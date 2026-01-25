మంగళవారం, 27 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్

ఐసీసీ దెబ్బకు దిగివచ్చిన పాకిస్థాన్... టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు జట్టు ప్రకటన

pakistan cricket team
ఐసీసీ హెచ్చరికలతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు దిగి వచ్చింది. బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు వినతి అంగీకరించకుంటే ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌ను బహిష్కరిస్తామంటూ పదేపదే హెచ్చరించింది. అయితే, ఐసీసీ రంగంలోకి దిగి హెచ్చరికలు చేయంతో దెబ్బకు దిగివచ్చింది. ఈ పొట్టి ప్రపంచ కప్‌ కోసం 15 మందితో జట్టును ప్రకటించింది. సల్మాన్‌ అలీ అఘా కెప్టెన్సీలో పీసీబీ జట్టును ప్రకటించింది. బాబర్‌ ఆజం, షాహిన్‌ అఫ్రిదీలు జట్టులోకి తిరిగి రాగా.. హారిస్‌ రౌఫ్‌ను పక్కన పెట్టారు.
 
ఈ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాను మెగా టోర్నీ నుంచి తప్పించిన నేపథ్యంలో.. ఆ దేశానికి బాసటగా పాక్‌ కూడా టోర్నీ నుంచి వైదొలుగుతుందా అన్న చర్చ మొదలైంది. దీనిపై  పీసీబీ చీఫ్‌ మోసిన్‌ నఖ్వి స్పందించాడు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయమే తమకు శిరోధార్యమన్నాడు. 
 
'ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం నడుచుకుంటాం. మా ప్రభుత్వం వద్దంటే వాళ్లు ఇంకో జట్టును ఆహ్వానించవచ్చు' అని నఖ్వి అన్నాడు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలను ఐసీసీ సీరియస్‌గా తీసుకుంది. ఒక వేళ పాకిస్థాన్‌ కూడా టీ20 ప్రపంచకప్‌ నుంచి వైదొలిగితే ఆ దేశ క్రికెట్‌పై తీవ్ర ఆంక్షలు విధించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పాకిస్థాన్.. దెబ్బకు దిగివచ్చి మెగా టోర్నీ కోసం తమ జట్టును ప్రకటించింది. 

బస్సు నడుపుతుండగానే ఆర్టీసీ డ్రైవరుకి గుండెపోటు, ఏం చేసాడంటే?

బస్సు నడుపుతుండగానే ఆర్టీసీ డ్రైవరుకి గుండెపోటు, ఏం చేసాడంటే?హైదరాబాదులోని మియాపూర్ నుంచి విజయవాడకు ఏపీఎస్ ఆర్టీసి బస్సు బయలుదేరింది. ఐతే నడుపుతున్న 39 ఏళ్ల ఆర్టీసి డ్రైవర్ నాగరాజుకి చౌటుప్పల్ దగ్గరకు రాగానే ఛాతీలో ఏదో అసౌకర్యంగా అనిపించింది. ఇంక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. నడుపుతున్న బస్సును మెల్లగా రోడ్డు సైడ్ ఆపేశాడు. తనకు వచ్చింది గుండెపోటు అని గుర్తించాడు. గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన నాగరాజును సమీపంలో వున్న ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అక్కడ సంబంధిత వైద్యులు లేకపోవడంతో ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ నాగరాజును పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్థారించారు. తను చనిపోతూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడిన డ్రైవర్ నాగరాజును కొనియాడుతున్నారు.

ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారు.. నా భార్య చాలా మంచిది.. నవ వరుడు సెల్ఫీ వీడియోతో ఆత్మహత్య

ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారు.. నా భార్య చాలా మంచిది.. నవ వరుడు సెల్ఫీ వీడియోతో ఆత్మహత్యకొత్తగా పెళ్లైంది. కొత్త వధువుతో నూరేళ్లు జీవించాలనుకున్న ఆ వరుడికి మనస్తాపమే కారణమైంది. ఇంట్లో వాళ్లే నమ్మక ద్రోహం చేశారంటూ సెల్ఫీ వీడియో తీసుకుని నవ వరుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలం రామంచ గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. నాగేల్లి వెంకటేష్ రెడ్డి(29) అనే యువకుడు సెల్ఫీ వీడియో తీసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.

అమ్మాయిల విషయంలో దారుణమైన నిర్ణయం తీసుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్

అమ్మాయిల విషయంలో దారుణమైన నిర్ణయం తీసుకున్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్అమ్మాయిల విషయంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశం దారుణమైన నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నది. ఇలాంటి నిర్ణయం ప్రపంచంలో ఏ దేశమూ తీసుకోలేదు. అదేమిటంటే... బాలికలు, యువతులు, మహిళలు విద్యను అభ్యసించడాన్ని పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు తాలిబన్ విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. దీనితో అక్కడ మహిళల హక్కులపై అణచివేత సాగుతోందంటూ పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా 2021లో అధికారాన్ని కైవసం చేసుకున్నప్పట్నుంచి బాలికల విద్యపై క్రమంగా ఆంక్షలు విధిస్తూ వచ్చిన తాలిబన్ సర్కార్... ఇపుడు పూర్తిగా బాలికలు సెకండరీ, ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడాన్ని నిషేధించింది. దీనితో దేశంలో మహిళల భవిష్యత్తు అంధకారంలో పడిపోయింది. ఇప్పటికే 22 లక్షల మందికిపైగా అమ్మాయిలు చదువుకు దూరమయ్యారు.

