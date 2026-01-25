ఐసీసీ దెబ్బకు దిగివచ్చిన పాకిస్థాన్... టీ20 వరల్డ్ కప్కు జట్టు ప్రకటన
ఐసీసీ హెచ్చరికలతో పాకిస్థాన్ క్రికెట్ జట్టు దిగి వచ్చింది. బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు వినతి అంగీకరించకుంటే ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్ను బహిష్కరిస్తామంటూ పదేపదే హెచ్చరించింది. అయితే, ఐసీసీ రంగంలోకి దిగి హెచ్చరికలు చేయంతో దెబ్బకు దిగివచ్చింది. ఈ పొట్టి ప్రపంచ కప్ కోసం 15 మందితో జట్టును ప్రకటించింది. సల్మాన్ అలీ అఘా కెప్టెన్సీలో పీసీబీ జట్టును ప్రకటించింది. బాబర్ ఆజం, షాహిన్ అఫ్రిదీలు జట్టులోకి తిరిగి రాగా.. హారిస్ రౌఫ్ను పక్కన పెట్టారు.
ఈ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాను మెగా టోర్నీ నుంచి తప్పించిన నేపథ్యంలో.. ఆ దేశానికి బాసటగా పాక్ కూడా టోర్నీ నుంచి వైదొలుగుతుందా అన్న చర్చ మొదలైంది. దీనిపై పీసీబీ చీఫ్ మోసిన్ నఖ్వి స్పందించాడు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వ నిర్ణయమే తమకు శిరోధార్యమన్నాడు.
'ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం నడుచుకుంటాం. మా ప్రభుత్వం వద్దంటే వాళ్లు ఇంకో జట్టును ఆహ్వానించవచ్చు' అని నఖ్వి అన్నాడు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలను ఐసీసీ సీరియస్గా తీసుకుంది. ఒక వేళ పాకిస్థాన్ కూడా టీ20 ప్రపంచకప్ నుంచి వైదొలిగితే ఆ దేశ క్రికెట్పై తీవ్ర ఆంక్షలు విధించేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న పాకిస్థాన్.. దెబ్బకు దిగివచ్చి మెగా టోర్నీ కోసం తమ జట్టును ప్రకటించింది.