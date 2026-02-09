జట్టులో చోటు గల్లంతు - గాలిపటం ఎగరవేస్తూ సేదతీరుతున్న పాక్ క్రికెటర్
ఆసియా కప్లో భారత్తో మ్యాచ్ సందర్భంగా పాకిస్థాన్ పేసర్ హారీస్ రవూఫ్ వివాదాస్పద సైగలు చేశారు. దీంతో అతను ఆ జట్టులో స్థానం కోల్పోయాడు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సందర్భంగా భారత్ యుద్ధ విమానాలను నేల కూల్చామంటూ రవూఫ్ మైదానంలో సైగలు చేయడంపై ఈ వివాదం చెలరేగింది. దీన్ని సీరియస్గా తీసుకున్న ఐసీసీ రవూఫ్పై రెండు మ్యాచ్ల నిషేధం విధించింది.
ఇదిలావుంటే, ప్రస్తుతం భారత్, శ్రీలంక దేశాలు ఐసీసీ టీ20 వరల్డ్ కప్కు ఆతిథ్యమిస్తున్నాయి. ఈ టోర్నీ కోసం ప్రకటించిన పాకిస్థాన్ జట్టులో రవూఫ్కు చోటు దక్కలేదు. దీంతో రవూఫ్ విచారంగా ఉంటారని క్రికెట్ అభిమానులు భావించారు. కానీ, రవూఫ్ మాత్రం స్నేహితులతో కలిసి గాలిపటాలు ఎగురవేస్తూ ఉల్లాసంగా, చలాకీగా గడుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో నెటిజన్లు రవూఫ్ తీరును ఎండగడుతూ విమర్శల దాడి చేస్తున్నారు.
జట్టులో చోటు కోల్పోయిన సమయంలో ఇలా వినోదాల్లో మునిగిపోవడాన్ని పాక్ క్రికెట్ అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. జట్టులో చోటు దక్కలేదనే చింత ఏమాత్రం లేకుండా గాలిపటాలు ఎగురవేస్తున్నారు అంటూ కొందరు వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం జట్టులో చోటు కోల్పోయి తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్న రవూఫ్ గాలి పటాలు ఎగురవేస్తూ ఇలా సేద తీరుతున్నారంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.