స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. బీర్ బాటిళ్లతో ఒకరిపై ఒకరు దాడి.. వ్యక్తి మృతి

స్నేహితుల మధ్య గొడవ.. బీర్ బాటిళ్లతో ఒకరిపై ఒకరు దాడి.. వ్యక్తి మృతిక్షణికావేశానికి లోనైన టెక్కీ హంతకుడిగా మారాడు. సిగరెట్ లైటర్ కోసం మొదలైన గొడవ ప్రాణాన్ని బలిగొంది. కర్ణాటకలోని బెంగళూరు ఎలక్ట్రానిక్స్ సిటీ సమీపంలో ఉన్న కమ్మసంద్రలో ఆదివారం రాత్రి ఈ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. వీరసంద్రకు చెందిన ప్రశాంత్ (33), విజ్ఞాన్ నగర్‌కు చెందిన రోషన్ హెగ్డే (36) మంచి స్నేహితులు. ప్రశాంత్ బాడీబిల్డర్‌గా పనిచేస్తుండగా, రోషన్ ఓ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్.

ఆస్తి కోసం మత్తు బిళ్ళలు కలిపిన బిర్యానీ భర్తకు వడ్డించి హత్య

ఆస్తి కోసం మత్తు బిళ్ళలు కలిపిన బిర్యానీ భర్తకు వడ్డించి హత్యకట్టుకున్న భర్త తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉండటాన్ని జీర్ణించుకోలేని భార్య.. బిర్యానీలో మత్తు బిళ్లలు కలిపి భర్తను వడ్డించింది. అది ఆరగించిన భర్త మృత్యువాతపడ్డాడు. ఈ కుట్రకు మరో ఆర్ఎంపీ వైద్యుడు పూర్తి సహకారం అందించాడు. ఈ దారుణం గుంటూరు జిల్లాలో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం : నటి భూమిక

పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం : నటి భూమికపవర్ స్టార్, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తీరు ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమని నటి భూమిక అన్నారు. తన కొత్త చిత్రం "యుపోరియా" ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగంగా, ఆమె తాజాగా ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో అనేక విషయాలను వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్‌తో మాట్లాడుతూ, 'ఖుషి' సినిమాలో పవన్‌ కళ్యాణ్‌తో కలిసి పని చేసిన రోజులు ఇంకా గుర్తున్నాయని చెప్పారు.

మా హీరో కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు... రూ.40 కోట్ల వదులుకున్న పవర్ స్టార్

మా హీరో కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు... రూ.40 కోట్ల వదులుకున్న పవర్ స్టార్మా హీరో రూ.కోట్లు ఇచ్చినా తప్పు చేయడు అంటూ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌పై ఆయన అభిమానులతో పాటు నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. తన ఆలోచనలకు, నమ్మే సిద్ధాంతాలకు అనుగుణంగానే ఆయన రూ.40 కోట్ల టొబాకో బ్రాండ్ యాడ్‌‍ ఆఫర్‌ను సింపుల్‌గా తిరస్కరించారు.

అనసూయకు గుడికడతాం... అనుమతి ఇవ్వండి... ప్లీజ్

అనసూయకు గుడికడతాం... అనుమతి ఇవ్వండి... ప్లీజ్బుల్లితెర, బిగ్ స్క్రీన్‌లపై గ్లామరస్‌గా కనిపించి యాంకర్, నటి అనసూయ. యాంకర్‌గా తన కెరీర్‌ను మొదలుపెట్టి... సినీ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మంది అభిమానులను ఆమె సొంతం చేసుకున్నారు. ఇపుడు ఆమెకు కొందరు గుడికట్టడానికి కూడా సిద్దమవుతున్నారు. అనుసూయ అనుమతి ఇస్తే ఏకంగా గుడి కట్టేస్తామంటూ ఓ పూజారి మురళీశర్మ బహిరంగంగా ప్రకటించడం ఇపుడు సంచలనంగామారింది. తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నటి ఖుష్బూకు గుడి కట్టిన తరహాలోనే అనసూయకు కూడా ఆలయం నిర్మిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు.

'రణబాలి'గా విజయ్ దేవరకొండ.. ఏఐ వాడలేదంటున్న దర్శకుడు

'రణబాలి'గా విజయ్ దేవరకొండ.. ఏఐ వాడలేదంటున్న దర్శకుడుటాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విజయ్ దేవరకొండ రణబాలిగా కనిపించనున్నారు. ఆయన నటించే కొత్త చిత్రానికి ఆ టైటిల్‌ను ఖరారు చశారు. భారత గణతంత్ర వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఈ టైటిల్‌ను ప్రకటించారు. అయితే, ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి చేసినట్టు నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేయగా, వాటిపై చిత్ర దర్సకుడు రాహుల్ సంకృత్యాన్ వివరణ ఇచ్చారు.

చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరు .. ఓ పెద్దాయన అలా ప్రవర్తించారు : గాయని చిన్మయి

చిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరు .. ఓ పెద్దాయన అలా ప్రవర్తించారు : గాయని చిన్మయిచిత్రపరిశ్రమలో కమిట్మెంట్ అంటే అర్థం వేరని సినీ గాయని చిన్మయి అన్నారు. మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం సక్సెస్ మీట్‌లో ఆ చిత్ర హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి క్యాస్టింగ్ కౌచ్‌ అంశంపై స్పందించారు. చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ లేదని అన్నారు. దీనికి చిన్మయి కౌంటర్ ఇచ్చారు. సినీ ఇండస్ట్రీలో కమిట్మెంట్ అంటే మరో అర్థమన్నారు. ఈ మేరకు ఆమె ట్విట్టర్ వేదికగా ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.
