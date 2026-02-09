సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026 (12:45 IST)

జట్టులో చోటు గల్లంతు - గాలిపటం ఎగరవేస్తూ సేదతీరుతున్న పాక్ క్రికెటర్

haris rauf
ఆసియా కప్‌‍లో భారత్‌తో మ్యాచ్ సందర్భంగా పాకిస్థాన్ పేసర్ హారీస్ రవూఫ్ వివాదాస్పద సైగలు చేశారు. దీంతో అతను ఆ జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా భారత్ యుద్ధ విమానాలను నేల కూల్చామంటూ రవూఫ్ మైదానంలో సైగలు చేయడంపై ఈ వివాదం చెలరేగింది. దీన్ని సీరియస్‌గా తీసుకున్న ఐసీసీ రవూఫ్‌పై రెండు మ్యాచ్‌ల నిషేధం విధించింది. 
 
ఇదిలావుంటే, ప్రస్తుతం భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్‌కు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఈ టోర్నీ కోసం ప్రకటించిన పాకిస్థాన్ జట్టులో రవూఫ్‌కు చోటు దక్కలేదు. దీంతో రవూఫ్ విచారంగా ఉంటారని క్రికెట్ అభిమానులు భావించారు. కానీ, రవూఫ్ మాత్రం స్నేహితులతో కలిసి గాలిపటాలు ఎగురవేస్తూ ఉల్లాసంగా, చలాకీగా గడుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో నెటిజన్లు రవూఫ్ తీరును ఎండగడుతూ విమర్శల దాడి చేస్తున్నారు. 
 
జట్టులో చోటు కోల్పోయిన సమయంలో ఇలా వినోదాల్లో మునిగిపోవడాన్ని పాక్ క్రికెట్ అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. జట్టులో చోటు దక్కలేదనే చింత ఏమాత్రం లేకుండా గాలిపటాలు ఎగురవేస్తున్నారు అంటూ కొందరు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం జట్టులో చోటు కోల్పోయి తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్న రవూఫ్ గాలి పటాలు ఎగురవేస్తూ ఇలా సేద తీరుతున్నారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

45 యేళ్ల క్రితం చోరీ కేసులో 65 యేళ్ల వృద్ధుడి అరెస్టు

45 యేళ్ల క్రితం చోరీ కేసులో 65 యేళ్ల వృద్ధుడి అరెస్టుఅపుడెపుడో 45 యేళ్ల క్రితం జరిగిన ఓ చోరీ కేసులో 65 యేళ్ల వృద్ధుడిని మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు తాజాగా అరెస్టు చేశారు. కేవలం వంద రూపాయల విలువైన గోధుమలను దొంగిలించిన కేసులో పోలీసులు దశాబ్దాలబాటు విచారణ జరిపి చివరకు ఓ వృద్ధుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 1980లో జరిగిన ఈ సంఘటనలో ఇన్నేళ్ల పాటు పరారీలో ఉన్న నిందితుడిని ఎట్టకేలకు పట్టుకున్నారు.

బీజేపీ నేత అరాచకం... రోడ్డుపై మహిళను కర్రతో చావబాదాడు (వీడియో)

బీజేపీ నేత అరాచకం... రోడ్డుపై మహిళను కర్రతో చావబాదాడు (వీడియో)మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన నేత ఒకరు అరాచకానికి పాల్పడ్డాడు. ఓ మహిళను రోడ్డుపై కర్రతో విచక్షణా రహితంగా చావబాదాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి నెట్టింట్ వైరల్‌గా మారడంతో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. సదరు నేతపై ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

Tirumala Laddu, చేతులు జోడించి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి: జగన్‌కు అర్నాబ్ డిమాండ్

Tirumala Laddu, చేతులు జోడించి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి: జగన్‌కు అర్నాబ్ డిమాండ్వైఎస్ జగన్ సీఎంగా వున్న ఐదేళ్ల కాలంలో తిరుమల లడ్డూ కల్తీ జరిగిందనీ, అందుకుగాను ఆయన ప్రజలకు చేతులు జోడించి క్షమాపణ చెప్పాలంటూ రిపబ్లికన్ టీవీ అర్నాబ్ గోస్వామి డిమాండ్ చేసారు. ఆయన టీవీ ద్వారా మాట్లాడుతూ.... తిరుమల తిరుపతి లడ్డు గత మూడు వందల ఏళ్లుగా స్వచ్ఛమైన ఆవునెయ్యితో తయారు చేయబడుతోంది. కానీ క్రైస్తవుడైన జగన్ ఈ పవిత్ర సంప్రదాయాన్ని తన ఐదేళ్ల పాలనలో నాశనం చేసారు. జగన్.. ప్రతి ఉదయం నిద్రలేవగానే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, నేను హిందువుల మనోభావాలతో ఆడుకోకూడదు అని. 100 కోట్ల హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బ తీసారు.

