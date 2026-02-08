ఐసీసీ వార్నింగ్కు దిగివచ్చిన పాకిస్తాన్ - భారత్తో మ్యాచ్ ఖాయం!!
పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు తోకముడిచింది. ఐసీసీ ఇచ్చిన వార్నింగ్తో దిగివచ్చింది. భారత్తో జరిగే మ్యాచ్ను బాయ్కట్ చేస్తే భారీ అపరాధం చెల్లించాల్సివుంటుందని తేల్చి చెప్పింది. పైగా ఇలా చేయడం ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించినట్టే అవుతుందని స్పష్టంచేసింది. పైగా భారత్తో మ్యాచ్ ఆడకపోతే తీవ్ర ఆర్థిక పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని గట్టిగా హెచ్చరించడంతో పీసీబీ మెత్తబడింది.
భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఆతిథ్యమిచ్చే టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ను తొలగించినందుకు నిరసనగా, ఆ దేశానికి సంఘీభావం తెలుపుతూ ఈ నెల 15వ తేదీన భారత్తో జరిగే మ్యాచ్ను బాయ్కాట్ చేస్తున్నట్టు పీసీబీఐ ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. తమ ప్రభుత్వ సోషల్ మీడియా ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని, ఇది ఫోర్స్ మేజర్ (తప్పనిసరి పరిస్థితులు) కిందకు వస్తుందని పీసీబీ అభిప్రాయపడింది. అయితే, పీసీబీ వాదనలను ఐసీసీ తోసిపుచ్చింది. ఇది ఫోర్స్ మేజర్ పరిధిలోకి రాదని స్పష్టం చేసింది. ఒకవేళ మ్యాచ్ ఆడకపోతే ఒప్పందాన్ని ఉల్లంగించినందుకుగాను పీసీబీ నుంచి భారీ నష్టపరిహారాన్ని క్లెయిమ్ చేయాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించింది.
ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ క్రికెట్ బోర్డు పునరాలోచనలో పడింది. ఈ వివాదాన్ని మరింతగా కఠినతరం చేసుకునేందుకు బదులు చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ఐసీసీ అధికారి ఒకరు తెలిపినట్టు సమాచారం. మరోవైపు పీసీబీ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల తమ దేశానికి భారీ నష్టం వాటిల్లుతుందని శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కూడా పీసీబీకి లేఖ రాసింది.
భారత్ పాక్ మ్యాచ్ టికెట్లకు ఉన్న డిమాండ్ వల్ల తమకు ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరిగేదని, ఈ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు కార్యదర్శి బందుల దిసనాయకే కోరారు. ఐసీసీ, ఎస్ఎల్సీ వచ్చిన ఒత్తిడితో పీసీబీ దిగివచ్చింది. ఇదే విషయంపై తమ ప్రభుత్వంతో చర్చించి, మ్యాచ్ ఆడేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలిస్తామని శ్రీలంక బోర్డుకు పీసీబీ తెలియజేసింది. సో.. భారత్ పాక్ మ్యాచ్ జరగడం దాదాపుగా ఖాయంగా తెలుస్తోంది.