూడా షాహిద్ కపూర్‌ సరసన నటించడానికి సంతకం చేసినట్లు సమాచారం. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు బధాయి హో, మైదాన్ చిత్రాల దర్శకుడు అమిత్ రవీంద్రనాథ్ శర్మ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.

మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళీ చథా పచ్చ తెలుగులో రాబోతోంది

మమ్ముట్టి నటించిన మలయాళీ చథా పచ్చ తెలుగులో రాబోతోందిరోషన్ మాథ్యూ, విశాఖ్ నాయర్, ఇషాన్ ప్రధాన పాత్రల్లో షిహాన్ షౌకత్, రితేష్ ఎస్. రామకృష్ణన్ నిర్మాతలుగా అధ్వైత్ నాయర్ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘చథా పచ్చ : ది రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్’. మలయాళంలో విడుదలై సక్సెస్ ఫుల్‌గా దూసుకుపోతోన్న ఈ మూవీని తెలుగులో ఫిబ్రవరి 13న సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ భారీ ఎత్తున విడుదల చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో టీం మీడియా ముందుకు వచ్చి చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.