ప్రేమించిన యువతి మోసం చేసిందనీ బాడీ బిల్డర్ సూసైడ్

ప్రేమించిన యువతి మోసం చేసిందనీ బాడీ బిల్డర్ సూసైడ్బెంగుళూరు నగరంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రేమించిన యువతి మోసం చేయడాన్ని జీర్ణించుకోలేని బాడీబిల్డర్ ఒకరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. తనకు మరో వ్యక్తితో నిశ్చితార్థమైందని చెపుతూ పెళ్లి చీర, పెళ్ళి పత్రిక చూపించడంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన బాడీబిల్డర్ అర్ధాంతరంగా తనువుచాలించాడు.

NEET UG 2026 : దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.. రెండు కొత్త నిబంధనలు తెచ్చిన ఎన్టీఏ

NEET UG 2026 : దరఖాస్తుల ఆహ్వానం.. రెండు కొత్త నిబంధనలు తెచ్చిన ఎన్టీఏదేశంలోని వైద్య విద్యా కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష నీట్ యూజీ 2026 పరీక్షకు ఎన్టీఏ ఆదివారం నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది. ఈ పరీక్ష మే 3వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా నిర్వహించనున్నారు. అయితే, ఈ యేడాది నిర్వహించే పరీక్షలో పరీక్షా కేంద్రం కేటాయింపులో సరికొత్త నిబంధనను అమల్లోకి తెచ్చారు. విద్యార్థి దరఖాస్తులో ఏ చిరునామా అయితే పేర్కొంటారో ఆ చిరునామా పరిధిలోనే పరీక్షా కేంద్రాన్ని కేటాయించనున్నారు.

సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్ మరలా వచ్చింది

సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్ మరలా వచ్చిందితన సీజన్ 4లో, ప్రముఖ ఐపి ట్రావెల్స్ కోల్‌కతా, వైజాగ్, ముంబై మరియు మొహాలీకి ప్రయాణించి ఒక విభిన్నమైన లైవ్ మ్యూజిక్ అనుభవం కోసం అభిమానులను ఏకం చేస్తోంది. ఒక చారిత్రాత్మక, అనుభవపూర్వకమైన మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్ సీగ్రామ్స్ రాయల్ స్టాగ్ బూమ్‌బాక్స్, ఎంతో ఎదురుచూస్తున్న సీజన్ ఫోర్‌తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చింది. ఇది బాలీవుడ్‌కు చెందిన చిరస్మరణీయమైన మెలొడీలను, హిప్-హాప్ లోని ఉర్రూతలూగించే బీట్లతో మేళవిస్తుంది. మునుపటి ఎడిషన్ల అద్భుతమైన విజయాల నేపథ్యంలో ముందడుగు వేస్తూ ఈ సంవత్సరం రాయల్ స్టాగ్ బూమ్­బాక్స్, అత్యంత ఆశయపూర్వకమైనదిగా రూపొందనున్నది.

Shruti Haasan: దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార రాజమండ్రిలో క్లైమాక్స్

Shruti Haasan: దుల్కర్ సల్మాన్ చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార రాజమండ్రిలో క్లైమాక్స్వెర్సటైల్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్, ఇప్పుడు మరో ఎక్సయిటింగ్ ప్రాజెక్ట్ 'ఆకాశంలో ఒక తార'తో అలరించబోతున్నారు. విలక్షణ కథలతో ఆకట్టుకునే పవన్ సాదినేని ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ప్రతిష్టాత్మక గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా సమర్పణలో, ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. దుల్కర్ సరసన కొత్త హీరోయిన్ సాత్విక వీరవల్లి కథానాయికగా నటిస్తోంది. ఇంతకు ముందు విడుదలైన ప్రోమోలు సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి.

K.V. Anudeep: కె.వి. అనుదీప్ కు ఫంకీ మరో జాతిరత్నాలు అవుతుందా ?

K.V. Anudeep: కె.వి. అనుదీప్ కు ఫంకీ మరో జాతిరత్నాలు అవుతుందా ?ఫంకీ ట్రైలర్ తో నవ్వుల మోత మోగించిన విశ్వక్ సేన్ అంటూ దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చుకున్నారు. ఆయన దర్శకత్వంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక నటించిన సినిమా అది. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సమకూర్చారు.

Allu Arjun : ప్ర‌తి సంవ‌త్స‌రం ఒక మంచి ప‌ని అల్లు అర్జున్ నినాదం

Allu Arjun : ప్ర‌తి సంవ‌త్స‌రం ఒక మంచి ప‌ని అల్లు అర్జున్ నినాదంఅల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ (AAFA) ఆధ్వర్యంలో, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కమిటీ సభ్యులతో హైదరాబాద్‌లో విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించబడింది. ఈ సమావేశం దాదాపు 4–5 గంటల పాటు కొనసాగింది. ఈ సమావేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శివ శంకర్ గారు మరియు తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అంజి యాదవ్ గారు అధ్యక్షత వహించారు. రాబోయే రోజుల్లో రెండు రాష్ట్రాల్లో జిల్లా, మండల, టౌన్ స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయడానికి సంబంధించి సన్నాహక ప్రణాళికలను ఈ సందర్భంగా ప్రారంభించారు.
